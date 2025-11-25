Megszólalt Zelenszkij a béketervről

  • Megjelenítés
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Kijev készen áll megvitatni Donald Trump amerikai elnökkel a béketerv érzékeny pontjait.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden kijelentette, hogy Kijev készen áll előrelépni egy amerikai békemegállapodással, és hogy kész annak érzékeny pontjait megvitatni az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal, írja a Reuters. A tárgyalásokba szerinte az európai szövetségeseket is be kell vonni.

A „coalition of the willing” („Tettrekészek koalíciója”) fórumon tartott beszédében Zelenszkij felszólította az európai vezetőket, hogy dolgozzanak ki egy keretet egy „biztonságot nyújtó erő” Ukrajnába telepítésére, és folytassák Kijev támogatását mindaddig, amíg Moszkva nem mutat hajlandóságot háborúja befejezésére.

