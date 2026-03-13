  • Megjelenítés
Érkezik Európába a BYD új elektromos autója, ami 5 perc alatt feltölthető
Üzlet

Érkezik Európába a BYD új elektromos autója, ami 5 perc alatt feltölthető

Portfolio
A BYD jövő hónapban mutatja be Európában új, prémium kategóriás elektromos modelljét, a Denza Z9GT-t, az autó arról híres, hogy mindössze percek alatt feltölthető, amivel messze felülmúlja a piacon jelenleg elérhető összes vetélytársát.
Járműipar 2026
2026. március 26-27-én Debrecenben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!
Információ és jelentkezés

A Denza Z9GT a BYD múlt héten bemutatott, legújabb akkumulátortechnológiáját használja. Ennek "villámtöltési" képessége révén

az akkumulátor 10-ről 70 százalékra mindössze öt perc alatt feltölthető.

Mínusz 30 Celsius-fokos hidegben a 20-ról 97 százalékra történő töltés 12 percet vesz igénybe. Mindez akár 800 kilométeres hatótávval párosul, ami jócskán meghaladja a jelenleg kapható elektromos modellek többségének értékét.

Az elektromos autók tömeges elterjedésének egyik legfőbb akadálya eddig az volt, hogy a gyorstöltést támogató modellek feltöltése is mintegy 45 percet vett igénybe. A Denza Z9GT töltési ideje viszont már megközelíti egy hagyományos benzin- vagy dízelüzemű autó tankolásának időtartamát.

Még több Üzlet

Elhúzódó háborúra kezdenek készülni a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék és az olajár

Megjött a várva várt engedély: nyáron már az európai utakon is megjelenhetnek a mesterséges intelligencia által vezérelt autók

Több mint 400 ezer lakásbiztosítást cserélhetnek le a magyarok, ez a négy biztosító áll nyerésre a kampányban

A BYD nyáron megkezdi saját villámtöltő-hálózatának kiépítését Európában. Erre azért van szükség, mert jelenleg egyetlen piaci szereplő sem kínál olyan töltőállomásokat, amelyek képesek lennének leadni a Denza Z9GT percek alatti feltöltéséhez szükséges 1500 kW-os teljesítményt.

A vállalat európai eladásai tavaly közel 270 százalékkal nőttek. A kínai piacon ugyanakkor a BYD hónapok óta nehéz helyzetben van. Januárban és februárban a hazai rivális, a Geely is megelőzte az eladásokban. Az elektromos és a plug-in hibrid autókra vonatkozó kínai vásárlási adómentesség kivezetése a hagyományos gyártóknak kedvezett, a Volkswagen például januárban visszaszerezte piacvezető pozícióját Kínában. A BYD mindennek ellenére látványos növekedési pályán mozog globálisan: a 2020-as 420 ezer darabos értékesítése 2025-re 4,6 millióra ugrott, amivel a világ ötödik legnagyobb autógyártójává vált.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Gyökeres változás jöhet az autózásban: itt az iráni háború váratlan következménye
Bessent kimondta, amire sokan vártak: megkezdhetik a hajók kíséretét a Hormuzi-szorosban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility