Már a lemaradás a tét, ha meg akarjuk spórolni az AI-fejlesztéseket – Még több konkrétum a tech zöld aspektusairól az ESG-csúcson

A 2025-ös év egyértelműen az úgynevezett "agentic", vagyis ügynökalapú rendszerek térnyeréséről szólt a mesterséges intelligencia világában. A nagy fejlesztőcégek mint például az Anthropic már nemcsak egyszerű chatbotokat kínálnak, hanem olyan asszisztenseket, amelyek képesek önállóan elvégezni a rájuk bízott feladatokat.

"Bár a technológia ígéretes, a biztonsági kérdések továbbra is kardinálisak, mert ezek az eszközök megfelelő felügyelet nélkül komoly kockázatot jelenthetnek" – mondta el Kerek István, az Everengine AI üzletfejlesztési szakértője a Portfolio kérdésére, hozzátéve, hogy

a megfelelő kontroll nélküli automatizáció súlyos károkat okozhat, ha nem értő kezek irányítják a folyamatokat.

Ha lehet, ne fokozzuk a káoszt

A magyarországi vállalatok digitális érettsége alapvetően meghatározza, hogy képesek-e profitálni ezekből a fejlesztésekből. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy világos stratégia nélkül vágnak bele az MI-bevezetésekbe, aminek rendszerint csalódás a vége.

"Az automatizáció a káoszt is automatizálja" – hívta fel a figyelmet Kerek István. Hangsúlyozta, hogy ha egy cégben a folyamatok nincsenek rendben, az MI csak felerősíti a meglévő rendezetlenséget.

Mindezt alátámasztja egy 2025-ös felmérés, miszerint a vállalkozások 95 százaléka nem talált megtérülést az MI bevezetésében, éppen a konkrét célok és üzleti fókusz hiánya miatt.

A szakértő egy szemléletes példával világította meg, mi történik stratégia nélküli MI-bevezetések esetén: "Ez körülbelül olyan lenne egy gazdasági eseményre lefordítva, mintha azért vásárolnánk kamiont, mert a szomszédnak is van" – fogalmazott Kerek István.

Leszüretelni az alacsonyan csüngő gyümölcsöket

A sikeres alkalmazáshoz három fő területen kell kézzelfogható eredményt felmutatni: a bevételnövelésben, a szolgáltatás minőségének javításában, vagy a felesleges költségek és feladatok csökkentésében. Az alacsonyan csüngő gyümölcsök közé tartozik az ügyfélszolgálatok és a marketingfolyamatok automatizálása, valamint a képi és videós tartalmak generálása, amelyeket ma már a hazai kkv-szektor is egyre eredményesebben használ.

Az ipari szereplők esetében még látványosabbak az eredmények. A bankszektorban a kockázatelemzésben, az energetikában a hálózatoptimalizálásban, a gyártásban – például a kecskeméti autógyárban – pedig a fizikai robotika és az MI integrációjában hoz áttörést a technológia

ESG-célokhoz AI-on keresztül

Közben a fenntarthatóság kérdése is egyre égetőbb, mert az adatközpontok energiaigénye hatalmas, és már lakossági ellenállást is kiváltott, például Arizonában. A megoldást a rendszerek okos integrációja jelentheti: a szerverparkok hulladékhőjével épületeket lehet fűteni, az algoritmusok pedig a megújuló energia termeléséhez igazíthatják a számítási kapacitásokat, optimalizálva ezzel a hálózat működését.

Az adatok közötti összefüggések felismerésében a mesterséges intelligencia gyakorlatilag verhetetlen, és ez közvetlen pénzügyi előnyökké fordítható. Kerek István példaként említett egy vállalatot, ahol az útvonal-optimalizálás és az üzemanyag-felhasználás racionalizálása révén 80 millió eurós megtakarítást értek el. Az ilyen mértékű hatékonyságnövelés – kiegészülve az ESG-szempontok teljesítésével – már önmagában indokolja a technológia alkalmazását a logisztikában és más, nagy erőforrás-igényű ágazatokban.

A versenyképesség a tét

A 2026-os év fordulópontnak tűnik a hazai vállalati szférában: a mesterséges intelligencia végre megjelent a cégek költségvetésében önálló, dedikált tételként. Ez a tendencia arra utal, hogy a vezetők kezdenek túllépni a puszta kísérletezés fázisán, és stratégiai erőforrásként tekintenek az MI-re.

Ahogy a szakértő rámutatott, a piaci nyomás hamarosan megfordul: míg eddig az MI használata jelentett versenyelőnyt, a jövőben sokkal inkább a technológia mellőzése okozhat behozhatatlan hátrányt a versenytársakkal szemben.

