Megérkezett Magyarországra az új streaming óriás: itt vannak az árak, amik sokakat meglephetnek

December 1-jén új szereplővel bővült a hazai streaming piac: megérkezett a Canal+ szolgáltatása Magyarországra. Bár a márkanév újdonságnak számít, valójában a Direct One helyét veszi át, amelyen korábban is elérhetők voltak a Canal+ által készített és forgalmazott tartalmak, illetve amely online televízióként is jelentős pozíciót szerzett.

A SorozatJunkie beszámolója szerint fontos változás a Canal+ Action tévécsatorna elindítása, amely a Direct One korábbi csatornájának helyén lesz elérhető.

Az új szolgáltató két előfizetési csomagot kínál, amelyek ára 5500, illetve 7000 forint, az éves előfizetés választása esetén kedvezményt biztosítanak. A szakportál tájékoztatása szerint jelenleg még a Direct One korábbi felülete is működik,

de az előfizetés, vásárlás és tartalomfogyasztás már a Canalplus.hu oldalon keresztül történik.

A távközlési szolgáltató múlt szerdai bejelentése szerint december 1-jétől a One Magyarország vette át a Direct One műholdas ügyfeleinek kiszolgálását.

A változás előzménye, hogy 2024 júliusában a 4iG Nyrt. leányvállalata, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. adásvételi szerződést kötött a Direct One hazai műholdas ügyfélállományának megvásárlásáról.

Mint arról írtunk, december 1-jétől a korábbi Direct One műholdas előfizetőit már a One Magyarország Zrt. szolgálja ki.

A One Magyarország Zrt. közleménye szerint az előfizetői jogviszony megszakítása nélkül továbbra is biztosítják a műholdas szolgáltatást a korábbi Direct One-ügyfelek számára.

