Robbanásra kész lázadás fortyog Donald Trump pártjában: hamarabb összeomolhat a hatalma, mint gondolták?

Elise Stefanik New York állami képviselő "megrögzött hazudozónak" és eredménytelen vezetőnek nevezte Mike Johnson republikánus házelnököt, aki szerinte, ha most lenne a voksolás, nem kapná meg a frakció bizalmát, hogy ő vezesse azt. Mint elmondta, szerinte Johnson gyakran azzal takarózik, hogy semmit sem tud az adott ügyről, ami "a kedvenc taktikája", amikor "rajtakapják, hogy aláássa a republikánus programot."

New York állami képviselő "megrögzött hazudozónak" és eredménytelen vezetőnek nevezte republikánus házelnököt, aki szerinte, Mint elmondta, szerinte Johnson gyakran azzal takarózik, hogy semmit sem tud az adott ügyről, ami "a kedvenc taktikája", amikor "rajtakapják, hogy aláássa a republikánus programot." A dél-karolinai Nancy Mace -nek állítólag annyira elege lett a louisianai republikánusból – és különösen abból, ahogy női társaival bánik –, hogy jövő hétre egyeztetést tervez Marjorie Taylor Greene georgiai képviselővel, azt mérlegelve, hogy Greene-hez hasonlóan idő előtt távozzon a Kongresszusból. (Az állami kormányzóságért kampányoló Mace az X-en tagadta, hogy lemondásra készülne.)

-nek állítólag annyira elege lett a louisianai republikánusból – és különösen abból, ahogy női társaival bánik –, hogy jövő hétre egyeztetést tervez georgiai képviselővel, azt mérlegelve, hogy Greene-hez hasonlóan idő előtt távozzon a Kongresszusból. (Az állami kormányzóságért kampányoló Mace az X-en tagadta, hogy lemondásra készülne.) A keményvonalasan America First-párti Greene korábban kijelentette, amikor gyenge republikánus férfiakról beszélek, többnyire a ház és a szenátus vezetésére gondolok. [...] Egyszerűen nem hajtják végre a programunkat.

Mindeközben a floridai Anna Paulina Luna próbálja megkerülni az akadékoskodó házelnököt, hogy napirendre vetesse azt a törvényjavaslatot, amely megtiltaná a Kongresszus tagjai számára a tőzsdei kereskedést. A kezdeményezést, amely módszerként az Epstein-akták közzététele kapcsán sikerrel járt, többek közt Mace és Stefanik is aláírta.

A Punchbowl News korábban arról írt: további republikánusok követhetik a Trump-kormányzattal szemben kritikussá vált, januárban lemondó Marjorie Taylor Greene példáját. Egy névtelenül nyilatkozó, vezető beosztású republikánus képviselő azt mondta:

Ez az egész fehér házi stáb MINDEN képviselővel úgy bánt, mint a szeméttel. MINDDEL. És Mike Johnson hagyta, hogy ez megtörténjen, mert azt akarta, hogy megtörténjen. [...] A fehér házi csapatnak az arroganciája taszítja azokat, akiket letarolnak és fenyegetnek. Még apró győzelmeket sem engednek, például kisebb támogatások bejelentését, vagy akár ügynökségi válaszokat. [...] Újabb, még robbanásszerűbb korai lemondások jönnek. Ez egy puskaporos hordó. A morál még soha nem volt ennyire alacsony. Mike Johnsont meg fogják fosztani a házelnöki kalapácsától, és még a ciklus vége előtt elveszítik a többséget.

Kevesebb mint egy évvel a félidős választás előtt – melyen a republikánusok szűk többsége hatalmas veszélyben van a demokraták időközi választási szereplését elnézve –

a frakció minden szegletéből bírált Johnson pozíciója gyengébbnek tűnik, mint valaha

- summázza a New York Times. Többek megerősítették, hogy lehet, a ciklus végéig sem marad a posztján.

Kevés alkalommal volt teljes az összhang a frakcióban, de most szokatlanul magas a feszültség

- mondta a kaliforniai Kevin Kiley, aki elveszítheti a mandátumát a demokraták "megtorló" választókerület-manipulációja miatt, amire a texasi republikánusok hasonló lépése után kerül sor. Szerinte a legfőbb gond, hogy a képviselőház nem formálja eléggé a szakpolitikai döntéshozatalt és a napirendet Washingtonban. "Ez óhatatlanul frusztrálja azokat, akik azért mentek a Kongresszusba, hogy hatással legyenek az őket foglalkoztató ügyekre" - vélte.

A Times szerint a republikánusok egyre inkább attól félnek:

elpazaroltak egy egész évet, amikor a kezükben volt a kormányzat irányítása.

Sokan elégedetlenek Johnson passzivitásával a választókerület-manipulációs "fegyverkezési versenyben", de ennél még többen nehezményezik, hogy a kormányzati leállás előtt és alatt csaknem nyolc hétre berekesztette a képviselőházat, ezzel megnehezítve az érdemi munkát. A billegő körzetekben induló republikánusok mindeközben kétségbeesetten könyörögnek, hogy szavazzanak az idén lejáró Obamacare-adótámogatások meghosszabbításáról, amit Johnson nem támogat.

Több republikánus képviselőnő magánbeszélgetésekben azt sérelmezte, hogy a házelnök nem hallgatja meg őket, és nem folytat velük közvetlen egyeztetéseket fontos politikai kérdésekben. Szerintük ezt részben kulturális beidegződés magyarázhatja Johnsonnál: evangéliumi keresztényként gyakran hangsúlyozza a férfiak és nők társadalmi szerepének különbözőségét. Lisa McClain, a republikánus frakció negyedik embere – és egyben legmagasabb poszton lévő női politikusa – visszautasította a nemi törésvonalról szóló "abszurd" híreket, ami szerinte demokrata elfogultságot tükröz.

Noha Stefanik nincs egyedül a Johnsonnal szembeni kritikájával, egyesek azt sejtik az ellentétük mögött, hogy tavasszal meghiúsult a New York-i képviselő ENSZ-nagyköveti kinevezése. Egy kongresszusi munkatárs úgy nyilatkozott: figyelembe véve, hogy a visszaléptetését követően Johnson irodát és költségvetést biztosított Stefaniknak egy "kitalált poszttal", azt várta volna tőle, hogy hálásabb legyen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images