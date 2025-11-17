Alig mozdult a BUX

Minimális elmozdulással zárt a BUX, a blue chipek vegyesen teljesítettek.

Ma a BUX-index 0,1 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esett, az OTP árfolyama 0,4 százalékos pluszban zárt, a Magyar Telekom árfolyama stagnál, a Mol árfolyama 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a Richter árfolyama 0,4 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az Alteo árfolyama 6,5 százalékot esett, a Rába árfolyama pedig 2,2 százalékkal esett. A legjobban ma a Gránit Bank részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 2,7 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 9,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a 4iG, a Mol és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

