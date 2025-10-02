  • Megjelenítés
Üzlet

Össze kell hangolni a fenntarthatósági projekteket az üzleti stratégiával

Portfolio
"Őszintén hiszünk abban, hogy a környezeti és a társadalmi fenntarthatóság egy vállalati stratégia szerves részét kell, hogy képezze. Ez mára már megkerülhetetlen, ez lesz a jövőnk, és ennek kell a jelenünknek lennie. A Green Awardsnak köszönhetően ezek a kezdeményezések, - amelyek igazán komoly hatással vannak a fenntarthatóság területén - láthatóvá válnak a magyar piacon. A Green Awards fő üzenete az, hogy érdemes összehangolni a környezeti fenntarthatóság és a társadalmi fenntarthatósági projekteket az üzleti stratégiával, mert az üzleti és a fenntarthatósági siker kéz a kézben járnak. Mind a győztes nagyvállalatok, mind pedig a shortlistre került projektek ténylegesen és mérhetően tesznek a hazai fenntartható fejlődésért." - mondta el Varga-Futó Ildikó, a Green Cloud kereskedelmi igazgatója a Green Awards ünnepélyes díjátadója után. A cikk megjelenését a Green Cloud támogatta.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Fórum

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility