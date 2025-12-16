  • Megjelenítés
„Tizenöt percenként mást kell tudni gondolni” – szakértők az energiatárolói beruházások legégetőbb kérdéseiről
A magyar energiatárolási piac csupán néhány év alatt nulláról a gigawattos nagyságrend felé tart. A Portfolio EnergyTalks podcastjének legfrissebb adásából viszont az is kiderül, hogy a gyors felfutás ellenére a beruházók számára nincs előre megírt sikerrecept. A hirtelen megugró kapacitások, az algoritmikus kereskedés térnyerése negyedóránként írja át a játékszabályokat – ott, ahol egy szempillantás alatt elolvadhatnak a hozamok. Erről – és még sok másról – is szó volt energetikai podcastünk új epizódjában, amelyben Dr. Vajta Mátyást, a HUPX vezérigazgatóját és Vinkovits Andrást, az Energiabörze Kft. ügyvezetőjét kérdeztük a legégetőbb energiatárolói kérdésekről.

A beszélgetés egyik kulcskérdése az volt, hogy miért éppen most vált kritikus jelentőségűvé az energiatárolás. A válasz nem technológiai, hanem rendszerszintű: a gyorsan növekvő, nem flexibilis megújuló kapacitások – elsősorban a napenergia – mellett a termelés és a fogyasztás egyensúlyban tartása egyre nehezebb és költségesebb. A tárolók ebben a környezetben nem egyszerűen „akkumulátorok”, hanem a piac működésének új alapegységei, amelyek képesek egyszerre reagálni az árvolatilitásra és a kiegyenlítési igényekre.

A számok alapján az energiatárolási kapacitások felfutása sokkal gyorsabb lehet, mint ahogy azt korábban gondolták.

A két gigawattos célt jóval hamarabb el fogja érni az ország. A jövő év végére arra számítunk, hogy másfél gigawattnál fogunk járni

– mondta Vinkovits András.

2025_11_28_Energytalks-3

A rosszul megtervezett üzleti modell a tárolóknál azonban nem kisebb hozamot, hanem konkrét veszteséget jelenthet.

Tizenöt percenként mást kell tudni gondolni

– mondta Vinkovits.

Ez a mondat jól érzékelteti, mennyire eltér a tárolók világa a hagyományos erőművi működéstől. A negyedórás elszámolás és a napon belüli piac dinamikája miatt a döntések folyamatos újragondolást igényelnek – ami emberileg és technológiailag is komoly kihívás.

Az adatalapú működés ma már nem feltétlenül versenyelőny...ha ez nincs, akkor az inkább versenyhátrány

– emelte ki Vajta.

2025_11_28_Energytalks-6

A téma fontosságára erősített rá Vinkovits is: „a cégünk egyharmada fejlesztéssel foglalkozik, mert baromi gyorsan változik minden". Az energiatárolás körül kialakuló új szereplői kör már nem a klasszikus energetikai háttérből érkezik. A siker kulcsa egyre inkább a modellezés, az időjárási előrejelzés és az adatfeldolgozás – az energetika gyorsan adatiparrá válik.

Egy hibás döntés - erről a Portfolio is írt egy nagyobb kitekintést - vagy nem megfelelő partnerválasztás esetén nagyon gyorsan elolvadhatnak a hozamok. Ezért a befektetői oldalon a technológia mellett egyre fontosabb kérdés lesz az is, kivel működnek együtt.

Hogy mindezek mit jelentenek a magyar energiatárolási piac jövőjére nézve, és

hol húzódik a határ az ígéretes üzleti lehetőség és a túlzott kockázatvállalás között,

arról részletesen szó esik a Portfolio EnergyTalks podcast legfrissebb adásában, amely elérhető a Portfolio podcastcsatornáján Spotify-on, Apple Podcasten és a Portfolio.hu felületén:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

