Újabb okosórás fizetés érkezett meg Magyarországra

Magyarországon elérhetővé tette a Swatch Payt is magában foglaló Fidesmo Pay fizetési megoldást a CIB Bank, ugyanakkor a pénzintézet ügyfelei 2025. november 20-a óta a Garmin Payt és a Xiaomi Payt is használhatják - közölte a CIB Bank.

A Fidesmo Pay tárcájával különböző márkák okosóráival és viselhető fizetési megoldásaival lehet vásárolni. A legismertebb a Swatch, amelynek NFC-képes órái használhatók fizetésre, anélkül, hogy töltést igényelnének, hiszen elem vagy akkumulátor nélkül is működnek (a terminál adja az energiát fizetéskor).

Nagyobb összegű tranzakciók (15 ezer forint felett) esetén PIN-kód szükséges. A kártya hozzáadása a SwatchPAY! app segítségével történhet.

A Fidesmo Pay applikációval sok más márka NFC-képes óráihoz, csuklópántjaihoz, gyűrűihez, medáljaihoz, kulcstartóihoz és egyéb kiegészítőihez is hozzáadható a bankkártya.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images