Betiltja a magyar kormány a húspótlékokat
Betiltja a magyar kormány a húspótlékokat

A kabinet teljes tilalmat vezet be a laboratóriumi körülmények között előállított, úgynevezett műhús gyártására és forgalmazására Magyarországon – derül ki egy a péntek este megjelent Magyar Közlönyben közzétett rendeletből.
A kormány arra hivatkozva, hogy az egykor tőzsdei sztárként berobbanó laboratóriumban tenyésztett, etikus műhúsok „potenciális veszélyeket rejtenek” betiltja ezek magyarországi forgalmazását. A kabinet indoklása szerint az aggályokra

a jelenlegi tudományos ismeretek nem adnak megnyugtató választ, ezért a törvényalkotó a közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági kockázatok kizárása érdekében a teljes tiltás mellett döntött.

A törvény a „laboratóriumi húst” úgy határozza meg, mint állati sejtekből vagy szövetből, mesterséges körülmények között, az élő szervezeten kívül előállított terméket. Ezek előállítása és kereskedelmi célú forgalomba hozatala főszabály szerint tilos,

és a tilalom azokra az élelmiszerekre is kiterjed, amelyek ilyen terméket összetevőként tartalmaznak.

Kivételt kizárólag az orvosi és állatgyógyászati felhasználás jelent, vagyis a műhús élelmiszerként történő előállítása továbbra sem engedélyezett.

A szabályok megsértése esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság alkalmazhat jogkövetkezményeket, az élelmiszerláncról szóló törvény előírásai alapján.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

