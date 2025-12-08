  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Üzlet

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Portfolio
Holnap 3 forinttal csökken a benzin ára - írja a holtankoljak.

A héten kedden bruttó 3 forinttal csökken a benzin beszerzési ára, a gázolaj nagykereskedelmi ára holnaptól nem változik.

A múlt heti árváltozásokat követően az alábbi átlagárakon tankolhatunk a magyar kutakon 2025.12.08-án: 

  • 95-ös benzin: 568 Ft/liter
  • Gázolaj: 579 Ft/liter 
Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, mennyibe fog holnaptól kerülni a benzin

Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Valaki el tudja magyarázni, mi a fene folyik a magyar gazdaságban?
Trump: csalódtam Zelenszkijben
Az EU felszámolását követeli Elon Musk, miután bírságot kapott a cége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility