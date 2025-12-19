Történelmi átalakulás zajlik a technológiai szektorban, nehéz döntések előtt állunk

A technológiai szektor története során az egyik legmélyrehatóbb átalakuláson megy keresztül. Ezek a stratégiai változások pedig néha nehéz döntéseket igényelnek, többek között a munkaerő-állomány átalakítását - mondja Bábel Gabriella, a Microsoft Magyarország frissen kinevezett ügyvezetője. Szerinte a fókusz most a biztonsági megoldásokra és az AI-ügynökökre terelődik. Utóbbiak olyan autonóm AI-rendszerek, amelyek képesek célokat megérteni, döntéseket hozni és feladatokat végrehajtani emberi beavatkozás nélkül. A szakértő ugyanakkor arra figyelmeztet: korlátok és stratégia nélkül kockázatos AI-ügynököket dolgoztatni.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Hogyan alakul a Microsoft magyarországi lábnyoma az utóbbi néhány évben, a helyi csapat létszáma, a helyi bevételek? Prosperáló, stabil leányt örököltél vagy sok a munka a helyi leánynál?

2001 óta dolgozom a Microsoftnál, és az elmúlt 7-8 évben vezettem mind a nagyvállalati üzletágat, mind a kormányzati üzletágat. Nem örököltem a leányt, eddig is részese voltam a folyamatnak - most pedig a cégstruktúra átalakításával mindkét csapatot direktben is irányítom.

Hányan dolgoznak most a Microsoft Magyarországnál?

Nagyjából 150-en, de ez a szám nem tükrözi azt, hogy kik dolgoznak csak Magyarországra. Körülbelül annyian dolgozunk a magyar piacra, mint amennyien külföldre, de ők is a magyar leányhoz tartoznak hivatalosan. Számtalan magyar mérnökünk, architektünk, pénzügyesünk és jogászunk dolgozik a világ minden táján.

Magyarországon könnyen lehet jelenleg állami tendereken sikeresen szerepelni? A Microsoftnál mik az arányok az állami és a piaci bevételeket tekintve?

Két és fél évig vezettem a kormányzati üzletágat, és amikor odakerültem, egy kicsit tartottam tőle. Ám kiderült, hogy kifejezetten jól együtt lehet dolgozni a közszféra szereplőivel, ha ismerjük, hogy ott más a reguláció, más az infrastruktúra-szemlélet. Például egy kritikus infrastruktúrát nem biztos, hogy minden áron transzformálni kell.

Magyarországon, hasonlóan Európa többi részéhez, célunk egy kiegyensúlyozott megközelítés: együttműködés a közszférával olyan projektekben, amelyek erősítik az ország digitális ellenálló képességét, miközben támogatjuk a vállalkozásokat abban, hogy versenyképesek maradjanak a globális gazdaságban. Nem kommunikáljuk a konkrét bevételi megoszlást, de fontosnak tartjuk hangsúlyozni felelősségünket mindkét szektor iránt.

Bábel Gabriella Fotó: Berecz Valter

Tudnál említeni néhány példákat is arra, hogy milyen állami projektjeitek vannak?

Nincs olyan szereplője a magyar közszférának, aki ne a mi technológiánkon működne. Kivétel nélkül mindenki használja az M365-öt, sokan a Copilot képességgel vagy valamelyik biztonsági megoldásunkat. Az irodai és infrastruktúra lehetőségek kapcsán maximum az a kérdés, hogy online vagy on-premise üzemmódban, vagyis elkezdte-e már a felhőbe költözést, vagy még tervezi, engedélyezteti. Tavasszal jelent meg az új kiberbiztonsági törvény, ami a NIS2 EU-s szabályokat is implementálja. A Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek (NKI) és ennek az új regulációnak köszönhetően - ami a közszféra felhő adaptációjának lehetőségét határozta meg - most már szépen összeállt egy fejlődési pálya, amin egyre több ügyfelünk indul el magabiztosan a felhős irányba.

Több technológiai óriás - köztük nemrég a Microsoft is - több ezer fős globális leépítést jelentett be. Milyen átalakulás zajlik most a technológiai szektorban, amely ezeket a leépítéseket indokolja?

A technológiai szektor története során az egyik legmélyrehatóbb átalakuláson megy keresztül. Ezek a stratégiai változások pedig néha nehéz döntéseket igényelnek, többek között a munkaerő-állomány átalakítását, hogy biztosítsuk a jövőbeni feladatokhoz szükséges megfelelő készségeket és képességeket.

Most is átrendeződés látható a piacon, nálunk is zajlik ez a folyamat. Én ennek az átalakulásnak egy pontján kaptam a vezetői mandátumot. Nem lettünk kevesebben: más struktúrában dolgozunk, ugyanannyian. Bizonyos pozíciók és munkakörök megszűnnek, de van olyan kollégám is, aki öt embert vesz fel éppen. Átrendezzük az erővonalainkat, pont amiatt, mert a világ is egy hatalmas átrendeződésen megy keresztül. A fókusz a biztonsági megoldásokra és az AI-ügynökökre terelődik.

Amikor egy nagyvállalat CEO-ja megkérdezi, hogy ő mire használja az AI-t a cégénél, mit mondasz neki?

Először is az a jó hír, hogy az elmúlt egy-két év alatt eljutottunk abba az állapotba most már Magyarországon is, hogy sehol sem az a kérdés, hogy foglalkozzanak-e a mesterséges intelligenciával, hanem hogy hogyan. És ezt a hogyan kérdést célszerű közösen kitalálni. Ugyanakkor azt is látjuk nemzetközi trendek alapján, hogy Magyarországon ennek a gondolkodásmódnak még csak a megszületésénél járunk.

Külföldön vannak már olyan Frontier vagy úttörőnek mondható cégek, akik nem az ügyfélszolgálaton, a HR folyamatokban vagy a pénzügyön próbálják ki az AI-t, hanem egy stratégiát készítenek erre. Akár négyszeres árbevétel-növekedést is el lehet érni, ha az AI-t stratégiai elemként, nem pedig találgatás alapon alkalmazzák. A stratégiát nem mi készítjük el, ez mindig az ügyfél feladata, de tudunk abban segíteni, hogy a technológiánkkal mit lehet véghezvinni.

Mely területeken lehet a legnagyobb üzleti előnyöket elérni a mesterséges intelligenciával?

Az első és legkézenfekvőbb a hatékonyságnövelés - ez lehet üzleti hatékonyság vagy költséghatékonyság, ami együtt jár, mert ha a humán erőforrást kreatívabb feladatkörre tudod csoportosítani, azzal megnő a hatékonyság. Szintén fontos az ügyfélélmény javítása, ebben a virtuális asszisztensek segíthetnek, illetve az ajánlatok testre szabása az ügyféladatok alapján. A kockázatkezelés és biztonság területén, a csalásmegelőzésben, a gyanús tranzakciók valós idejű azonosításában már Magyarországon is mérhető hatékonyságot hoztak az AI-alapú rendszerek.

Bábel Gabriella Fotó: Berecz Valter

Mire alkalmasak jelenleg az AI-ügynökök és milyen működő use case-eket lehet rájuk építeni?

Az AI-ügynökök olyan autonóm AI-rendszerek, amelyek képesek célokat megérteni, döntéseket hozni és feladatokat végrehajtani emberi beavatkozás nélkül. Az agentet az különbözteti meg a hagyományos AI-tól, hogy már nem csak válaszol, hanem célokat megért, végrehajt feladatokat, önállóan cselekszik. A nagy nyelvi modellek és a multiagent rendszerek a felhőben most hozták el ezt a lehetőséget. A legklasszikusabb felhasználási területe az AI-ügynököknek most az ügyfélszolgálati folyamatoknál, a panaszkezelésben van, ahol ritkák a váratlan helyzetek. Nekem legutóbb egy HR-folyamatban segített egy AI-ügynök. Kérheted tőle, hogy nyissa meg a pozíciót, hirdesse meg, gyűjtse be a jelölteket, szervezze le az interjúkat. Ami korábban akár pár napot is elvett az életemből, abban most egy agent támogat, én pedig más feladatokra fókuszálhatok a felszabaduló időben. Fontos kiemelni, hogy bár támogatást kérhetünk a technológiától, de részt kell vennünk a folyamatban, az értékelésben, döntésben.

Az AI-agenteket egy üzleti vezető is tudja kezelni, vagy kódolni is tudni kell hozzá?

Üzleti vezetők is tudják kezelni low code-no code platformon, de itt is érdemes a cégvezetésnek eldöntenie, mi az, amit ügynökökre bízunk, és mi az, amit megtartunk magunknak. Ha mindenki korlátok és stratégia nélkül AI-ügynököket dolgoztat, elvész a lényeg - ügynökök hada fog egymással próbálkozni, de nem lesz meg az a struktúra, ami elvezet a végcélhoz.

Volt olyan cég, amely azt mondta, az ügyfélszolgálatoknál mindent meg lehet oldani agentekkel, elbocsátott mindenkit. Ám az eredmény kontraproduktív lett. Az ügyfélkapcsolatoknál, a csapatmotivációban, a vezetésben az AI nem tud valódi bizalmi alapokat építeni - szimulálni nagyon jól tudja, de az ember nélkülözhetetlen marad.

A kreativitás szimulációjában is fejlődik, nagy mintákat jól tud elemezni, de az áttörő ötleteket mindig az ember fogja hozni. Illetve, ha torz adataink vannak, rossz döntés születik. Kell az emberi kontroll, mert jogilag és üzletileg az ember viseli a felelősséget.

Munkavállalóként milyen skilleket érdemes erősíteni, mire nem lesz szükség a jövőben?

Csak azoknak veszi el a munkáját az AI, akik nem tanulnak meg vele bánni. Nekem is elvette pár éve - egy régiós munkakörben voltam nagyvállalati partner igazgató, tehát a nagyvállalati megoldás-értékesítés körül a partnereknek az életét igazgattam, összekötöttem őket az ügyfélkapcsolati vezetőkkel Közép-Európában. A munkakör 80 százaléka valóban helyettesíthető volt vagy szükségtelenné vált, de én még itt vagyok. A munkakörök jönnek-mennek és átalakulnak, hasonló megtörténhet akármelyikünkkel, ezzel a tudattal meg kell tanulnunk együtt létezni. Viszont, ha megtanulunk bánni az AI-jal, kitaláljuk, hol tudjuk hasznosítani a cégünk életében, akkor akár AI-bajnokokká is válhatunk.

Bábel Gabriella Fotó: Berecz Valter

Címlapkép forrása: Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.