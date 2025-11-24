Vitézy Dávid sürgős figyelmeztetést adott ki: ez a budapesti híd kerülhet veszélybe

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője a közösségi oldalán arra figyelmeztetett,

hogy a budapesti Petőfi híd felújításának előkészítése nem tűr halasztást.

Konkrét menetrendet is javasolt: a Fővárosi Közgyűlés indítsa el a tervezést, a szükséges forrást építse be a 2025-ös költségvetésbe, és a közbeszerzést legkésőbb februárig hirdesse meg. Jelezte, hogy az elmúlt hetekben egyeztetett a BKK-val és a Budapest Közúttal a részletekről.

A híd műszaki állapota egyre aggasztóbb. Átfogó felújítás utoljára 1979–1980-ban történt. Azóta csak részfeladatok valósultak meg: a kilencvenes évek közepén kicserélték a szigetelést és a burkolatot, megújították a villamosvágányokat, valamint a budai mederpillér saruit is cserélték.

2013–2014-ben megszüntették a vasbeton pályalemez dilatációs hézagait, mert a beázások súlyos korróziós folyamatokat indítottak el a tartószerkezetben.

A legnagyobb gond, hogy a tartószerkezetek korrózióvédelmi bevonata már 45 éves, vagyis csaknem a tervezett élettartam kétszerese.

Ennek következtében a szerkezeten komoly korróziós károsodások láthatók. További kockázat, hogy az 1980-as évek vékony járdalemezei közül mára csak a Petőfi hídon maradtak meg; a többi dunai átkelőn a meghibásodások miatt már kicserélték őket.

Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója az InfoRádiónak azt mondta: 2010–2012-ben a szakemberek még azon vitatkoztak, hogy a Lánchíd vagy a Petőfi híd felújítását kezdjék-e meg előbb, mert mindkettő hasonlóan rossz állapotban volt. Szerinte a Petőfi híd legnagyobb problémája, hogy az alapszerkezetek erősen korrodálódtak.

Hozzátette: a híd jelenleg nem balesetveszélyes, és nincs szükség azonnali lezárásra, de tartós halogatás esetén forgalomkorlátozás bevezetése válhat elkerülhetetlenné.

A Fővárosi Közgyűlés klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottsága már szeptemberben döntött a felújítás előkészítésének megkezdéséről. Vitézy mostani javaslata ennek a határozatnak a gyakorlati végrehajtását célozza. Reményei szerint a közgyűlés támogatni fogja az előterjesztést, hogy a Margit híd és a Lánchíd után ne legyen hosszú szünet a budapesti hidak rendszeres felújítási programjában.

