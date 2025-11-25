Három év börtönt kapott a sztárkereskedő, a cége majdnem beleroppant a könyvelési csalásba

Egy houstoni árupiaci kereskedőt három év börtönre ítéltek, miután elismerte hogy több százmillió dolláros veszteséget rejtett el munkáltatója elől, hogy megtartsa bónuszát. Az ügy évek óta húzódott, és egy olyan csalássorozat része, amelyben a vállalati könyvelési rendszerek szándékos meghamisításával próbálták elrejteni a valós veszteségeket, írja a Bloomberg.

David Smothermon korábban a Trammo nevű New York-i székhelyű vegyipari kereskedőcég vezető beosztású munkatársa volt, ahol a cég houstoni LPG üzletágát irányította. A férfi 2015-ben rendkívül sikeres évet zárt,

több mint hatvanhárommillió dolláros nyereséget termelt, és ezért 14,5 millió dolláros bónuszt kapott.

Egy évvel később azonban kereskedései már jelentős veszteségeket hoztak, miközben felettesei továbbra is hasonló eredményeket vártak tőle. A védelem szerint Smothermon ekkor már komoly mentális terhelés alatt állt, depresszióval és szorongással küzdött, és drogokhoz valamint alkoholhoz fordult. Ahelyett hogy vállalta volna a veszteségeket, elhitette magával hogy csak időre van szüksége.

A vádirat szerint Smothermon arra utasította beosztottjait, hogy a cég könyvelési rendszerében hamis bejegyzéseket rögzítsenek, így

több mint 200 dollárnyi veszteséget rejtettek el.

Ez az összeg a Trammo teljes nettó vagyonának közel kétharmadát jelentette.

Az egyik esetben például azt szervezte meg, hogy egy LPG-vásárlási szerződés úgy tűnjön, mintha a vállalat kétszer akkora mennyiségre lenne jogosult, ami valótlanul megduplázta a látszólagos nyereséget. Amikor a cég pénzügyi igazgatója 2016 augusztusában kérdéseket tett fel az egyik szerződés és a könyvelési adatok közötti különbségek miatt, valamint jelezte, hogy a New York-i iroda vizsgálódni készül, Smothermon néhány nappal később lemondott.

A veszteségek felszínre kerülése hatalmas károkat okozott a vállalatnak. A cég kénytelen volt lezárni kereskedési pozícióit, ami komoly pénzügyi veszteséget okozott és a Trammo világszerte tevékenységet kellett megszüntessen.

Több száz dolgozót bocsátottak el, és a munkaerő több mint 70 százalékát elvesztették.

A vállalat szerint a csalás a cég létezését is veszélybe sodorta, mivel fizetési kötelezettségek és hitelmegállapodások sérültek, a működőtőke pedig jelentősen csökkent. A cég ötvennyolcmillió dollárt költött a szükséges átszervezésre és szeretné visszakapni az Smothermon által okozott károkat.

Az ügyészség 4 év börtönbüntetést javasolt, hangsúlyozva hogy erős üzenetre van szükség azok felé akik hamis könyveléssel próbálnak pénzt kicsalni saját cégükből. Smothermon ezzel szemben 5 év próbaidőt és otthoni őrizetet kért, mivel felesége limfómával küzd és ő gondoskodik felnőtt, agyi bénulással élő fiáról valamint idős szüleiről. A bíró végül 3 év börtönről döntött.

