Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

A héten kedden bruttó 3 forinttal csökken a benzin beszerzési ára, a gázolaj nagykereskedelmi ára holnaptól nem változik.
A múlt heti árváltozásokat követően az alábbi átlagárakon tankolhatunk a magyar kutakon 2025.12.08-án:
- 95-ös benzin: 568 Ft/liter
- Gázolaj: 579 Ft/liter
