Az áttörés kapujában: magyarok álltak elő a technológiával, amire évtizedek óta várt a nehézipar

A globális ipar évtizedek óta keresi azt a megoldást, amely egyszerre csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást és gazdasági értéket is teremt. A legtöbb technológia drága, nehezen skálázható, vagy nem integrálható a meglévő infrastruktúrába. Most azonban van egy magyar innováció, amely újradefiniálta a CO₂ értékét és a világ élvonalából készül piacra lépni. Közleményt adott ki az eChemicles a technológia részleteiről és fontosságáról.

Évek óta ugyanazokat a kérdéseket halljuk: hogyan fogjuk a világ minden szegletébe telepíteni a karbonleválasztó rendszereket, hová tesszük a tárolt szén-dioxidot (CO₂), és ki fizeti majd a költségeket? A szegedi eChemicles erre olyan választ adott, amely a klímatechnológiai és üzleti világ figyelmét egyaránt felkeltette:

a CO₂-t nem kezelendő hulladéknak, hanem újrahasznosítható ipari nyersanyagnak tekinti.

A magyar vállalat a konténerizált, alacsony hőmérsékletű CO₂-elektrolízis területén tevékenykedik. Technológiájuk képes az ipari hulladék CO₂-t szén-monoxiddá (CO) alakítani, amely többek között a vegyipar, az acélipar és az üzemanyaggyártás egyik alapanyaga. A rendszer mindezt megújuló energia felhasználásával, moduláris felépítéssel teszi, mely gyorsan és egyszerűen integrálható bármely ipari kibocsátási ponthoz.

Ez nem laborfantázia, hanem egy működő ipari méretű technológia, amely a piacra lépés előtt áll. Nem véletlen, hogy az eChemicles-t 2024-ben a World Economic Forum UpLink kihívása Top Innovátornak választotta, amelyet a világ legígéretesebb klímatechnológiái érdemelnek ki - írják a közleményben.

A céget a Portfolio is elismerte a 2025-ös Green Awards díjátadón, Az Év Zöld Innovációja nyertesei voltak.

De miért nem elég rábízni a természetre a CO₂-probléma megoldását?

A természet lassú, az ipari kibocsátás gyors. Bár időről időre felmerül az optimista gondolat, hogy a természet majd „elvégzi helyettünk” a munkát, a tudományos tények könyörtelenül más irányba mutatnak. Az IPCC legutóbbi (2025-ös) elemzése is azt mutatja, hogy technológiai változások szükségesek a klímaváltozás megállításához. Évente több mint kétszer annyi CO₂ kerül a légkörbe, mint amennyit az erdők, óceánok és talaj képesek megkötni. A következmények már ma is drágán mérhetők: szélsőségesebb időjárás, sérülékeny ellátási láncok, rekordokat döntögető hőhullámok és az ezek nyomán emelkedő gazdasági kockázatok.

A jelenlegi megoldások többsége — például a föld alatti tárolás — költséges, kockázatos és nem jelent hosszú távon megoldást. A fotoszintézis pedig túlságosan lassú ahhoz, hogy ipari léptékben ellensúlyozza az emissziót.

A körforgásos gazdaság gyakorlati megvalósulása nem távoli jövő, hanem működő ipari technológia

Az Európai Unió fenntarthatósági törekvéseinek alapvető eleme a körforgásos gazdaság, amelynek része egész ipari folyamatok újragondolása és a hulladék újrahasznosítása. Így a 21. század dekarbonizációs stratégiája már nem a CO₂ eltüntetésére koncentrál, hanem arra, hogyan lehet gazdasági értéket előállítani belőle.

A szén-monoxid például stratégiai jelentőségű ipari alapanyag, amelyet többek között az acéliparban, gyógyszeriparban vagy például a mikrochip gyártás során használnak. A CO ma döntően fosszilis forrásból származik és egy tonna CO előállítása akár 3 tonna CO₂-egyenérték kibocsátással jár. Ha ezt hulladék CO₂-ből állítjuk elő, nemcsak csökkentjük a kibocsátást, hanem zöld nyersanyag alternatívát teremtünk több iparágnak is. Az ehhez szükséges technológia fejlesztésében pedig a magyar eChemicles igencsak az élen jár.

A szén-dioxid (CO₂) szén-monoxiddá (CO) alakítása az ipar jövőjének egyik kulcskérdése és éppen erre nyújt megoldást az eChemicles. A jelenlegi gyakorlattal szemben, a cég technológiája:

hulladék CO₂-ből zöld energiával gyártja az alapanyagot,

alacsony hőmérsékleten, konténeres, moduláris formában,

és akár 20-40%-kal alacsonyabb költséggel, mint a jelenlegi zöld alternatívák.

A technológia fejlődése, méretnövelése is látványos: a laboratóriumi 8 cm²-es aktív felületű cellából mára 2500 cm²-es igazolt aktív cellafelület lett — ez az a pont, ahol a laborból a valóságba, az ipari alkalmazásba lép egy technológia.

Mobil, konténerizált elektrolizáló ipari léptékben — új kategóriát teremt az ipari integrációban

A világ első, konténerizált CO₂-elektrolizáló rendszere nem csupán mérnöki bravúr. Olyan üzleti innováció, amelyre a nehézipar régóta várt, hiszen évtizedek óta keresi azt a megoldást, amelyet nem kell évekig tervezni és telepíteni, hanem gyorsan, kockázatmentesen ki lehet próbálni. A technológia ugyanis pontosan ezt kínálja: gyors telepítés, egyszerű integráció meglévő emissziós pontokra, modulárisan növelhető kapacitás és alacsony beruházási kockázat. A visszajelzések alapján a technológia az ipari döntéshozók számára nemcsak környezetvédelmi megoldás, hanem üzleti modell váltó technológia. A cég története nem egyetlen áttörésről szól, hanem több évnyi következetes fejlesztőmunka eredményeiről, mely a Szegedi Tudományegyetemről indult. Mérnökök, kutatók, kémikusok, üzletemberek, stratégák: egy olyan csapat, amely hisz abban, hogy a CO₂ nem a probléma szimbóluma, hanem a megoldás egyik eleme.

A következő fejezet: ipari integráció, globális terjeszkedés

2026 tavaszán már elindul nemzetközi ipari tesztelés, és a következő években a moduláris konténeres rendszer sorozatgyártása is megkezdődik. A kibocsátáscsökkentés nem elvárás lesz, hanem gazdasági érdek - írják a közleményben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio