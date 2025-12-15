  • Megjelenítés
Nagyon jó hírt közölt Elon Musk!
Nagyon jó hírt közölt Elon Musk!

A Tesla részvényei hétfőn közel egyéves csúcsra emelkedtek, miután Elon Musk bejelentette, hogy a vállalat már biztonsági felügyelő nélkül teszteli robotaxijait.

Musk az X-en közölte, hogy a tesztelés már utasok nélkül folyik. A bejelentés hatására pedig ki is lőtt az árfolyam.

A Tesla júniusban indította el korlátozott robotaxi-szolgáltatását a texasi Austinban, átalakított Model Y járművekkel. Kezdetben földrajzilag csak egy szűk területen közlekedtek az autók, és az utasoldali első ülésen emberi felügyelő ült.

A befektetők és elemzők arra számítanak, hogy a Tesla felgyorsítja a tesztelést, és gyorsan bővíti a vezető nélküli taxiszolgáltatást. Közben a vállalat a Cybercab modell jövő évi bevezetésére készül.

A Tesla régóta hangsúlyozza robotaxi- és önvezető taxi-terveit, bár a szabályozási akadályok és a technikai problémák többször is lassították az előrehaladást. A piacon jelenleg az Alphabet tulajdonában lévő Waymo számít vezető szereplőnek: novemberi adatok szerint több mint 2500 robotaxijuk üzemel amerikai nagyvárosokban, hetente mintegy 450 ezer fizetős úttal.

A Tesla árfolyama 4 százalékos pluszban van,

ezzel pedig közel egyéves csúcsra emelkedett a cég részvényeinek jegyzése:

Forrás: Reuters

