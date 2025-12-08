Olyan hír jött Németországból, ami a magyar gazdaságra is hatással lehet

A vártnál jobban alakult a német ipar termelése, ami októberben havi alapon 1,8%-kal bővült. A szakemberek előzetesen zsugorodásra számítottak, azonban a megjelent adat azt mutathatja, hogy elérte a mélypontot Európa legerősebb gazdasága, ez pedig a magyar kilátásokra is hatással lehet.

A szeptemberi ipari termelési adatot 1,1%-ra rontották, de így is elmondható, hogy az októberi 1,8%-os bővülés zsinórban a második pozitív hónapot jelenti, hasonlóra 2024 eleje óta nem volt példa. Ez pedig az ING Bank elemzői szerint

arra utalhat, hogy már elérte a mélypontot a német ipar.

Különösen pozitív a most közölt adat, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az elemzők előzetesen 0,4 százalékos zsugorodásra számítottak. A statisztika szerint az élénkülés elsősorban az építőiparnak és az elektronikai szektornak volt köszönhető.

Az elemzők kiemelik, hogy a német ipar strukturális problémáit nem lehet néhány hónap alatt megoldani, ugyanakkor az látszik, hogy a megrendelések is sorozatban két hónapja emelkednek, a készletek valamelyest csökkentek, illetve a kapacitáskihasználtság területén is pozitív jelek vannak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images