Leépítés jön a Telekomnál, de bérfejlesztés is

A Magyar Telekom megállapodott a társaságnál működő érdekképviseletekkel a Magyar Telekom Nyrt.-t és a Telekom Rendszerintegráció Zrt.-t érintő 2025. évi egyszeri juttatás, a 2026-ra vonatkozó bérfejlesztés, egyéb juttatások, és a hatékonyságjavítás mértékéről - derül ki a BÉT-en publikált tájékoztatóból.

A megállapodás alapján, egyebek mellett, a munkavállalók 2026. március 1-i hatállyal

bérfejlesztésben részesülnek, amelynek következtében a személyi jellegű költségek várhatóan megközelítőleg 3,2 milliárd forinttal nőnek 2026-ban.

A személyi költségek 2025-ös alakulása még nem ismert, a 12 havi gördülő adat 102 milliárd forint volt, így ez alacsony egyszámjegyű növekedést jelenthet a költségben. Mindemellett a társaság 3,7 milliárd forint összegű egyszeri juttatást fizet ki az érintett munkatársaknak 2025 negyedik negyedévében.

Ugyanakkor megállapodás született az érintett munkavállalói létszám nagyságrendileg 1,7 százalékos csökkentéséről, amelyre jelentős részben várhatóan 2026 első negyedévében kerülhet sor. A legutóbbi negyedéves gyorsjelentés szerint 6550 fő munkavállalóval rendelkezett a társaság szeptember végén, vagyis az elbocsátás nagyságrendileg 100 körüli létszámot jelenthet.

A végkielégítéssel kapcsolatos költségek megközelítőleg 1 milliárd forintot tesznek majd ki, amit nagy részben 2025 negyedik negyedévében könyvel le a vállalat.

Címlapkép forrása: Portfolio