Elképesztő hatásai lehetnek a dugódíjnak

A Cornell Egyetem kutatói megvizsgálták a 2025 januárjában bevezetett New York-i dugódíj környezeti hatásait. Az eredmények szerint a program első hat hónapjában a 2,5 mikrométernél kisebb szálló por (PM2.5) koncentrációja 22%-kal csökkent a Dugódíj Zónában, amely Manhattan 60. utcától délre eső területét foglalja magában.

A kutatócsoport megállapította, hogy a levegőminőség nemcsak a díjköteles zónában, hanem a város öt kerületében és a környező elővárosokban is javult. A tanulmány 42 levegőminőség-mérő állomás adatait elemezte 518 napon keresztül, összesen 17 758 megfigyelést feldolgozva.

A kutatás szerint 2025 január és június között a PM2.5 koncentráció napi maximuma átlagosan 3,05 mikrogrammal csökkent köbméterenként a díjköteles zónában. Ez 22%-os csökkenést jelent a becsült 13,8 mikrogramm/köbméter értékhez képest, ami a dugódíj bevezetése nélkül lett volna várható.

Ugyanebben az időszakban, amikor a csúcsidei díj 9 dollár volt személygépkocsik és kis kereskedelmi járművek számára, a zónába belépő járművek száma körülbelül 11%-kal csökkent.

A levegőminőség javulása az öt kerületben átlagosan 1,07 mikrogramm/köbméter, a tágabb földrajzi területen pedig 0,70 mikrogramm/köbméter volt. Összehasonlításképpen: az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) éves átlagban legfeljebb 9 mikrogramm/köbméter kitettséget javasol, míg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása még alacsonyabb, 5 mikrogramm/köbméter.

Oliver Gao professzor, a kutatás vezető szerzője szerint a New York-i dugódíj, hasonlóan más városokhoz, nemcsak a forgalmat javította, hanem csökkentette a légszennyező anyagok koncentrációját is, ami kedvező hatással van a közegészségügyre. A szennyezés csökkenésének mértéke meghaladta a stockholmi (5-15% 2006 és 2010 között) és a londoni (7% 2019 és 2022 között) dugódíj zónákban tapasztalt értékeket.

A kutatócsoport jelenleg azt vizsgálja, hogyan befolyásolja a dugódíj a járművezetők viselkedését és a tömegközlekedés használatát New Yorkban. Emellett más városok, köztük Boston, Los Angeles és Chicago esetében is modellezik a dugódíj potenciális környezeti előnyeit.

