Robbanásra kész lázadás fortyog Donald Trump pártjában: hamarabb összeomolhat a hatalma, mint gondolták?

Az alsóházi republikánus frakción belül egyre inkább elszabadul az elégedetlenség Mike Johnson házelnökkel szemben. Több, elsősorban női képviselő bírálta nyilvánosan a vezető stílusát és prioritásait, akinek látható módon meggyengült a pozíciója az esetleges vereséggel fenyegető 2026-os félidős választások előtt - írja a New York Times.
  • Elise Stefanik New York állami képviselő "megrögzött hazudozónak" és eredménytelen vezetőnek nevezte Mike Johnson republikánus házelnököt, aki szerinte,

    ha most lenne a voksolás, nem kapná meg a frakció bizalmát, hogy ő vezesse azt.

    Mint elmondta, szerinte Johnson gyakran azzal takarózik, hogy semmit sem tud az adott ügyről, ami "a kedvenc taktikája", amikor "rajtakapják, hogy aláássa a republikánus programot."
  • A dél-karolinai Nancy Mace-nek állítólag annyira elege lett a louisianai republikánusból – és különösen abból, ahogy női társaival bánik –, hogy jövő hétre egyeztetést tervez Marjorie Taylor Greene georgiai képviselővel, azt mérlegelve, hogy Greene-hez hasonlóan idő előtt távozzon a Kongresszusból. (Az állami kormányzóságért kampányoló Mace az X-en tagadta, hogy lemondásra készülne.)
  • A keményvonalasan America First-párti Greene korábban kijelentette,

    amikor gyenge republikánus férfiakról beszélek, többnyire a ház és a szenátus vezetésére gondolok. [...] Egyszerűen nem hajtják végre a programunkat.

  • Mindeközben a floridai Anna Paulina Luna próbálja megkerülni az akadékoskodó házelnököt, hogy napirendre vetesse azt a törvényjavaslatot, amely megtiltaná a Kongresszus tagjai számára a tőzsdei kereskedést. A kezdeményezést, amely módszerként az Epstein-akták közzététele kapcsán sikerrel járt, többek közt Mace és Stefanik is aláírta.

A Punchbowl News korábban arról írt: további republikánusok követhetik a Trump-kormányzattal szemben kritikussá vált, januárban lemondó Marjorie Taylor Greene példáját. Egy névtelenül nyilatkozó, vezető beosztású republikánus képviselő azt mondta:

Ez az egész fehér házi stáb MINDEN képviselővel úgy bánt, mint a szeméttel. MINDDEL. És Mike Johnson hagyta, hogy ez megtörténjen, mert azt akarta, hogy megtörténjen. [...] A fehér házi csapatnak az arroganciája taszítja azokat, akiket letarolnak és fenyegetnek. Még apró győzelmeket sem engednek, például kisebb támogatások bejelentését, vagy akár ügynökségi válaszokat. [...] Újabb, még robbanásszerűbb korai lemondások jönnek. Ez egy puskaporos hordó. A morál még soha nem volt ennyire alacsony. Mike Johnsont meg fogják fosztani a házelnöki kalapácsától, és még a ciklus vége előtt elveszítik a többséget.

Kevesebb mint egy évvel a félidős választás előtt – melyen a republikánusok szűk többsége hatalmas veszélyben van a demokraták időközi választási szereplését elnézve –

a frakció minden szegletéből bírált Johnson pozíciója gyengébbnek tűnik, mint valaha

- summázza a New York Times. Többek megerősítették, hogy lehet, a ciklus végéig sem marad a posztján.

Kevés alkalommal volt teljes az összhang a frakcióban, de most szokatlanul magas a feszültség

- mondta a kaliforniai Kevin Kiley, aki elveszítheti a mandátumát a demokraták "megtorló" választókerület-manipulációja miatt, amire a texasi republikánusok hasonló lépése után kerül sor. Szerinte a legfőbb gond, hogy a képviselőház nem formálja eléggé a szakpolitikai döntéshozatalt és a napirendet Washingtonban. "Ez óhatatlanul frusztrálja azokat, akik azért mentek a Kongresszusba, hogy hatással legyenek az őket foglalkoztató ügyekre" - vélte.

A Times szerint a republikánusok egyre inkább attól félnek:

elpazaroltak egy egész évet, amikor a kezükben volt a kormányzat irányítása.

Sokan elégedetlenek Johnson passzivitásával a választókerület-manipulációs "fegyverkezési versenyben", de ennél még többen nehezményezik, hogy a kormányzati leállás előtt és alatt csaknem nyolc hétre berekesztette a képviselőházat, ezzel megnehezítve az érdemi munkát. A billegő körzetekben induló republikánusok mindeközben kétségbeesetten könyörögnek, hogy szavazzanak az idén lejáró Obamacare-adótámogatások meghosszabbításáról, amit Johnson nem támogat.

Több republikánus képviselőnő magánbeszélgetésekben azt sérelmezte, hogy a házelnök nem hallgatja meg őket, és nem folytat velük közvetlen egyeztetéseket fontos politikai kérdésekben. Szerintük ezt részben kulturális beidegződés magyarázhatja Johnsonnál: evangéliumi keresztényként gyakran hangsúlyozza a férfiak és nők társadalmi szerepének különbözőségét. Lisa McClain, a republikánus frakció negyedik embere – és egyben legmagasabb poszton lévő női politikusa – visszautasította a nemi törésvonalról szóló "abszurd" híreket, ami szerinte demokrata elfogultságot tükröz.

Noha Stefanik nincs egyedül a Johnsonnal szembeni kritikájával, egyesek azt sejtik az ellentétük mögött, hogy tavasszal meghiúsult a New York-i képviselő ENSZ-nagyköveti kinevezése. Egy kongresszusi munkatárs úgy nyilatkozott: figyelembe véve, hogy a visszaléptetését követően Johnson irodát és költségvetést biztosított Stefaniknak egy "kitalált poszttal", azt várta volna tőle, hogy hálásabb legyen.

Johnson az NBC-nek úgy reagált:

Ebben a frakcióban nagyjából 220 ember van, és rengeteg különböző vélemény. Nem mindenki örül minden döntésnek minden nap, de ilyen a Kongresszus.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

