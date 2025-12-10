Mától kezdve már photoshoppolni is lehet a ChatGPT-ben

Az Adobe szerdán bejelentette, hogy a Photoshopot, az Adobe Expresst és az Acrobatot közvetlenül integrálja a ChatGPT-be, így ezeket az OpenAI chatbotján belül lehet használni.

A felhasználók ezentúl képeket szerkeszthetnek, grafikákat tervezhetnek és PDF-dokumentumokat kezelhetnek közvetlenül a ChatGPT felületén, anélkül hogy váltogatniuk kellene a különböző programok között.

A lépés illeszkedik ahhoz a szélesebb iparági trendhez, amelyben a szoftvercégek igyekeznek mindennapi eszközeiket beépíteni a társalgási alapú mesterségesintelligencia-platformokba.

Az Adobe nem kívánt részleteket közölni az OpenAI-jal esetleg megkötött pénzügyi megállapodásról. A vállalat szerint a fő cél az, hogy zászlóshajó-alkalmazásait új felhasználókhoz juttassa el; a funkciók használatához ugyanakkor regisztráció szükséges az Adobe-nál.

Az integráció révén az Adobe népszerű programjai potenciálisan a ChatGPT több mint 800 millió heti aktív felhasználójához juthatnak el.

A gyakorlatban mindez úgy működik, hogy a felhasználók egyszerűen begépelik kérésüket a ChatGPT-be – legyen szó fotók finomhangolásáról, grafika készítéséről, animáció létrehozásáról vagy egy PDF összefoglalásáról –, és a megfelelő Adobe-eszköz automatikusan elindul a csevegőfelületen belül.

A Photoshop, az Acrobat és az Adobe Express szerdától ingyenesen használható a ChatGPT asztali, webes és iOS-változatában.

Androidon egyelőre csak az Adobe Express érhető el, a másik két alkalmazás támogatása később várható.

A mostani bejelentés az Adobe október végi lépésére épít, amikor a vállalat átalakította videó- és képszerkesztő eszközeit, hogy azokat társalgási alapú MI-asszisztenseken keresztül is lehessen használni.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ