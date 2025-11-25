Rossz hír érkezett az Egyesült Államokból

- Novemberben az előző havihoz képest 6,8 ponttal, 88,7 pontra csökkent az amerikai fogyasztói hangulatindex. Az elemzői konszenzusban kevésbé gyengülő adat, 93,4 pont szerepelt novemberre.
- A fogyasztói hangulatot indexértékben számszerűsítő felmérés 1985-ben indult. Az index 100 pontos értéke az 1985-ös helyzetet tükrözi.
- Az index összetevői közül az aktuális helyzet értékelése és a kilátások megítélése egyaránt romlott novemberben.
- Az aktuális helyzet szubjektív megítélését számszerűsítő almutató az előző havihoz képest 4,3 ponttal, 126,9 pontra süllyedt.
- A várakozások mutatószáma pedig - amely a fogyasztók jövedelmi, üzleti és munkaerőpiaci helyzetre vonatkozó rövid távú, hathavi kilátásain alapul - 8,6 ponttal, 63,2 pontra süllyedt, így már a tizedik egymást követő hónapban állt a 80 pontos szint alatt.
- A várakozások mutatószámának 80 pont alatti értéke hosszú távú tapasztalatok alapján általában recesszió közeledtét jelzi, az indikátor februárban esett 80 pont alá.
Az amerikai fogyasztói bizalmi mutató novemberben tovább csökkent, és ezzel április óta a második legalacsonyabb szintre esett
- - nyilatkozta Dana M. Peterson, a Conference Board vezető közgazdásza. Az aktuális helyzet és jövőbeni üzleti feltételek megítélése is romlott az előző havihoz képest. Az összesített index mind az öt összetevője gyengén alakult - tette hozzá.
- Novemberben a fogyasztói bizalom a 35 év alatti korcsoportban nőtt, a 35 év felettiek körében pedig csökkent. A jövedelmi csoportok közül szinte mindegyikben csökkent a fogyasztók bizalma.
- A következő 12 hónapban recesszióra számító fogyasztók aránya csökkent, míg a medián egyéves inflációs várakozás az előző havi 4,6 százalékról 4,8 százalékra emelkedett.
A Consumer Confidence Survey az aktuális üzleti kondíciók és a következő hónapok lehetőségeinek szubjektív fogyasztói megítélését méri fel. A havi rendszerességgel készített jelentés az alapvető fogyasztói hozzáállást, a vásárlási szándékokat, a nyaralási terveket, valamint az inflációval, a részvényárakkal és a kamatlábakkal kapcsolatos fogyasztói várakozásokat méri fel. Az Egyesült Államokban a lakossági fogyasztás generálja a gazdasági teljesítmény több mint kétharmadát, ezért a közgazdászok nagy figyelmet fordítanak a fogyasztói magatartásra, amikor a tágabb gazdaságot mérik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
