Közép-Európában úttörő, rugalmas tarifacsomagot vezet be a kkv-k számára ez a szolgáltató

A magyar kkv-k számára kiemelten fontos a rugalmasság és a költséghatékonyság a telekommunikációs szolgáltatások terén a jelenlegi nehezen kiszámítható gazdasági helyzetben – mondta el a Portfolio-nak Fülöp Gábor, a Yettel üzleti értékesítési és marketing igazgatója. A vállalat mostantól a hűségidős tarifáknál megszokott árponton és kedvezményekkel, de hűségidő nélküli, rugalmas tarifacsomagokat kínál a vállalkozások számára, amelyeket a kkv-k a teljes digitális ökoszisztémát biztosító Business applikáción keresztül kezelhetnek.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Milyen szerepet töltenek be a telekommunikációs szolgáltatások a magyar kkv-k működésében, mennyire fontos számukra a költség, és milyen tényezők befolyásolják a szolgáltatóválasztásukat?

Fülöp Gábor: A távközlési szolgáltatások minden kkv működésében alapvető szerepet játszanak – gyakorlatilag nincs olyan vállalkozás, amely ne használna valamilyen formában mobil- vagy adatkommunikációs megoldást. Bár a mobilkommunikációs költés egy átlagos kkv teljes költségstruktúrájában csupán néhány százalékot tesz ki, stratégiai jelentősége ennek ellenére kiemelkedő. Hasonlóan a cégautóhoz, a mobil távközlés is a vállalkozások kiemelten kezelt, preferált területe, ahol tudatos döntéseket hoznak arról, hogy melyik szolgáltatót és miért választják.

A döntési szempontok között az árérzékenység természetesen fontos tényező, ugyanakkor ki kell emelni a szolgáltatás minőségének szerepét is. A vállalkozások számára alapvető elvárás, hogy mindig elérhetők legyenek, bármikor hozzáférjenek adataikhoz, illetve gond nélkül vegyenek részt online megbeszéléseken, például Teams meetingeken. A Yettel hálózatának teljesítménye több független mérés alapján is kiemelkedő, ami bizonyítja: a minőség és az ár együtt kell, hogy szerepet játsszon a kkv-k döntéshozatalában.

Kutatásaink megerősítették, hogy a kkv-k számára a rugalmasság kiemelten fontos szempont. Egy rendkívül volatilis gazdasági környezetben működnek, amelyhez folyamatosan alkalmazkodniuk kell, és bár magát a gazdasági környezetet mobilszolgáltatóként nem tudjuk befolyásolni, abban támogatást tudunk nyújtani, hogy legalább a távközlési megoldások terén könnyebb legyen az alkalmazkodás.

A piaci visszajelzések egyértelműen azt mutatják, hogy nagy igény van a rugalmas, kevésbé kötött konstrukciókra, ezért törekszünk arra, hogy szolgáltatásaink a lehető legnagyobb mértékben igazodjanak az ügyfelek változó igényeihez.

Milyen típusú vállalkozások számára lehet különösen kedvező egy rugalmas, hűségidő nélküli tarifacsomag?

Úgy tapasztaljuk, hogy a vállalkozások számára egyre nagyobb kihívást jelent a hosszú távú tervezés, mivel a gazdasági, piaci és egyéb működési környezet folyamatosan változik. Ezekhez a változásokhoz rugalmasan kell alkalmazkodniuk, ami sok esetben újfajta optimalizálási megközelítéseket igényel.

Számos vállalkozás esetében megfigyelhető, hogy nem kívánnak hosszú távra, például két évre elköteleződni, mivel nem tudják előre, hogy az adott munkavállalót később is foglalkoztatni tudják-e. Ez különösen jellemző a projektalapú működésre épülő cégekre – például tanácsadó vállalkozásokra, építőipari szereplőkre vagy akár vendéglátóipari egységekre –, ahol a munka jellege időszakos, és a foglalkoztatás nem feltétlenül határozatlan idejű.

Fülöp Gábor, fotó: Stiller Ákos

Korábban az ilyen típusú igények kiszolgálása meglehetősen körülményes volt. Léteztek ugyan előre fizetős konstrukciók, illetve a szolgáltatók kínálatában szerepeltek hűségidő nélküli előfizetések is, azonban ezek lényegesen drágábbak voltak, mint a hűségidővel kötött csomagok, ezért a vállalkozások döntő többsége nem élt ezzel a lehetőséggel.

Most viszont a ReFlex tarifákkal egy olyan megoldást kínálunk, amely kifejezetten az ilyen rugalmasságot igénylő vállalkozások számára nyújt alternatívát. Azoknak, akik nem kívánnak két évre elköteleződni, lehetőséget biztosítunk arra, hogy hűségidő nélkül is kedvező feltételekkel vegyék igénybe szolgáltatásainkat.

Fontos kiemelni, hogy a konstrukció rugalmasan kombinálható: például a cégvezető választhat hagyományos, kétéves előfizetést, míg a projektben dolgozó munkatárs számára elérhető a hűségidő nélküli megoldás.

Ahogyan Ön is említette, a hűségidő nélküli rugalmasságot korábban csak jóval drágább csomagokkal tudták biztosítani. Hogyan lehet a mostani, jóval olcsóbb tarifacsomag fenntartható az árversenyben?

Az általunk kínált konstrukció lényege, hogy minden hónap végén, amíg az adott hűségidő nélküli SIM-kártya aktív, az ügyfél automatikusan visszatérítést kap. Ennek a visszatérítésnek az összege megegyezik azzal, mintha az ügyfél két évre, készülékkel együtt vásárolt volna meg egy csomagot – a készüléktámogatás összegét 24 részre osztjuk, és havonta egy ilyen részösszeg növeli az előfizető visszatérítési egyenlegét. Ennek köszönhetően a tarifa tartalma gyakorlatilag azonos szintre kerül azzal, mintha az ügyfél hűségidővel és készülékvásárlással választotta volna ugyanazt a csomagot.

A visszatérítés rugalmasan felhasználható, az ügyfél maga dönthet arról, hogyan kívánja ezt a jóváírást érvényesíteni: például csökkentheti vele a havi számlája végösszegét, vagy akár készülékvásárlásra is fordíthatja. Fontos, hogy az összegek összevonhatók, így például egy ügyvezető dönthet úgy, hogy a különböző SIM-ekhez tartozó jóváírásokat összegyűjti, és ezeket később egy új készülék megvásárlásához használja fel.

Havonta, vagy csak egyszer kell az ügyfélnek dönteni arról, hogy mire használja fel a jóváírt összeget, illetve van-e lehetőség ennek megváltoztatására később?

Az ügyfél az előfizetés elején eldöntheti, hogy a havi visszatérítést milyen formában kívánja felhasználni, ezen pedig később rugalmasan tud változtatni. Nincs szükség arra, hogy minden hónapban külön döntést hozzon; a konstrukció célja az, hogy egyszerű és kényelmes megoldást kínáljon.

Az egyik lehetőség, hogy az ügyfél összegyűjti a havi visszatérítéseket, és később, egy általa választott időpontban használja fel az így felhalmozott összeget. A másik opció, hogy a visszatérítés automatikusan a havi számla csökkentésére szolgál, így minden hónapban a számlavégösszeg a visszítérítés mértékével mérséklődik.

A gyűjtött egyenleget az újonnan indított Business mobilalkalmazásban folyamatosan nyomon tudja követni, így pontosan láthatja, mekkora összeg áll rendelkezésére. A felhasználásról később tud döntést hozni, legyen szó készülék- vagy tartozékvásárlásról.

Kutatásaink egyértelműen azt mutatják, hogy az ügyfelek egyre inkább elvárják, hogy egy mobilszolgáltató ne csupán távközlési szolgáltatásokat nyújtson, hanem a kapcsolódó informatikai megoldások terén is komplex, integrált szolgáltatást biztosítson.

Célunk, hogy ügyfeleink minél több, számukra fontos szolgáltatást egy kézből, egyszerűen és hatékonyan vehessenek igénybe, anélkül, hogy több különböző szállítóval kellene együttműködniük.

Merre induljon az a vállalkozás, ami igénybe kívánja venni a hűségidő nélküli tarifacsomagokat, a Yettel üzleteiben és/vagy online kaphat tanácsadást?

Amennyiben az ügyfél már rendelkezik ReFlex előfizetéssel, az applikáción keresztül önállóan tudja kezelni előfizetéseit: aktiválhat és lemondhat szolgáltatásokat, illetve minden ügyintézést online bonyolíthat, anélkül, hogy személyesen be kellene fáradnia. Ha valaki még nem Yettel-ügyfél, és nincs érvényes ReFlex szerződése, akkor az első alkalommal szükséges személyesen szerződést kötnie, ezt követően azonban minden további művelet – beleértve az előfizetések lemondását, újraaktiválását, valamint akár a készülékvásárlást is – az applikáción keresztül intézhető. Az új ügyfelek számára tehát egyetlen személyes megjelenés szükséges, utána viszont minden szolgáltatás online, digitálisan elérhető.

Milyen visszajelzéseket kaptak eddig a Business ReFlex tarifacsomagokat használó vállalkozásoktól?

A rugalmasság fontosságát már a fejlesztési folyamat során azonosítottuk, és most, hogy az új tarifát bevezettük a piacra, minden értékesítési csatornáról rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk ezzel kapcsolatban. Mivel az új tarifa mindössze egy hónapja indult, egyelőre még nem áll rendelkezésünkre elegendő adat hosszú távú következtetések levonásához, ugyanakkor előzetes várakozásaink szerint a hűségidő nélküli csomagok aránya a jövőben 10–15% körül fog stabilizálódni.

Önmagában már az is nagy előny az ügyfelek számára, hogy lehetőségük van választani: ha a vállalkozás helyzete megváltozik, a konstrukció rugalmasságot biztosít, nem kényszeríti hosszú távú elköteleződésre a cégeket. Fontos kiemelni, hogy ezzel a megoldással nem követjük, hanem vezetni szeretnénk a piacot. Ez a propozíció – amely lehetővé teszi, hogy hűségidő nélkül is ugyanazokat a kedvezményeket kapják az ügyfelek, mint a hűségidős konstrukciók esetében –amely nemcsak Magyarországon előremutató, hanem egész Közép-Európában is.

Említés szintjén már beszéltünk a nemrég bevezetett Yettel Business appról - mennyiben más ez a korábbi online ügyfélszolgálati megoldásokhoz képest?

Az újonnan bevezetett applikáció kifejezetten a döntéshozóknak, illetve a hivatalos kapcsolattartóknak készült.

Korábban ők egy webes felületen, korlátozott lehetőségekkel tudtak ügyeket intézni – például számlát befizetni, adatjegyet vásárolni vagy forgalmi adatokat lekérni. Az új applikáció ezzel szemben számos olyan funkciót kínál, amely eddig nem volt elérhető. Most már digitális úton is lehetőség van új előfizetések vásárlására, a szerződésben foglalt kedvezmények automatikus megjelenítésével. Ha egy vállalkozás egyedi szerződéssel rendelkezik, az abban szereplő kondíciók az applikációban azonnal láthatók, és ennek megfelelően aktiválhatók az új előfizetések.

Fülöp Gábor, fotó: Stiller Ákos

Ezen túlmenően a felhasználók az applikáción belül tarifacsomagot is válthatnak – például a kisebb csomagról áttérhetnek a nagyobbra vagy fordítva –, mindezt néhány kattintással, így akár nagyobb rugalmasságot is adhatnak, mint egyes hűségidővel rendelkező tarifák. Az alkalmazás személyre szabott, kifejezetten az adott vállalkozásra szabott ajánlatokat is kínál, ami korábban szintén nem volt elérhető. Emellett az ügyfelek nyomon követhetik a készülékvásárlási és visszatérítési keretüket, és az előfizetéseikkel kapcsolatos összes dokumentumot is megtalálják az applikációban, így nincs szükség papíralapú irattárolásra – minden letölthető és elérhető digitálisan.

A munkavállalók – ahogy eddig is – a lakossági applikációt használják, ahol elsősorban információkat érhetnek el: láthatják például az előfizetésüket. A rendszer logikája szerint költséget csak az generálhat, aki erre hivatalosan felhatalmazott, így a céges előfizetést használó, de nem fizető munkavállalók továbbra is a lakossági alkalmazáson keresztül intézhetik ügyeiket.

Tervezik-e, hogy az alkalmazás a jövőben összekapcsolható lesz más üzleti rendszerekkel, például számlázóprogramokkal, vállalatirányítási szoftverekkel?

Igen.

Ahogy már említettem a Yettel kiemelt célja, hogy egy olyan ökoszisztémát hozzon létre, ahol a visszatérítés sokféle módon felhasználható, és minden, a KKV-k számára fontos informatikai szolgáltatás egyetlen applikációból menedzselhető legyen.

Így nem kell több különböző felületet használni, a költségek és felhasználások is átláthatók maradnak. Az irány tehát az ICT piac felé nyitás, az applikáció pedig a jövőben komplexebb vállalati szolgáltatások központi gyűjtőpontjává válhat.

A cikk megjelenését a Yettel támogatta.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.