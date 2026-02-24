Digitális polccímkék: automatizáció turbófokozatban – Még több kiskereskedelmi techmegoldásról a Portfolio Retail Day 2026-on hallhat első kézből

  • Megjelenítés
Digitális polccímkék: automatizáció turbófokozatban
Digitális polccímkék: automatizáció turbófokozatban

Portfolio
A digitális polccímkék ma már nemcsak az árak frissítésének eszközei, hanem a bolti működés hatékonyságának kulcselemei is: csökkentik a hibákat, munkaerőt szabadítanak fel és új marketinglehetőségeket nyitnak meg – mondta el a Portfolio-nak Kolonics Attila, az ART MATCH Hungária Kft. tulajdonos-ügyvezetője. A Portfolio Retail Day 2026 konferencia még mélyebbre ás a témában – ha nem akar lemaradni, ideje beszerezni belépőjét!

A digitális polccímkék bevezetése a kereskedelemben egyre inkább alapvető informatikai fejlesztéssé válik, miközben a technológia valós működési előnyei sokszor csak a használat során válnak igazán láthatóvá. Kolonics Attila, az ART MATCH Hungária Kft. tulajdonos-ügyvezetője szerint a rendszerek legnagyobb értéke abban rejlik, hogy

valós időben, központilag kezelhetők az árak, miközben a papíralapú címkézéshez kapcsolódó manuális feladatok jelentős része megszűnik.

A jelenlegi legfejlettebb rendszerek egyik kulcseleme a kétirányú kommunikáció, amely visszaigazolja az árfrissítéseket, így kizárhatók azok a hibák, amelyek a korai megoldásoknál – például a Tesco egykori pilot projektjénél – még problémát okoztak, tette hozzá a szakember.

KA 2023
Kolonics Attila, ART MATCH Hungária Kft.

A digitális címkék nemcsak az árak gyors módosítását teszik lehetővé, hanem dinamikus árazási megoldásokat, többféle információ megjelenítését vagy akár készletadatok lekérdezését is. Egy átlagos boltban akár néhány másodperc alatt frissíthetők az árak több ezer terméknél, ami különösen hasznos lehet akciók, árfolyamváltozások vagy szabályozói intézkedések esetén.

Emellett a rendszer a napi működésben is segítséget ad: például villogással jelzi az akciós termékeket, vagy támogatja az új dolgozók betanítását azzal, hogy megmutatja, hova kell kihelyezni az árut, hívta fel a figyelmet Kolonics Attila. Márpedig ez hatalmas időmegtakarítást tesz lehetővé.

Működésbiztonsági eszközök is egyben

A beruházások mögött egyre inkább strukturális okok állnak.

Amikor bizonyos feladatokat le tudsz venni a dolgozók válláról, azt valószínűleg a következő 5–10 évben is le kell majd venni

– mondta Kolonics, utalva arra, hogy a munkaerőhiány tartós jelenség a szektorban. A digitális címkék így nemcsak költségcsökkentési, hanem működésbiztonsági eszközzé is válnak.

A technológia terjedése jól látható a piacon: ma már nemcsak hazai láncok, hanem nemzetközi szereplők, például az Aldi és a Lidl is széles körben alkalmazzák, miközben a projektek száma folyamatosan nő. A rendszerek bevezetése ugyanakkor komplex feladat, hiszen nemcsak informatikai, hanem fizikai kihelyezési megoldásokat is igényel, ami meghatározza a működés stabilitását és a felhasználói élményt.

A következő évek fejlesztési iránya a nagyobb digitális kijelzők és a marketingcélú megoldások megjelenése lehet, amelyek az árakon túl promóciós tartalmakat, vizuális elemeket vagy akár multimédiás üzeneteket is közvetíthetnek a boltban, zárta gondolatait a szakember.

Címlapkép forrása: Stephen Brashear/Getty Images

