Akkora dobás az iPhone 17, hogy újra az Apple lehet a világ legnagyobb mobilgyártója

A Counterpoint Research elemzése szerint az Apple egy évtized után újra átveheti a világ legnagyobb okostelefon-gyártójának pozícióját. A kimagasló iPhone 17 rajt, az erős csereciklus és a kedvező piaci környezet egyszerre segítik a vállalatot abban, hogy megelőzze a Samsungot, írja a Bloomberg.

Szeptemberben teszteltük az új iPhone-t, és már akkor megállapítottuk, hogy nagy dobás az új telefon, és hosszú idő után most tényleg érdemes lecserélni a 17-esre a régebbi telónkat.

Nos, sokan így gondolják világszerte, nagyon jól fogynak az idei iPhone-ok, emiatt becslések szerint

az Apple idén visszaszerzi az első helyet a globális okostelefonpiacon, ami legutóbb 2011-ben sikerült neki.

A siker kulcsa az iPhone 17 sorozat vártnál jobb fogadtatása, amely az Egyesült Államokban és Kínában egyaránt kétszámjegyű értékesítési növekedést hozott. A modellváltási kedvet erősíti az is, hogy a Covid időszakban vásárolt készülékek tulajdonosai most tömegesen lépnek a frissítés időszakába. Jelentős szerepe van annak is, hogy több mint 358 millió használt iPhone került új tulajdonoshoz az elmúlt években, és a tulajdonosok nagy része várhatóan szintén új modellre cserél majd. A cég helyzetét tovább javítja a mérséklődő amerikai kínai kereskedelmi feszültség és a gyengülő dollár, ami vonzóbbá teszi az Apple készülékeit a feltörekvő piacokon.

A Counterpoint szerint az Apple 2025-ben 10 százalékos növekedést érhet el, míg a Samsung alig több mint 4 százalékot.

Ez azt jelenti, hogy az Apple 19,4 százalékos globális piaci részesedéssel kerül az első helyre, miközben az okostelefonpiac összességében 3 százalék körüli bővülést mutat.

A 2026-ban érkező összehajtható iPhone és az olcsóbb iPhone 17e várhatóan tovább növelik a keresletet, amelyet a Bloomberg korábbi értesülései szerint 2027-ben egy nagyobb dizájnváltás követ majd. Ezzel a lendülettel az Apple akár 2029-ig megőrizheti első helyét a globális ranglistán.

Az Apple árfolyama ma 1 százalékot emelkedett, idén már 11-et.

