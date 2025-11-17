  • Megjelenítés
Leépítés jön a Telekomnál, de bérfejlesztés is
Üzlet

Leépítés jön a Telekomnál, de bérfejlesztés is

Portfolio
Megállapodott az érdekképviseletekkel a Magyar Telekom a jövő évi bérfejlesztésről és elbocsátásokról - tette közzé a társaság.

November 26-i ingyenes rendezvényünkön szó lesz arról is, hogy hol a részvények helye a portfóliónkban. Részletek és jelentkezés itt.

A Magyar Telekom megállapodott a társaságnál működő érdekképviseletekkel a Magyar Telekom Nyrt.-t és a Telekom Rendszerintegráció Zrt.-t érintő 2025. évi egyszeri juttatás, a 2026-ra vonatkozó bérfejlesztés, egyéb juttatások, és a hatékonyságjavítás mértékéről - derül ki a BÉT-en publikált tájékoztatóból.

A megállapodás alapján, egyebek mellett, a munkavállalók 2026. március 1-i hatállyal

bérfejlesztésben részesülnek, amelynek következtében a személyi jellegű költségek várhatóan megközelítőleg 3,2 milliárd forinttal nőnek 2026-ban.

A személyi költségek 2025-ös alakulása még nem ismert, a 12 havi gördülő adat 102 milliárd forint volt, így ez alacsony egyszámjegyű növekedést jelenthet a költségben. Mindemellett a társaság 3,7 milliárd forint összegű egyszeri juttatást fizet ki az érintett munkatársaknak 2025 negyedik negyedévében.

Még több Üzlet

Megint nyomás alatt a tőzsdék, esnek az európai indexek

Őrült terjeszkedésbe kezd Európában a BYD

Olcsóbb lesz a fogyasztó csodaszer

Ugyanakkor megállapodás született az érintett munkavállalói létszám nagyságrendileg 1,7 százalékos csökkentéséről, amelyre jelentős részben várhatóan 2026 első negyedévében kerülhet sor. A legutóbbi negyedéves gyorsjelentés szerint 6550 fő munkavállalóval rendelkezett a társaság szeptember végén, vagyis az elbocsátás nagyságrendileg 100 körüli létszámot jelenthet.

A végkielégítéssel kapcsolatos költségek megközelítőleg 1 milliárd forintot tesznek majd ki, amit nagy részben 2025 negyedik negyedévében könyvel le a vállalat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Itt a 14. havi nyugdíj törvényjavaslata, van benne egy furcsa meglepetés is!
Orbán Viktor: 11 pontban állapodtunk meg - Fél évvel eltolja a kormány az üzemanyagok jövedékiadó-emelését
Megint nyomás alatt a tőzsdék, esnek az európai indexek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility