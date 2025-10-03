Idén még nagyot kaszálhatnak a magyar IT cégek, de jövőre vérzivataros időkre készülnek

Az elmúlt évek makrogazdasági nehézségei kevésbé érték el az IT-piacot, a digitalizációs kényszer, a berobbanó generatív AI trendek bőven ellátják munkával a szektort, az IT-infrastruktúra szolgáltatásokat nyújtó Kermannál például már tavaly teljesítették a 2027-es árbevételi célt, és a lendület az idei évben is kitart. Azonban a piac egyik, ha nem a legnagyobb megrendelője, a magyar állam – amely nem meglepő, tekintve a számtalan fejlesztésre váró digitális rendszert – a jövő évben esedékes országgyűlési választások miatt, várhatóan befékezi beszerzéseit, ami miatt a piaci szereplők drasztikus bevételkieséssel és racionalizálási lépésekkel számolnak. A cégnél úgy látják, hogy a további növekedés partneri együttműködéseken keresztül, a külpiaci megrendelésekből biztosítható.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Kermann IT Solutions Nyrt. az informatikai szolgáltatóipar egyik legdinamikusabban fejlődő középvállalataként mára meghatározó szereplővé vált a hazai piacon. A cég komplex IT megoldásokat, rendszerintegrációt és többrétegű informatikai szolgáltatásokat nyújt elsősorban vállalatok és intézmények számára, szolgáltatásait az IT iparágat meghatározó, nemzetközi gyártó és fejlesztő cégek partnereként végzi. Tevékenységük három fő pillére

a rendszerintegrációs szolgáltatások,

a szoftveres megoldások

és az épületinformatikai szolgáltatások

Kapcsolódó cikkünk 2025. 05. 12. Máris kategóriát léphet a tőzsdén a magyar IT-szektor egyik legígéretesebb cége

Stratégiája megvalósításában a társaság folyamatosan halad előre, 2024-ben 15%-kal túlteljesítették a 10 milliárd forintos árbevételi szintet, amelyet eredetileg csak 2027-re tűztek ki célként. A vállalat várakozásai szerint ezt a tempót 2025-ben is tartani fogják, amit az is alátámaszt, hogy az első féléves árbevétel már 22%-kal meghaladta a bázisidőszaki szintet.

Az idei célterveket mindenképpen konzervatívnak mondanám, valószínűleg felül fogjuk múlni őket, valahol 13 milliárd forint környékére várjuk az árbevételt

– mondta a Portfolio-nak Kovács Zoltán, a vállalat igazgatóságának elnöke.

Kovács Zoltán, a Kermann IT Solutions Nyrt. igazgatóságának elnöke.

Különösen figyelemreméltó, hogy a szolgáltatásból származó bevételek már a teljes árbevétel mintegy 50%-át teszik ki, így jó eséllyel éves szinten is meghaladják majd a korábban stratégiai célként kitűzött 40%-ot. Ez jelzi, hogy

a vállalat sikeresen mozdul el a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások irányába, ami hosszú távon stabilabb és jövedelmezőbb üzleti modellt eredményezhet.

„Az IT-infrastruktúra világából jövünk, ott szereztük az első sikereket, tapasztalatunk és tudásunk van benne, hosszú piaci jelenlétünk, amit továbbra is meg szeretnénk őrizni, de egyre inkább igyekszünk eltolni a tevékenységünket az olyan magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások irányába, ahol magasabb marzzsal tudunk működni” – tette hozzá Kovács.

Választási válság – Brutálisan be fog szakadni a rendelésállomány jövőre

Azonban nemcsak a magasabb marzs miatt igyekeznek a társaság működésében egyre nagyobb fókuszt helyezni a nagyobb hozzáadott értékű szolgáltatásokra, mint például az alkalmazásfejlesztési vagy a BIM üzletág, hanem azért is mert az infrastrukturális IT- szolgáltatások piacán az állam közvetett és közvetlen szerepe rettentően erős.

„Ezen a területen az állam a legkomolyabb egyéni vásárló, hiszen óriási digitalizációs lemaradásban vannak a közszolgáltatási rendszerek. Ezeknek a fejlesztése pedig csak úgy emészti a digitális infrastruktúrát, csakhogy jövőre ez az éhes száj, úgy tűnik feláll az asztaltól” – utalt Kovács arra, hogy közvetlenül az országgyűlési választások előtt, illetve azt követően mindig visszaesés következik be az állami megrendelések számában a személyi változások és irányváltások, kivárások miatt, még akkor is, ha éppen nem történik kormányváltás. Most azonban, hogy még akár a kormányváltás lehetősége is felmerül, óhatatlanul le fognak állni a beszerzések, megáll az élet.

Az IT szakma vezetői informális találkozókon már most a jövő évi visszaesést árazzák, van olyan jelentős disztribútor, ahol több tízmilliárd forintos forgalomkieséssel számolnak, van, ahol 50%-ot meghaladó létszámleépítésre készülnek

– mondta Kovács és hozzátette: „Azt érezzük, látjuk, hogy a jövő év nagyon nehéz lesz, nagy fegyelemmel, előrelátással kell minden vállalatvezetőnek, tulajdonosnak a szektorban működnie, mert a piac egy jelentős, ha nem a legjelentősebb vásárlója, jó eséllyel Csipkerózsika álmát fogja aludni.”

Partneri együttműködésekben látják a növekedést és a terjeszkedési lehetőséget

Az infrastruktúra-szolgáltatásoknál ráadásul nem lehet külföldi piacmegjelenéssel ellensúlyozni a belföldi megtorpanást, mert a nagy gyártóknak – HPE, Lenovo – mindenhol megvannak a helyi disztribútorai. Ellenben más üzletági szolgáltatásokkal igen, ezért jövőre még inkább felértékelődnek azok a partneri kapcsolatok, amelyek ezeket erősítik, Kovács szerint az ezekből a csatornákból érkező bevételek segítenek majd pótolni a másik oldalon kieső bevételeket.

A korábbi együttműködésekből hozott piaci igényekre való megfelelés alapján, a cég sales csapata olyan partnereket keres, ahol már van egy termék vagy megoldás, ügyfélkör, tehát egy piaci market fit, de hiányzik valamilyen olyan tudás, kompetencia, ami a Kermannál viszont megvan. A közelmúltból két ilyen példát is említett Kovács, az egyik a HR megoldásokat kínáló Indivizo, amely a kiválasztási folyamatot támogatja, illetve rövidíti le AI alapú szoftverével.

„A kiválasztási folyamatokban dolgozó HR-szakemberek alapfeladata mindig ugyanaz – akár tömeges jelentkezésről, akár nehezen betölthető pozícióról van szó: megtalálni azt az egy jelöltet, aki nemcsak alkalmas a pozícióra, hanem hosszú távon is marad és jól teljesít. Akkor is jó döntést kell hozni, ha csupán néhány jelölt közül lehet választani – hiszen a pozíciót így is be kell tölteni, és egy rossz döntés költsége ilyenkor sem kisebb. Ebben segít az Indivizo szoftvere, amely lehetővé teszi, hogy a kiválasztási döntés gyorsabban, objektívebben, és minden esetben adatalapon, tudományosan megalapozva, összehasonlítható módon szülessen meg” – mondta Illés Kata, társalapító, HR tanácsadó és AI architekt.

Illés Kata, az Indivizo társalapítója, HR tanácsadó és AI architekt

10 nap alatt tűnik el a jó jelölt a piacról

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a jelöltek az automatizált videóinterjú kérdéseire, valamint a szakmai, és akár játékos tesztekre és szituációs feladatokra adott válaszait a mesterséges intelligencia elemzi, majd ezek alapján rangsort állít fel. Így egy 150–200 fős jelentkezői körből néhány perc alatt kiválasztható az a top 5–10 jelölt, akiket valóban érdemes személyesen is meghallgatni.

Ez az előre kiértékelt lista önmagában hihetetlen nagy hatékonyságnövekedést jelent

– tette hozzá a másik alapító, Holics András, aki ügyvezetői feladatokat is ellát.

Holics András, az Indivizo másik alapítója.

Fontos kiemelni, hogy a mesterséges intelligencia használatát a kiválasztási folyamatban Európában szigorú jogszabályi keretek határozzák meg, így a rendszer például nem detektál érzelmeket, nem dolgoz fel képi anyagot a videóinterjúk során, kizárólag a leiratokat elemzi. Ugyanakkor ez még objektívebb értékelést biztosít, elkerülve minden olyan elemet, ami elfogultsághoz vezethetne. A végső döntést pedig minden esetben ember hozza meg, az előválogatást mindig személyes interjúk követik.

A gyorsaság különösen fontos szempont, hiszen a szakértők szerint körülbelül 10 nap alatt tűnik el egy jó jelölt a munkaerőpiacról.

Ha egy vállalat kiválasztási folyamata egy hónapig tart, a legjobb jelöltek már nem lesznek elérhetőek, mert időközben más cégek elviszik őket. Az AI segítségével azonnal láthatóvá válnak a legjobb jelöltek, akikkel gyorsan fel lehet venni a kapcsolatot.

A fejlesztés során kiemelt szempont volt, hogy a mesterséges intelligencia ne „füllentsen” a jelöltek megítélésekor. A rendszer nem próbálja pozitív színben feltüntetni a gyengébb jelölteket, és a kiemelkedő kommunikációs készség sem befolyásolja aránytalanul az értékelést, ha a többi kompetencia nem megfelelő. Az Indivizo objektív szempontok mentén dolgozik, és ha egy jelölt gyengébben teljesít, azt egyértelműen a rangsor alsó részére sorolja. Ha pedig bizonyos kompetenciákra nem áll rendelkezésre elég információ, azt is jelzi – és javaslatot tesz arra, hogy milyen kérdésekkel lehet ezeket pontosítani a személyes interjú során.

Bár a cég referenciái között jellemzően nagyvállalatokat találni, a KKV szegmensben is különösen hasznos lehet a technológia, hiszen a kisebb cégeknél jellemzően nincs dedikált HR-kapacitás. Egy 50 fős szervezetben talán van egy HR-generalista, de a kisebb vállalkozásoknál gyakran az ügyvezető végzi ezeket a feladatokat is, megfelelő HR-szaktudás nélkül. Az AI-alapú rendszerek beépített HR-tudásbázisként működnek, segítve a vezetőket az interjútervek összeállításában, a megfelelő kérdések kiválasztásában.

„A közeljövőben az AI már a teljes tervezési folyamatban jelen lesz. Ha egy cég például informatikai szakembert keres egy speciális területre, akkor az AI javaslatot tehet a kiválasztási lépésekre, mérési pontokra, kompetenciákra és interjú kérdésekre. Sőt, akár munkaköri leírást és álláshirdetést is készíthet, meghatározhatja, hogy mit érdemes keresni az önéletrajzokban, és milyen kérdéseket érdemes feltenni a videó- vagy személyes interjúkon” – mondta Illés Kata, de hozzátette, hogy ezt a rugalmas keretrendszert a HR-szakemberek igény szerint alakíthatják, finomíthatják. Ha van kellő input és szakmai tudás, a folyamat testre szabható a vállalat egyedi igényei szerint.

A cég jelenleg a nemzetközi terjeszkedés fázisában van, olyan távol-keleti piacokon keresi az együttműködési lehetőségeket, mint India és a Szingapúr, utóbbiban már meg is találta a régiót lefedő partnerét. „Amíg egy európai példában egy pozícióra 100 ember közül kell kiválasztani a megfelelő jelentkezőt, addig a Távol-Keleten két-háromezres létszámról beszélünk egy pozícióra, amiből a végén egy embert fognak felvenni. El lehet képzelni, milyen hatékonyságnövekedést lehet elérni egy ilyen szoftveres megoldással” – mondta Holics.

Magyar folklór, nemzetközi potenciál

A Kermann egy másik partnerkapcsolata a létesítménygazdálkodási szoftverek piacához köthető, amely Magyarországon viszonylag kicsi, ezért a nagy nemzetközi cégek általában nem is lépnek be erre a területre, ennek köszönhetően alakult ki egy sajátos folklór a különböző magyar cégekből ezen a területen.

Az ilyen típusú szoftverek használatának elsődleges előnye, hogy egységes rendszerbe integrálják a különböző forrásokból származó, eltérő állapotú és minőségű adatokat. A legtöbb ügyfélnél ugyanis az adatok tárolása nem egységes, és

az egyik legnagyobb kihívás éppen az, hogy felderítsék, hol találhatók ezek az adatforrások, és hogyan oldható meg az adatok egységes rendszerbe való betöltése.

„Az ingatlanok életében három fő fázis különíthető el: a tervezés, a kivitelezés és az üzemeltetés, ezek között a fázisok között azonban jelentős adathiány szokott előállni, aminek számos oka lehet. Előfordul például, hogy a kivitelezés során nem pontosan úgy valósítják meg az épületet, ahogy azt a tervező megálmodta, amire számos kortárs példát lehetne említeni. Az üzemeltetés gyakran úgy kezdődik, hogy újra felmérik az épületet, annak ellenére, hogy ezek az adatok már egyszer rendelkezésre álltak a tervezés, és a kivitelezés során is. A szoftverek is megvannak, valójában a megfelelő módszertan hiányzik” – mondta Hrobár Péter az FM Tech társalapítója és vezérigazgatója.

Hrobár Péter az FM Tech társalapítója és vezérigazgatója

A cég által fejlesztett Sharp:FM létesítménygazdálkodási szoftver arra is alkalmas, hogy például különböző szenzorokból érkező adatokat használjon fel a berendezések meghibásodásának előrejelzésére. De tartalmaz olyan mesterséges intelligencia alapú megoldásokat is, amelyek képesek optimalizálni a feladatok elosztását, amellyel már inkább egy vállalatirányítási rendszerhez közelít: figyelembe veszi a rendelkezésre álló saját erőforrásokat, alvállalkozókat, a karbantartási feladatok típusait, és az AI ügynök ezek alapján rendeli össze a feladatokat. Figyelembe veszi, hogy ki, mihez ért, ki, mikor van műszakban, milyen szaktudást igényel az adott feladat, mikor kell elvégezni, hány szakember áll rendelkezésre, és szükség esetén mely alvállalkozókat lehet bevonni.

A fejlesztés során kibővítették a rendszert asset menedzsment képességekkel is, vagyis a szoftver minden olyan ügyfél számára értéket nyújt, akinek a berendezések és azok elhelyezkedése hozzáadott értéket jelent az üzleti tevékenysége szempontjából, legyen szó akár egy autógyárról, egyetemről vagy egy kórházról: mindegyik esetben azonosíthatók azok az eszközök, amelyek nélkülözhetetlenek az adott intézmény működéséhez, és amelyek gazdálkodási folyamatait a SharpFM támogatja.

A Kermannal való együttműködés keretében az FM Tech szoftvergyártóként működik, míg a Kermann IT szolgáltatásain keresztül elérhetővé teszi ügyfélkörét az FM Tech-nek. Ez ugyanakkor fordítva is működik, hiszen a szoftverrel jelenleg például a német piacon keresnek partnereket, a külföldi piacról befolyó jövedelem pedig stratégiai fontosságú lehet a jövő évben várható szűkös időszakban.

A cikk megjelenését a Kermann IT Solutions Nyrt. támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images