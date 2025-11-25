Macron: az ukrán hadsereget semmilyen módon nem lehet korlátozni
Emmanuel Macron francia elnök kedden hangsúlyozta, hogy a jelenlegi ukrajnai válság rendezéséhez olyan békére van szükség, amely tiszteletben tartja a nemzetközi jogot, írja a Reuters.
A francia elnök a genfi tárgyalások eredményeiről beszélt, kiemelve, hogy az ukrán hadsereget semmilyen módon nem lehet korlátozni a békefolyamat során.
Macron emellett arról is beszámolt, hogy az Oroszországban befagyasztott eszközök ügyében az EU országokkal együtt dolgoznak ki megoldást Ukrajna finanszírozására, hogy az ország stabilitása és védelmi képessége hosszú távon is biztosított legyen.
Az elnök szavai egybevágnak az ukrán vezetés korábbi nyilatkozataival, miszerint Kijev kész előrelépni a béketervezettel, amennyiben a nemzetközi partnerek – köztük az Egyesült Államok és az európai országok – is részt vesznek a tárgyalásokban.
A francia álláspont így világosan jelzi, hogy Párizs a nemzetközi jog tiszteletben tartására és Ukrajna védelmi képességeinek megőrzésére helyezi a hangsúlyt a békefolyamat során.
