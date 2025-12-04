Robbanásra kész lázadás fortyog Donald Trump pártjában: hamarabb összeomolhat a hatalma, mint gondolták?

- Elise Stefanik New York állami képviselő "megrögzött hazudozónak" és eredménytelen vezetőnek nevezte Mike Johnson republikánus házelnököt, aki szerinte,
ha most lenne a voksolás, nem kapná meg a frakció bizalmát, hogy ő vezesse azt.Mint elmondta, szerinte Johnson gyakran azzal takarózik, hogy semmit sem tud az adott ügyről, ami "a kedvenc taktikája", amikor "rajtakapják, hogy aláássa a republikánus programot."
- A dél-karolinai Nancy Mace-nek állítólag annyira elege lett a louisianai republikánusból – és különösen abból, ahogy női társaival bánik –, hogy jövő hétre egyeztetést tervez Marjorie Taylor Greene georgiai képviselővel, azt mérlegelve, hogy Greene-hez hasonlóan idő előtt távozzon a Kongresszusból. (Az állami kormányzóságért kampányoló Mace az X-en tagadta, hogy lemondásra készülne.)
- A keményvonalasan America First-párti Greene korábban kijelentette,
amikor gyenge republikánus férfiakról beszélek, többnyire a ház és a szenátus vezetésére gondolok. [...] Egyszerűen nem hajtják végre a programunkat.
- Mindeközben a floridai Anna Paulina Luna próbálja megkerülni az akadékoskodó házelnököt, hogy napirendre vetesse azt a törvényjavaslatot, amely megtiltaná a Kongresszus tagjai számára a tőzsdei kereskedést. A kezdeményezést, amely módszerként az Epstein-akták közzététele kapcsán sikerrel járt, többek közt Mace és Stefanik is aláírta.
A Punchbowl News korábban arról írt: további republikánusok követhetik a Trump-kormányzattal szemben kritikussá vált, januárban lemondó Marjorie Taylor Greene példáját. Egy névtelenül nyilatkozó, vezető beosztású republikánus képviselő azt mondta:
Ez az egész fehér házi stáb MINDEN képviselővel úgy bánt, mint a szeméttel. MINDDEL. És Mike Johnson hagyta, hogy ez megtörténjen, mert azt akarta, hogy megtörténjen. [...] A fehér házi csapatnak az arroganciája taszítja azokat, akiket letarolnak és fenyegetnek. Még apró győzelmeket sem engednek, például kisebb támogatások bejelentését, vagy akár ügynökségi válaszokat. [...] Újabb, még robbanásszerűbb korai lemondások jönnek. Ez egy puskaporos hordó. A morál még soha nem volt ennyire alacsony. Mike Johnsont meg fogják fosztani a házelnöki kalapácsától, és még a ciklus vége előtt elveszítik a többséget.
Kevesebb mint egy évvel a félidős választás előtt – melyen a republikánusok szűk többsége hatalmas veszélyben van a demokraták időközi választási szereplését elnézve –
a frakció minden szegletéből bírált Johnson pozíciója gyengébbnek tűnik, mint valaha
- summázza a New York Times. Többek megerősítették, hogy lehet, a ciklus végéig sem marad a posztján.
Kevés alkalommal volt teljes az összhang a frakcióban, de most szokatlanul magas a feszültség
- mondta a kaliforniai Kevin Kiley, aki elveszítheti a mandátumát a demokraták "megtorló" választókerület-manipulációja miatt, amire a texasi republikánusok hasonló lépése után kerül sor. Szerinte a legfőbb gond, hogy a képviselőház nem formálja eléggé a szakpolitikai döntéshozatalt és a napirendet Washingtonban. "Ez óhatatlanul frusztrálja azokat, akik azért mentek a Kongresszusba, hogy hatással legyenek az őket foglalkoztató ügyekre" - vélte.
A Times szerint a republikánusok egyre inkább attól félnek:
elpazaroltak egy egész évet, amikor a kezükben volt a kormányzat irányítása.
Sokan elégedetlenek Johnson passzivitásával a választókerület-manipulációs "fegyverkezési versenyben", de ennél még többen nehezményezik, hogy a kormányzati leállás előtt és alatt csaknem nyolc hétre berekesztette a képviselőházat, ezzel megnehezítve az érdemi munkát. A billegő körzetekben induló republikánusok mindeközben kétségbeesetten könyörögnek, hogy szavazzanak az idén lejáró Obamacare-adótámogatások meghosszabbításáról, amit Johnson nem támogat.
Több republikánus képviselőnő magánbeszélgetésekben azt sérelmezte, hogy a házelnök nem hallgatja meg őket, és nem folytat velük közvetlen egyeztetéseket fontos politikai kérdésekben. Szerintük ezt részben kulturális beidegződés magyarázhatja Johnsonnál: evangéliumi keresztényként gyakran hangsúlyozza a férfiak és nők társadalmi szerepének különbözőségét. Lisa McClain, a republikánus frakció negyedik embere – és egyben legmagasabb poszton lévő női politikusa – visszautasította a nemi törésvonalról szóló "abszurd" híreket, ami szerinte demokrata elfogultságot tükröz.
Noha Stefanik nincs egyedül a Johnsonnal szembeni kritikájával, egyesek azt sejtik az ellentétük mögött, hogy tavasszal meghiúsult a New York-i képviselő ENSZ-nagyköveti kinevezése. Egy kongresszusi munkatárs úgy nyilatkozott: figyelembe véve, hogy a visszaléptetését követően Johnson irodát és költségvetést biztosított Stefaniknak egy "kitalált poszttal", azt várta volna tőle, hogy hálásabb legyen.
Johnson az NBC-nek úgy reagált:
Ebben a frakcióban nagyjából 220 ember van, és rengeteg különböző vélemény. Nem mindenki örül minden döntésnek minden nap, de ilyen a Kongresszus.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Itt az újabb fordulat: folytatódnak a béketárgyalások, már ma jön a következő kör
Úgy néz ki, nem futott teljesen zátonyra a projekt, de kérdés, mi lesz ezután.
Figyelmeztet a közút: teljes forgalommegállítás jön ezen az autópályán!
Pénteken várható.
Damoklész kardja lebeg a német kormány felett
A nyugdíjreform körüli ellentétek akár meg is pecsételhetik a koalíció sorsát.
Katasztrófaturizmus és hazatérő tömegek: lesben állnak a légitársaságok Ukrajna újranyitásáért
A Ryanair a béke után két héttel már repülne.
A Mollal és a Richterrel az élen emelkedik a magyar tőzsde
A jó nemzetközi hangulattal együtt megy a BUX.
Kihátrál Ukrajna mögül egyik fontos szövetségese: fegyverek helyett már a békét szorgalmazzák
Megingott az elhatározás.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nem attól lesz valaki jó befektető, hogy régóta gyakorolja
Az, hogy valaki régóta befektető, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy szakértővé is vált. Amikor az ember gördeszkázik vagy szabadrúgást gyakorol, egyből érkezik a visszacsatolás,... The
Otthon Start - mi lesz a befektetési célú lakásvásárlásokkal?
A 3 százalékos Otthon Start hitel átrendezi a lakáspiacot: rövid távon az első lakást keresők aktivitása nő, miközben a befektetői kereslet csökken. Saját, 1000 háztartásos felmérésünk
Véget ér a KIVA (sokk): megszűnik a KIVA-sok neobankoknál vezetett pénzforgalmi számláinak adóterhelése
2024 év végén a KIVA-s adózókat meglepetésként érhette, hogy a neobankoknál vezetett pénzforgalmi számlák egyenlegnövekedése bizonyos esetekben plusz adóterhet jelentett számukra, amennyibe
Átütő siker a megújulók fejlesztése Texasban
Texas néhány év alatt bizonyította, hogy a nagyléptékű napenergia- és akkumulátoros beruházások képesek gyökeresen átalakítani egy teljes villamosenergia-rendszer működését.
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
A szárnyalás még várat magára.
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.