Már abba rokkannak bele, hogy túlélik a kórházi ellátást

A HealthWell Foundation idei pénzügyi támogatásai már 23 százalékkal meghaladják a tavalyi teljes évet, és az új, magasabb Obamacare-díjak ellensúlyozására indított alapjuk két nap alatt kifogyott. A Colorectal Cancer Alliance 26, a CancerCare 10 százalékos éves növekedést jelentett a segítségkéréseknél.

A szervezetek szerint súlyos ellátási zavarok és romló rák-túlélési mutatók jöhetnek, ha a Kongresszus nem hosszabbítja meg a támogatásokat.

A krízis hátterében az áll, hogy a támogatások januári lejáratára készülve a biztosítók átlagosan 26 százalékkal emelték a 2026-os ACA-piaci díjakat, a CBO pedig 4 millió ember biztosításvesztését várja. Emellett a One Big Beautiful Bill Act közel ezermilliárd dolláros Medicaid-vágása tíz év alatt mintegy 10 millió embert sodorhat ki a programból a 2027-től induló munkakövetelmények miatt.

Egy novemberi Politico-felmérés szerint az amerikaiak fele már most nehezen fizeti ki az egészségügyi költségeit.

A Fehér Ház a magas árakért a demokratákat okolja, és gyógyszergyártókkal kötött megállapodásokkal próbál árengedményeket elérni, amelyektől 2027-re 685 millió dolláros megtakarítást vár a Medicare-ben. A segélyszervezetek azonban arra figyelmeztetnek: egyre több a nagyköltségű, biztosítással is nehezen fedezhető eset, miközben a donorok anyagi mozgástere is szűkül.

Többen – köztük a Blood Cancer United – a támogatások sürgős meghosszabbítását követelik, mondván: emberek életéről van szó, és

sokan nem élik túl a ma még könnyen kezelhető betegségeket sem biztosítás nélkül.

