  • Megjelenítés
Súlyos beszállítói problémák miatt visszavágta terveit Európa legnagyobb repülőgépgyártója
Üzlet

Súlyos beszállítói problémák miatt visszavágta terveit Európa legnagyobb repülőgépgyártója

MTI
Az Airbus európai repülőgépgyártó szerdán bejelentette, hogy a tervezettnél kevesebb repülőgépet szállít le az idén, ugyanakkor megerősítette pénzügyi eredményére vonatkozó előrejelzését.

Az Airbus most mintegy 790 repülőgép leszállítását tervezi idén az eddig várt 820-szal szemben.

A repülőgépgyártó tavaly 766 repülőgépet szállított le a tervbe vett 800 helyett.

A cég szerdai közleménye szerint az előrejelzés módosítása az A320-as repülőgépcsalád törzsalkatrészeit érintő beszállítói problémákkal függ össze.

Az Airbus szerdán jelezte, hogy továbbra is mintegy 7 milliárd euró korrigált kamat- és adófizetés előtti eredményt (EBIT) vár 2025-re.

Még több Üzlet

Kezdenek megnyugodni a tőzsdék, emelkedik a piac

Bepörgött a shoppingszezon a Zara anyacégénél, tépik a részvényt

A surranópályán csapott le a magyarok állampapírpénzére egy maroknyi élelmes biztosító

Kapcsolódó cikkünk

Nagy a baj az Airbusnál

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Jön a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés, itt vannak a döbbenetes adatok
Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden
Emelkedett Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility