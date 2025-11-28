  • Megjelenítés
Megjött a figyelmeztetés: komolyabb fennakadás is jöhet a repülőjáratoknál a hétvégén
Üzlet

Megjött a figyelmeztetés: komolyabb fennakadás is jöhet a repülőjáratoknál a hétvégén

Portfolio
A brit Polgári Légiközlekedési Hatóság (CAA) fennakadásokra figyelmeztet az Egyesült Királyságban közlekedő járatoknál az Airbus A320-asoknál esedékes, kiterjedt szoftverfrissítés miatt.

A hatóság közölte, hogy

a légitársaságok működésében és az egyes járatok üzemeltetésében is előfordulhatnak zavarok,

mert az Airbus A320-as család gépeinek számottevő részén jelentős szoftvermódosítást hajtanak végre.

"Tájékoztatást kaptunk egy olyan problémáról, amely az A320-as család bizonyos gépeit érintheti, valamint az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által elrendelt elővigyázatossági intézkedésekről" – mondta Giancarlo Buono, a brit légügyi hatóság repülésbiztonsági igazgatója.

Még több Üzlet

Döntött a kormány: új kriptoszabályok jönnek Magyarországon

Már abba rokkannak bele, hogy túlélik a kórházi ellátást

Korán bezárt Amerika, mehetnek vásárolni a befektetők

Hozzátette: az utasoknak érdemes a légitársaságuknál ellenőrizniük, érinti-e a járatukat, és számolniuk kell esetleges késésekkel vagy menetrendi változásokkal.

Pénteken a nap első felében még arról volt szó, hogy az A320-asok hajtóművei a hideg időjárás miatt hibásodhatnak meg, estére azonban a cég jelentős visszahívást jelentett be a típusnál szoftverhiba miatt. Azt nem tudni, hogy a két dolog összefügg-e. Pénteki közleményében többek között a Wizz Air is arról számolt be, hogy néhány gépe érintett a frissítésben, így

egyes hétvégi járatok menetrendje változhat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Lezárult a Putyin-Orbán csúcstalálkozó - Jönnek a bejelentések
Lemondott Zelenszkij jobbkeze, Orbán Viktor Moszkvában tárgyal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Korán bezárt Amerika, mehetnek vásárolni a befektetők
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility