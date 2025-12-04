Érdekes lépésre szánta el magát Kína a devizapiacon

A kínai jegybank a vártnál jóval gyengébb napi középárfolyamot szabott meg a jüanra, jelezve, hogy fékezni kívánja a deviza túl gyors erősödését.

A középárfolyam a piaci várakozásoknál lényegesen gyengébb lett - tudósított a Bloomberg. A hírügynökség felmérésében szereplő leggyengébb prognózistól mért eltérés 2022 februárja óta nem volt ekkora.

Noha a jüant az utóbbi időben a kínai eszközökkel kapcsolatos javuló hangulat, a gyengülő dollár és az enyhülő amerikai–kínai feszültségek támogatták, a hatóságok láthatóan a lépcsőzetes erősödést részesítik előnyben. Céljuk az exportőrök védelme és a volatilitás felerősödésének elkerülése. Kereskedők szerint az állami bankok időről időre dollárt vásárolnak, hogy hűtsék a felértékelődést.

Bár a jüan jelenleg több mint egyéves csúcsa közelében jár, a szélesebb, kereskedelem-súlyozott mutató továbbra is történelmileg gyenge. Ez arra utal, hogy

Peking nem az erősödés megállítására törekszik, hanem annak körültekintő menedzselésére.

Elemzők arra számítanak, hogy a lélektani 7 jüan/dollár szint az év végéig kitart, és az áttörés legkorábban 2026-ban következhet be. A döntéshozók célja, hogy a továbbra is törékeny globális környezetben egyensúlyt teremtsenek a tőkebeáramlások, a piaci stabilitás és a kínai export versenyképessége között.

Címlapképünk illusztráció, Hszi Csin-ping kínai elnök. Forrása: MTI/EPA/Goncalo Lobo Pinheiro

