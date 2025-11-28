Megjött a figyelmeztetés: komolyabb fennakadás is jöhet a repülőjáratoknál a hétvégén

A hatóság közölte, hogy
a légitársaságok működésében és az egyes járatok üzemeltetésében is előfordulhatnak zavarok,
mert az Airbus A320-as család gépeinek számottevő részén jelentős szoftvermódosítást hajtanak végre.
"Tájékoztatást kaptunk egy olyan problémáról, amely az A320-as család bizonyos gépeit érintheti, valamint az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által elrendelt elővigyázatossági intézkedésekről" – mondta Giancarlo Buono, a brit légügyi hatóság repülésbiztonsági igazgatója.
Hozzátette: az utasoknak érdemes a légitársaságuknál ellenőrizniük, érinti-e a járatukat, és számolniuk kell esetleges késésekkel vagy menetrendi változásokkal.
Pénteken a nap első felében még arról volt szó, hogy az A320-asok hajtóművei a hideg időjárás miatt hibásodhatnak meg, estére azonban a cég jelentős visszahívást jelentett be a típusnál szoftverhiba miatt. Azt nem tudni, hogy a két dolog összefügg-e. Pénteki közleményében többek között a Wizz Air is arról számolt be, hogy néhány gépe érintett a frissítésben, így
egyes hétvégi járatok menetrendje változhat.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
