Alig mozdult a BUX

Ma a BUX-index 0,1 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esett, az OTP árfolyama 0,4 százalékos pluszban zárt, a Magyar Telekom árfolyama stagnál, a Mol árfolyama 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a Richter árfolyama 0,4 százalékot esett.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az Alteo árfolyama 6,5 százalékot esett, a Rába árfolyama pedig 2,2 százalékkal esett. A legjobban ma a Gránit Bank részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 2,7 százalékkal került feljebb.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 9,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a 4iG, a Mol és a Magyar Telekom részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Címlapkép forrása: nonnie192
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Mi lesz a béketárgyalásokkal? Kiábrándító jóslat jött a NATO-tagállam vezetőjétől - Ennek sokan nem fognak örülni
Mikor lesz végre béke Ukrajnában?
Itt egy nagyon olcsó magyar részvény, amiben most bőven van fantázia
Hihetetlenül olcsó ez a papír.
Halálra ítélték a volt kormányfőt, akinek több száz ember élete száradhat a lelkén
Az egykori bangladesi miniszterelnökről távollétében hoztak döntést.
Veszélyes új fegyvert szállított Oroszországnak titkos szövetségese - Technológiai ugrás látható, ez komoly kihívás az ukrán védelemnek
Folyamatosak a fejlesztések orosz oldalon.
A kommunista és a szélsőjobboldali jelölt diadalmaskodott – Új szövetségessel gazdagodhat Donald Trump?
Egyértelmű, ki az esélyes.
Hihetetlen mérföldkövet léptek át a magyar befektetési alapok
Zajlik a nagy átrendeződés az alapok között.
Figyelem: kitörés előtt az év egyik sztárbefektetése
Sokkal többet érhet, mint amennyibe kerül.
Áttört a vírus: H5N5 fertőzést diagnosztizáltak egy embernél
Ez az első eset, eddig a H5N1 fertőzött embereket.
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!