Annyira népszerű az egyik új AI-ügynök, hogy durván elszálltak tőle a használt gépek árai

Az OpenClaw egy AI-ügynök, amely önállóan képes elvégezni különféle személyes feladatokat, például e-mailek küldését vagy online vásárlást. A SecurityScorecard amerikai kiberbiztonsági cég szerint a szoftver kínai használata jelenleg meghaladja az amerikait.
Az ingyenesen letölthető eszköz ugyanakkor biztonsági kockázatokat is rejt. Mivel az ügynök közvetlenül hozzáfér a számítógéphez, akár banki adatokat is módosíthat, vagy megkönnyítheti a kiberbűnözők dolgát. Emiatt sokan inkább egy másodlagos gépen vagy felhőszerveren futtatják.
Ez a gyakorlat tömeges keresletet generált a használt laptopok iránt.
Az ATRenew nemzetközi üzletágának vezetője, Jeremy Csi elmondta, hogy a vállalat márciustól májusig az őszi, új iPhone-ok megjelenése körüli csúcsidőszakhoz hasonló szinten tartja az Apple-termékek árait. Ez éles ellentétben áll a tavaszi időszakra jellemző szokásos áresésekkel. Csi a jelenlegi keresletnövekedést a koronavírus-járvány időszakához hasonlította, amikor az emberek szintén tömegesen vásároltak személyi számítógépeket.
Az OpenClaw futtatásához a legnépszerűbb eszköz az Apple Mac mini. Ennek oka, hogy az Apple saját fejlesztésű chipjei – amelyek legújabb generációja az M5 – energiahatékonyabbak a Windows-alapú gépek processzorainál. Az ATRenew adatai szerint a felhasználók tömegesen cserélik le a régebbi, M1-es és M2-es lapkával szerelt MacBookjaikat M4-es vagy M5-ös modellekre. Csi kiemelte: a vállalat kénytelen volt emelni a visszavásárlási árakat, hogy a növekvő kereslet kielégítéséhez elegendő készletet biztosítson.
Az OpenClaw-t egy osztrák fejlesztő, Peter Steinberger indította útjára tavaly novemberben. A kínai érdeklődés azonban csak június elején ugrott meg igazán, miután a Tencent és más helyi technológiai cégek felkarolták az eszközt. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a "következő ChatGPT"-nek nevezte az OpenClaw-t, egyúttal az emberiség történetének legnagyobb és legsikeresebb nyílt forráskódú projektjeként jellemezte.
Csi szerint a laptopok és asztali számítógépek aránya az ATRenew forgalmán belül a jelenlegi 15 százalékról akár 20 százalékra is nőhet idén. A cég naponta átlagosan mintegy százezer eszközt kezel. Az MI-alapú számítási kapacitás iránti általános kereslet emellett a memóriachipek árát is felhajtotta. Ez a folyamat Kínában a használt Apple okostelefonok felé tereli a vásárlókat a drágább, androidos csúcsmodellek helyett.
