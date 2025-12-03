  • Megjelenítés
Meglepő fordulat az AI-piacon: a Microsoft állítólag nehezen tudja eladni a mesterséges intelligenciát
Meglepő fordulat az AI-piacon: a Microsoft állítólag nehezen tudja eladni a mesterséges intelligenciát

A Microsoft részvénye 2%-ot esett, miután a cég visszavágta AI-szoftverei értékesítési kvótáit az ügyfelek ellenállása miatt - írta meg a The Information.

A The Information információi szerint a technológiai óriás csökkentette AI-szoftvertermékei értékesítési kvótáit,

mert az ügyfelek nem fogadták lelkesen az új ajánlatokat.

A beszámoló alapján a Microsoft visszafogta várakozásait arról, milyen gyorsan tudja pénzzé tenni új AI-termékeit, az úgynevezett AI-ügynököket, amelyek többlépéses feladatok automatizálására szolgálnak. Több üzletág mérsékelte az egyes AI-termékek értékesítési növekedési céljait, mivel sok értékesítő nem érte el a júniusban zárult pénzügyi évre kitűzött terveket.

A módosítás szokatlan a Microsoftnál, és arra utal, hogy a cég váratlan nehézségekbe ütközött az ügyfelek meggyőzésében a magasabb AI-költések vállalásáról. A The Information szerint a változás a vállalatok növekvő ellenállását tükrözi a prémium árú AI-megoldásokkal szemben.

A hír szélesebb piaci reakciót váltott ki: gyengült az AI-szektor és a tágabb technológiai piac is. A Nasdaq 0,5%-ot esett, mivel a befektetők újraértékelték az AI-hez köthető befektetések rövid távú növekedési kilátásait.

A Microsoft korábban 2025-öt áttörő évnek vázolta fel, amikor az AI-képességek már összetett feladatok automatizálására is alkalmasak lehetnek, például vállalati értékesítési adatokból készülő irányítópultok létrehozására. A jelentés szerint azonban az elterjedés üteme lassabb lehet a korábban vártnál.

