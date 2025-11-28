Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

A hitelminősítő kiemelte, hogy a visszafogott GDP-növekedés továbbra is támogatja a Baa2 besorolást, illetve arra számítanak, hogy

a 2026-os választások után erősebb fiskális konszolidáció kezdődik.

Utóbbi azért is lenne lényeges, mert a 2020 óta konstans fennálló költségvetési hiány, illetve az intézményi- és gazdaságpolitikai gyengeségek a minősítés ellen szólnak.

A GDP-növekedésre vonatkozóan csökkentették előrejelzésüket a szakértők, az idén már csak 0,5%-os, 2026-ban pedig 2,3%-os bővülésre számítanak, ami most nagyjából összhangban van a friss piaci véleményekkel. Kiemelik, hogy a gazdaság nagy kitettsége az autóiparnak és a német gazdaságnak rontja az exportkilátásokat, emellett az állami beruházások visszafogása az uniós források miatt szintén rontja a növekedési képet.

A kormány a közelmúltban emelte a GDP 5%-ára a 2025-ös és 2026-os hiánycélt a korábbi 4 százalék környékéről, ennek köszönhetően az adósságráta is kismértékben emelkedhet a GDP 74%-ára a 2024-es 73,5%-ról – olvasható az elemzésben. Hosszabb távon ugyanakkor a Moody’s elemzői arra számítanak, hogy kedvezőre fordul a tendencia, vagyis csökkenni tud majd az adósságráta. Ebben segíthet, hogy szerintük középtávon csökkenhetnek a költségvetés kamatkiadásai.

A negatív kilátás azt jelzi, hogy kockázatok vannak a magyar intézmények és a kormányzás minőségével kapcsolatban, ami az uniós források számottevő részének elvesztéséhez vezethet, ez pedig tovább rontaná a növekedési kilátásokat a jelenlegi várakozásokhoz képest, illetve gyengítené a költségvetés és az adósságpálya helyzetét – teszik hozzá.

Kiemelik, hogy akkor tudnák javítani a kilátást, ha jelentősen és tartósan javulna a magyar kormány és az EU viszonya. Emellett a vártnál erőteljesebb költségvetési konszolidációt tudnának pozitívumként értékelni. Ezzel szemben, ha az eddig bejelentettekhez további kormányzati költekezés jönne a választások előtt, az rontaná a költségvetési kilátásokat, ez pedig a besorolásukra is negatív hatással lehetne. Emellett kockázat az is, hogy nem tudjuk végrehajtani azokat a reformokat, melyek az uniós források felszabadításához kellenének. Kockázatként értékelik Magyarország erőteljes függését az orosz energiahordozóktól, ami a szállítások esetleges tartós fennakadása esetén komoly gazdasági következményeket hozna. Ugyanakkor ennek a forgatókönyvnek az esélye csökkent azzal, hogy Magyarország egyéves mentességet kapott az amerikai szankciók alól – teszik hozzá.

A Moody's esetében a mostani volt az utolsó idei felülvizsgálat, legközelebb várhatóan 2026 május-júniusában publikálják majd a véleményüket. Ugyanakkor még vár ránk egy minősítés 2025-ben, jövő pénteken a Fitch Ratings teszi közzé véleményét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images