Békéscsabára érkezik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram

Amikor napon belül változnak a gazdasági kilátások, a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy akár egyetlen finanszírozási lehetőségről is lemaradjanak. A Portfolio országos, 15 várost érintő rendezvénysorozata éppen ezért ad kiemelt alkalmat arra, hogy a cégek közvetlenül, első kézből tájékozódjanak a legújabb fejlesztési és forrásbevonási megoldásokról. A programban a KAVOSZ kedvezményes konstrukciói mellett részletesen bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram is, amely a tőkefinanszírozás új formáját kínálja a hazai vállalkozások számára.

2025 számos új kihívással sokkolta már eddig is a hazai kkv szektort. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek ellenére ne kínálkoznának megbízható lehetőségek, amelyek kapaszkodót nyújthatnak ezekben a bizonytalan időkben.

A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el, és pontosan azt célozza, hogy számba vegye azokat az eszközöket, amelyek új perspektívát nyújthatnak a magyar mikro-, kis- és középvállalatok számára működésük stabilitásának megőrzése, valamint versenyképességük növelése céljából.

A roadshow Békéscsabán folytatódik, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a legaktuálisabb támogatásokról és fejlesztési irányokról.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban Október 8-án Békéscsabán folytatódik a Portfolio és Kavosz közös rendezvénysorozata - fókuszban a vállalatfinanszírozás, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram! Ne maradjon le!

Kiemelt témák:

Tőkefinanszírozás hazai vállalkozásoknak – a Demján Sándor Tőkeprogram szerepe a növekedési pályán

Lépéselőnyben a kicsik – A Széchenyi Kártya Program kockázatvállalása a kisvállalkozások stabil fejlődéséért

Finanszírozási döntések a gyakorlatban – hitel, tőke vagy kombinált konstrukció?

Kedvezményes források, valós lehetőségek – hogyan egészítik ki egymást a támogatott és a banki finanszírozások?

Az első lépéstől a tőzsdéig – finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt

Szerződéses, jogi és szervezeti feltételek – mire van szüksége a befektetőnek és hogyan érdemes felkészülni?

Előadók:

Barabás Tamás, VOSZ társelnök, VOSZ Vállalkozásfejlesztési Kft., ügyvezető

Gyekiczki János,Hungaro-Food 2009 Kft., ügyvezető

Losonczi István, VOSZ Békés Vármegyei Szervezete, elnök

Mészáros Ádám, KAVOSZ Zrt. stratégiai és üzleti főigazgatóság, vezérigazgató-helyettes

Nagy Péter Gábor, Budapesti Értéktőzsde Nyrt., igazgató

Dr. Orosz Tivadar, Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, elnök , CONTROLINVEST Kft., ügyvezető igazgató

Pásztor Roxána, Portfolio Csoport, fenntarthatósági projektvezető

Szombati András, MKIK Tőkealap-kezelő igazgatósági tag

Következő helyszínek, időpontok:

október 9. Veszprém

okóber 13. Szombathely

október 15. Eger

október 16. Szekszárd

október 20. Debrecen

Ne maradjon le a békéscsabai rendezvényről – regisztráljon még ma!

Címlapkép forrása: Portfolio