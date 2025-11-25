  • Megjelenítés
Kiábrándító előrejelzés érkezett: még hónapokig semmilyen békemegállapodás nem várható
Kiábrándító előrejelzés érkezett: még hónapokig semmilyen békemegállapodás nem várható

Valódi békemegállapodás még hónapokig nem várható – mondta John Herbst, egykori amerikai ukrajnai nagykövet a Sky-nak.

Még a mai fejlemények ellenére sem várható „valódi” békemegállapodás Ukrajnában hosszú hónapokig

– mondta John Herbst, korábbi amerikai nagykövet.

Herbst szerint a módosított, 19 pontból álló béketerv eltávolította „a legtöbb olyan, valóban kirívó elemet”, amelyek veszélyesek lettek volna Ukrajna biztonságára nézve, miután az eredeti, amerikai 28 pontos javaslat „hibás” volt.

Nem hiszem, hogy a következő hónapokban valódi békemegállapodást fogunk látni, mert Oroszország nem akar valódi békemegállapodást

– emelte ki Herbst.

Amit Oroszország akar, az Ukrajna kapitulációja

– mondta az egykori nagykövet.

John Herbst volt az Amerikai Egyesült Államok ukrajnai (2003–2006) és üzbegisztáni (2000–2003) nagykövete.

