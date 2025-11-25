Itt az ember, aki a legesélyesebb az amerikai jegybank élére

A legfrissebb hírek szerint a Trump-adminisztráció tanácsadói és elnöki szövetségesei egyre inkább úgy látják, hogy
Kevin Hassett a jelenlegi favorit a Fed irányítására.
A beszámolók alapján az a döntő érv mellette, hogy az elnök régóta ismeri és bízik benne, valamint hogy látványosan osztja Trump gazdaságpolitikai világképét.
Hassett több nyilvános megszólalásában is kifejtette, hogy a jelenlegi gazdasági adatok alapján most azonnali kamatcsökkentésre lenne szükség. Szerinte a Fed túlságosan lassan reagált az inflációs hullámra, és a mostani időszakban gyorsabb monetáris lazítást kellene végrehajtani. Ezzel egyértelműen illeszkedik Trump hosszú ideje hangoztatott álláspontjába, miszerint a jegybank késlekedett az olcsóbb hitelkörnyezet megteremtésével. A hírek azt is kiemelik, hogy a Fehér Házban mindeközben egyre ingerültebb a hangulat Jerome Powell, a jelenlegi Fed-elnökkel szemben. Az elnök az utóbbi hetekben többször is nyilvánosan kritizálta őt, és ugyan tudja, hogy nem menesztheti egyoldalúan, nyíltan hangoztatta elégedetlenségét.
A háttérben zajló kiválasztási folyamatot Scott Bessent pénzügyminiszter irányítja, akinek egyszerre kell olyan jelöltet találnia, aki politikailag megbízható, ugyanakkor a pénzpiacok számára is hiteles. A folyamat során a nyáron még közel egy tucat jelöltet hallgattak meg, majd
őszre öt fős szűkített lista alakult ki.
- Ezen Kevin Hassett mellett szerepelt
- a volt Fed-kormányzó Kevin Warsh,
- a jelenlegi Fed-kormányzó Christopher Waller,
- a jegybank felügyeleti alelnöke Michelle Bowman,
- valamint Rick Rieder, a BlackRock globális kötvénybefektetési vezetője.
Korábban, még a nyár folyamán szóba került más pénzpiaci és jegybanki szereplő is, például
- Philip Jefferson, a Fed alelnöke
- vagy Lorie Logan, a Dallas Fed elnöke,
de ők végül kiestek a versenyből.
A folyamat során Bessent neve is felmerült, mint potenciális jelölt, azonban ezt később maga az elnök is világossá tette, hogy nem kívánja őt jelöltként látni, és Bessent saját nyilatkozatai szerint sem szeretné elhagyni a Pénzügyminisztériumot.
A döntés ettől függetlenül még nem végleges. A Fehér Ház szóvivője kiemelte, hogy Donald Trump gyakran hoz váratlan személyi döntéseket, és valójában senki sem tudja biztosan, kit választ majd végül. Az mindenesetre beszédes, hogy az elnök a közelmúltban azt mondta
úgy érzem, már tudom a választásomat,
és legutóbb három fő jelöltet említett név szerint, akiket kiemelten vizsgál:
Hassettt, Warshot és Wallert.
A pénzügyminiszter nyilatkozata szerint várhatóan még karácsony előtt bejelentik a végső döntést.
Címlapkép forrása: Al Drago/Bloomberg via Getty Images
