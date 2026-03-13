Érkezik Európába a BYD új elektromos autója, ami 5 perc alatt feltölthető

A Denza Z9GT a BYD múlt héten bemutatott, legújabb akkumulátortechnológiáját használja. Ennek "villámtöltési" képessége révén
az akkumulátor 10-ről 70 százalékra mindössze öt perc alatt feltölthető.
Mínusz 30 Celsius-fokos hidegben a 20-ról 97 százalékra történő töltés 12 percet vesz igénybe. Mindez akár 800 kilométeres hatótávval párosul, ami jócskán meghaladja a jelenleg kapható elektromos modellek többségének értékét.
Az elektromos autók tömeges elterjedésének egyik legfőbb akadálya eddig az volt, hogy a gyorstöltést támogató modellek feltöltése is mintegy 45 percet vett igénybe. A Denza Z9GT töltési ideje viszont már megközelíti egy hagyományos benzin- vagy dízelüzemű autó tankolásának időtartamát.
A BYD nyáron megkezdi saját villámtöltő-hálózatának kiépítését Európában. Erre azért van szükség, mert jelenleg egyetlen piaci szereplő sem kínál olyan töltőállomásokat, amelyek képesek lennének leadni a Denza Z9GT percek alatti feltöltéséhez szükséges 1500 kW-os teljesítményt.
A vállalat európai eladásai tavaly közel 270 százalékkal nőttek. A kínai piacon ugyanakkor a BYD hónapok óta nehéz helyzetben van. Januárban és februárban a hazai rivális, a Geely is megelőzte az eladásokban. Az elektromos és a plug-in hibrid autókra vonatkozó kínai vásárlási adómentesség kivezetése a hagyományos gyártóknak kedvezett, a Volkswagen például januárban visszaszerezte piacvezető pozícióját Kínában. A BYD mindennek ellenére látványos növekedési pályán mozog globálisan: a 2020-as 420 ezer darabos értékesítése 2025-re 4,6 millióra ugrott, amivel a világ ötödik legnagyobb autógyártójává vált.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
