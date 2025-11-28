Veszélyes lehet a nagyon hideg időjárás: korlátozásokat vezet be az Airbus egyik népszerű repülőgépére

Az Airbus korlátozásokat vezet be a Pratt & Whitney hajtóművekkel szerelt A320-asok kivételesen hideg időjárásban történő üzemeltetésére, különösen zúzmaraköd és 150 méter alatti látótávolság esetén.

Az európai gyártó módosította a jegesedési körülmények között alkalmazandó földi hajtómű-üzemeltetési eljárásokat. Ennek következtében

a Pratt & Whitney hajtóművekkel felszerelt gépek felszállására korlátozások lépnek életbe, ha zúzmaraköd van, és a látótávolság 150 méter alá csökken.

Az Airbus közölte, hogy szoros egyeztetésben áll légitársasági ügyfeleivel, miközben a Pratt & Whitney megoldáson dolgozik. A vállalat nem reagált azonnal a kommentárkérésre a Bloombergnek.

A korlátozások a keskenytörzsű A320-asokat érintik, amelyek PW1100G GTF hajtóműveket használnak. Az aeroTELEGRAPH szerint pénteken Kazahsztán nemzeti légitársasága, az Air Astana több, ilyen típusú géppel üzemeltetett járatának indulását is késleltetni kényszerült a zúzmaraköd miatt.

A jegesedés veszélyes jelenség a repülésben: megzavarhatja a szárny feletti áramlást, növelheti a légellenállást, és csökkentheti a hajtóművek által leadott tolóerőt.

A Pratt, az RTX Corp. leányvállalata, korábban szennyezett fémpor miatt szembesült problémákkal GTF típusú hajtóműveiben. Emiatt világszerte több légitársaság ideiglenesen földre parancsolt bizonyos A320-családba tartozó gépeket az érintett alkatrészek cseréjéig, a Wizz Airt is súlyosan érintette ez, miután az Airbus A320-as családba tartozó képeket üzemeltet. A cég legutóbbi gyorsjelentéskor közzétett flottatervei szerint a folyó pénzügyi évben 20 darab A320-as repülőgépet használ, a többi már A321-es.

A magyar alapítású légitársaság részvényei 1 százalékos mínuszban állnak ma, az Airbus árfolyama egyelőre nem igazán reagál, 0,3 százalékot emelkedett a papír a mai kereskedésben.

