Újabb devizahiteles ítéletet hozott az Európai Unió Bírósága

Az Európai Unió Bírósága közölte: az ügy egy 2008-ban kötött, svájcifrank-alapú jelzáloghitel-szerződésből indult. A jogvita egy magyar magánszemély (HL) és az UniCredit Bank között zajlott. A harmincéves futamidejű szerződés olyan kikötést tartalmazott, amely az árfolyamkockázatot teljes egészében a fogyasztóra hárította.
A bank 2012-ben fizetési késedelem miatt felmondta a megállapodást, majd végrehajtási eljárást indított. HL a bírósághoz fordult, és a szerződés érvénytelenségének megállapítását kérte. Arra hivatkozott, hogy elégtelen tájékoztatást kapott az árfolyamkockázatról. Az elsőfokú bíróság azonban elévülésre hivatkozva elutasította a keresetét.
A Fővárosi Ítélőtábla az uniós fogyasztóvédelmi irányelv értelmezése kapcsán előzetes döntéshozatali kérelemmel fordult a luxembourgi székhelyű uniós bírósághoz. Erre azért volt szükség, mert
a magyar bíróságnak kétségei támadtak az ötéves elévülési idő számítási módjával kapcsolat.
Az Európai Unió Bírósága egyértelművé tette: az uniós joggal ellentétes az a bírói jogértelmezés, amely szerint a fogyasztó csak a szerződéskötéstől számított ötéves elévülési időn belül érvényesítheti az érvénytelenség jogkövetkezményeit. Ez különösen akkor aggályos, ha a fogyasztó a szerződés megkötésekor nem tudott, és nem is tudhatott a feltétel tisztességtelen jellegéről. A bíróság kiemelte a fogyasztók gyengébb alkupozícióját és alacsonyabb szintű ismereteit, valamint a jelzáloghitelek jellemzően hosszú futamidejét. Ezek fényében egy ilyen szigorú elévülési szabály rendkívül megnehezítheti a fogyasztói jogok gyakorlását, ami sérti a tényleges érvényesülés elvét.
A testület azt is kimondta, hogy az elévülési idő kezdőpontja nem köthető a legfőbb nemzeti bírói fórum tisztességtelen szerződési feltételekről szóló határozatának időpontjához. Ugyanígy nem lehet kezdőpont az Európai Unió Bírósága irányelvértelmező ítéletének kihirdetése sem. Egy átlagosan tájékozott, észszerűen figyelmes fogyasztótól ugyanis nem várható el a legfelsőbb bírósági döntések rendszeres követése.
Az sem várható el tőlük, hogy ezek alapján önállóan megállapítsák egy adott szerződési feltétel tisztességtelen jellegét. Ez az uniós bíróság ítéleteire is igaz, hiszen azok amúgy sem döntenek közvetlenül az egyes konkrét szerződési feltételek tisztességtelenségéről.
Végezetül az ítélet leszögezi, hogy az elévülés nyugvás utáni újraindulására ugyanazok a garanciák vonatkoznak, mint az elévülési idő kezdőpontjának meghatározására. Ennek megfelelően a legfőbb nemzeti bírói fórum vagy az Európai Unió Bírósága határozatának időpontja az elévülés újraindításához sem használható fel.
Szintet lépett a háború: rendesen szétverik a légitársaságokat
Nagyon komplex problémákat teremt a háborús helyzet.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bejelentette Irán: ha ez megtörténik, nem lesz kegyelem - Tönkrevágják a fél világ energiaellátását
Teljes megsemmisülés következik.
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Sorra kérték számon Orbán Viktort a sorsdöntő EU-csúcsra érkező államfők
Látszólag minden kérdést háttérbe szorít a Barátság-kőolajvezeték miatt fenntartott magyar vétó.
Onnan kapott Trump támogatást, ahonnan kevesen számítottak rá: Putyin legfontosabb szövetségese szólalt meg
Szívélyes hangnemben telt a találkozó.
Felemás lett a mai aukció, csak a tízéves papírokért kapkodtak
A két rövidebb futamidő mellett alacsony volt a kereslet.
Most jön a nagy összeomlás a tőzsdéken?
Mutatjuk a kapaszkodókat.
Bőven lehetne már AI a városokban, csak még nem tudjuk használni
Az AI-t számtalan helyen lehetne használni, hogy olcsóbbá, egyszerűbbé, hatékonyabbá tegye a városok működését, mégsem látjuk a tömeges bevezetést. Pedig a szoftveres megoldások bevezeté
Végrehajtás indult ellened? Így állíthatod meg időben
Amikor végrehajtás indul, sokan érzik úgy, hogy nincs kiút, és már minden eldőlt. Pedig ez korántsem igaz. A folyamatnak több olyan pontja is van, ahol jogszerűen meg lehet állítani, időt l
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a "peak gold", azaz a kitermelés csúcspontja. Az árfolyam már így is mindenkori... The post
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben díjmódosításokat is bejelentett a cég: a jövőben kedvezőbb feltételekkel történhet a dev
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!