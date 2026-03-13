Csak a Telekom emelkedik ma reggel a hazai blue chipek közül

Kis eséssel indítja a pénteki kereskedést a BUX, a blue chipek közül csak a Telekom emelkedik ma reggel.

A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde,

a BUX 0,4 százalékot esett,

így jelenleg 121 492 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter, a Mol és az OTP árfolyama esik, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Gránit Bank és az Opus teljesít, míg a leggyengébben a MBH JZB és a 4iG indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de az Alteo is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

