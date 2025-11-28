  • Megjelenítés
Már abba rokkannak bele, hogy túlélik a kórházi ellátást
Üzlet

Már abba rokkannak bele, hogy túlélik a kórházi ellátást

Portfolio
Amerikai segélyszervezetek szerint meredeken nő a segítségkérések száma, mivel egyre többen nem tudják fizetni a megugró egészségügyi költségeiket. A helyzet tovább romolhat, ha lejárnak az Obamacare-támogatások és életbe lépnek a Trump-féle Medicaid-megnyirbálások – számolt be az amerikai Politico.

A HealthWell Foundation idei pénzügyi támogatásai már 23 százalékkal meghaladják a tavalyi teljes évet, és az új, magasabb Obamacare-díjak ellensúlyozására indított alapjuk két nap alatt kifogyott. A Colorectal Cancer Alliance 26, a CancerCare 10 százalékos éves növekedést jelentett a segítségkéréseknél.

A szervezetek szerint súlyos ellátási zavarok és romló rák-túlélési mutatók jöhetnek, ha a Kongresszus nem hosszabbítja meg a támogatásokat.

A krízis hátterében az áll, hogy a támogatások januári lejáratára készülve a biztosítók átlagosan 26 százalékkal emelték a 2026-os ACA-piaci díjakat, a CBO pedig 4 millió ember biztosításvesztését várja. Emellett a One Big Beautiful Bill Act közel ezermilliárd dolláros Medicaid-vágása tíz év alatt mintegy 10 millió embert sodorhat ki a programból a 2027-től induló munkakövetelmények miatt.

Egy novemberi Politico-felmérés szerint az amerikaiak fele már most nehezen fizeti ki az egészségügyi költségeit.

Még több Üzlet

Döntött a kormány: új kriptoszabályok jönnek Magyarországon

Megjött a figyelmeztetés: komolyabb fennakadás is jöhet a repülőjáratoknál a hétvégén

Korán bezárt Amerika, mehetnek vásárolni a befektetők

A Fehér Ház a magas árakért a demokratákat okolja, és gyógyszergyártókkal kötött megállapodásokkal próbál árengedményeket elérni, amelyektől 2027-re 685 millió dolláros megtakarítást vár a Medicare-ben. A segélyszervezetek azonban arra figyelmeztetnek: egyre több a nagyköltségű, biztosítással is nehezen fedezhető eset, miközben a donorok anyagi mozgástere is szűkül.

Többen – köztük a Blood Cancer United – a támogatások sürgős meghosszabbítását követelik, mondván: emberek életéről van szó, és

sokan nem élik túl a ma még könnyen kezelhető betegségeket sem biztosítás nélkül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Lezárult a Putyin-Orbán csúcstalálkozó - Jönnek a bejelentések
Lemondott Zelenszkij jobbkeze, Orbán Viktor Moszkvában tárgyal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Korán bezárt Amerika, mehetnek vásárolni a befektetők
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility