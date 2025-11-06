  • Megjelenítés
Palkovics, Solymár, Kurtisz, Dávid-Barrett - Jön a Portfolio AI & Digital Transformation 2025!
Palkovics, Solymár, Kurtisz, Dávid-Barrett - Jön a Portfolio AI & Digital Transformation 2025!

A digitális forradalom új korszakába lépünk: 2025. november 25-én a Radisson Blu Béke Hotelben megrendezésre kerülő Portfolio AI & Digital Transformation 2025 konferencia a digitális transzformáció új szintjét, a mesterséges intelligencia, az "agentic AI" üzleti alkalmazásának legaktuálisabb kérdéseit járja körül. Az esemény a legmagasabb szintű szakmai programmal és kiváló előadói gárdával várja az érdeklődőket. Tekintse meg a részletes programot és az előadók teljes listáját!
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az elmúlt években elképesztő ütemben digitalizálódott a vállalatok működése, ám most az AI-forradalom és annak legújabb ága, az "agentic AI" teljesen új dimenzióba emeli a digitális transzformációt. Az önállóan cselekedni képes AI-ügynökök korábban elképzelhetetlen sebességet és hatékonyságbeli fejlődési lehetőséget kínálnak a cégeknek minden szektorban.

A konferencia során a résztvevők betekintést nyerhetnek abba, hogyan válhat az AI-technológiákba fektetett tőke valódi versenyelőnnyé, és milyen stratégiák segítik a vállalatokat a mesterséges intelligencia hatékony integrálásában. A program során topmenedzserek osztják meg tapasztalataikat, míg szakértők mutatják be a legújabb technológiai megoldásokat és azok gyakorlati alkalmazását.

Az esemény különös hangsúlyt fektet a finanszírozási lehetőségekre is, bemutatva az elérhető támogatási programokat és befektetési stratégiákat, amelyek segítenek a cégeknek megvalósítani digitális ambícióikat. A biztonság és a szabályozási környezet kérdései mellett a munkaerőpiaci változások és a szervezeti transzformáció témái is kiemelt figyelmet kapnak.

Ők lesznek az előadóink

A konferencia előadói között megtalálhatók a terület legkiválóbb szakértői, a szabályozók, cégvezetők, IT-beszállítók:

A konferencia programja ízelítőt ad a legaktuálisabb témákból:

  • Hogyan lesz versenyelőny az AI-forradalomból? – Use case-ek, megoldások és esettanulmányok
  • Adatvezérelt működés, digitális vállalatirányítás és automatizált adminisztráció – Operatív hatékonyságnövelés modern eszközökkel
  • Mit tartogat a cégeknek az "agentic Ai"? – AI-ügynökök vállalati környezetben
  • Nagy nyelvi modellek a céges működésben – Hogyan és melyiket válasszuk?
  • Költségcsökkentés és digitális transzformáció innovatív technológiákkal
  • E-közigazgatás és digitális állam – Merre tart Magyarország?
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén.
