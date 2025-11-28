Pusztító robbanásokat jelentettek az orosz árnyékflotta hajóiról

A Kairos nevű, 274 méteres tartályhajó Egyiptomból tartott Novorosszijszk felé, amikor „külső behatás” miatt robbanás történt rajta, majd tüzet jelentett mintegy 28 tengeri mérföldre a török partoktól.

A helyszínre azonnal mentőhajókat, egy vontatót és egy vészhelyzeti egységet küldtek a török hatóságok, a fedélzeten lévő 25 embert sikerült kimenteni.

A Virat nevű másik tanker – amely szintén szerepel a szankciós listákon – nagyjából 35 mérföldre keletre jelentett találatot, és bár sűrű füst keletkezett a gépházban, a 20 fős személyzet nem került veszélybe.

A török illetékesek nem közöltek hivatalos okot, de hajózási források szerint a Kairos valószínűleg aknára futhatott, és fennáll a veszélye, hogy elsüllyed.

A Gambia zászlaja alatt közlekedő tanker ballaszttal haladt, amikor a baleset történt. A Fekete-tengeren az elmúlt években több aknatalálatot is jelentettek, és sodródó aknákat is találtak, ezért a környéken fokozott a kockázat.

A Boszporuszon ugyanakkor a hajóforgalom zavartalanul folytatódik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio