Kiderültek a 2025-ös Green Awards nyertesek! - A zöld programokat és vállalatokat díjaztuk

A zsűrinek nem volt egyszerű dolga ugyanis idén számos kiváló pályázati anyag érkezett, egészen különböző iparágakból. Különösen nehéz volt csupán egy-egy győztest kiválasztani "Az Év Zöld Innovációja" díjra pályázók közül, valamint a "Zöld Példakép" kategóriában. Összesen 60 pályázati anyagból választotta ki a zsűri a kategóriánként 3-6 pályázatot tartalmazó szűkített listát, akikből aztán a 7 győztes program, személy, vállalat is kikerült.

2025-ös Green Awards nyertesek

Kik alkották a zsűrit?

Lássuk a 2025-ös győzteseket!

Az Év Zöld Nagyvállalata: K&H Bank

A K&H a fenntarthatósági célkitűzések terén a klímaváltozás elleni fellépésre helyezi a fő hangsúlyt. Vállalta, hogy finanszírozott portfóliójának kibocsátását a Párizsi Egyezmény (max. 2 Celsius-fokos felmelegedés) célkitűzései szerint alakítja, ezért ágazati szinten tűzött ki szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési célértékeket, amelyek fokozatos megvalósulását transzparensen (fenntarthatósági jelentésében évente) nyomon követi. Ahhoz, hogy finanszírozni tudja a karbonszegényebb gazdasági modellre való átállást, kialakította zöld hiteltermék-kínálatát, minden ügyfélszegmens számára elérhetővé téve a zöld finanszírozási formákat.

A K&H 2024 év végére összesen több mint 460 milliárd forint, különböző keretrendszerek alapján zöldnek minősített kihelyezett hitelállománnyal rendelkezett és ugyanebben az évben a vállalati zöldhitel-állománya elérte a 128 milliárd forintot. Zöld hitelezési piaci részesedése 20% feletti, ami körülbelül duplája a hagyományos hitelek piaci részesedésének. Külön hangsúlyt fektet a megújuló energiatermelés támogatására, valamint a zöld mobilitás előre mozdítására például a vállalkozások számára nyújtott egyedi zöld autólízinggel. Az (SFDR 8., ill. 9-es cikkely szerinti) felelős befektetési alapjai 2024-ben az új értékesítések 59%-át tették ki, így a felelős befektetésekben kezelt vagyon 2024 év végén megközelítette az 1000 milliárd forintot, ebben a tekintetben piaci részesedése 50%-ra nőtt.

Az Év Zöld Kkv-ja: Lehel Radiátorgyár Cégcsoport

A LEHEL Cégcsoport célja, hogy a magyar lakosság számára elérhetővé tegye a legkorszerűbb energetikai felújítási megoldásokat. Jelenleg az Otthonfelújítási Programban közel 1000 projektet kezelnek, melyből több száz már bírálati vagy kivitelezési fázisban van. Innovációjuk az integrált szolgáltatási modell: országos lefedettséggel, egy kézben biztosítják az energetikai tanúsítást, műszaki tervezést, hitelügyintézést, kivitelezést és a Hitelesített Energiamegtakarítás értékesítését. Az üzleti modellel nemcsak a családok életminőségét kívánják javítani, hanem jelentősen csökkenteni az ország energiafelhasználását és szén-dioxid-kibocsátását. Az elmúlt évben szolgáltatásuk az Otthonfelújítási Program mellett a Vidéki Otthonfelújítási Programmal és a TKM 2025 pályázattal is bővült.

Az Év Zöld Innovációja: eChemicles

Az eChemicles egy deeptech vállalat, melyet elismert kutatók, mérnökök és tapasztalt üzletfejlesztők alapítottak 2022-ben. Az eChemicles tervezte és szabadalmaztatta a világ első, skálázható, alacsony hőmérsékletű elektrokémiai megoldását, mely képes a szén-dioxidot (CO₂) közvetlenül átalakítani értékes vegyipari alapanyagokká. A vállalat elsődlegesen a zöld szén-monoxid (CO) előállítására fókuszál, amely akár 20–40%-kal alacsonyabb bekerülési költséggel rendelkezhet, mint a hasonló zöld alternatívák. Ez a technológia lehetővé teszi a nehezen szénmentesíthető iparágak (vegyipar, üzemanyagipar, acélipar stb.) fenntartható és nyereséges defosszilizálását, a hagyományos szén tartalmú, nem megújuló alapanyagok helyett CO₂-alapú zöld nyersanyagok alkalmazásával. A technológia egyszerűen integrálható a már meglévő ipari infrastruktúrákba, így a felhasználók telephelyein nem szükséges módosítani és újra tervezni a folyamatokat. Az elektrolizáló egység moduláris tervezésének és rendkívüli méretnövelhetőségének köszönhetően, könnyebb átállást biztosít, akár ipari méretekben is.

Tíz év kimagasló K+F eredményeire építve, a technológiájuk képes az ipari CO₂ kibocsátást átalakítani a vegyipar számára értékes alapanyagként szolgáló molekulákká (pl.: CO vagy etilén), kizárólag zöld elektromos áram felhasználásával. Elektrolizálójuk elérte a 6-os Technológiai Érettségi Szintet: konténeres prototípusuk ipari tesztelés alatt áll 2025-ben, míg 2026-ban már egy potenciális végfelhasználói telephelyen is tesztelni fogják. Jelenleg egy, a világon első és egyedülálló elektrolizáló üzem építésével további méretnövelést hajtanak végre partnereinkkel. Az eChemicles-t a World Economic Forum 2024-ben ’Top Innovátor’-ként ismerte el.

Az Év Zöld Beruházása: Budapesti Szent Ferenc Kórház - Komplex kórházfejlesztés

A Budapesti Szent Ferenc Kórház az ország egyik vezető kardiovaszkuláris rehabilitációs centruma. A kórház körül saját ősfás park helyezkedik el és családbarát kórházi modellben működik. Első hazai kórházként tíz éve törekednek ökológiai lábnyomuk csökkentésére. A kórházban több ütemben energetikai korszerűsítéseket valósítottak meg azzal a céllal, hogy eljussanak egy fosszilis alapú energiahordozókra épülő, rossz energetikai adottságú épülettől egy 100%-ban megújuló energiára épülő komplexumig (homlokzati és födém hőszigeteléssel, használatimelegvíz-igény csökkentését szolgáló napkollektoros és-napelemes rendszerrel, motoros árnyékolással, mély(talaj)szondás hőszivattyús rendszerrel) Ezen túl elektromos autóflottát építettek ki, elektromos töltőpontokkal, energiatakarékos röntgengépet szereztek be, kiemelten figyelnek a szelektív hulladékgyűjtésre, valamint a kertben saját komposztálót telepítettek, a saját konyhán pedig a költséghatékony élelemzés részeként a lejáratközeli élelmiszereket megmentik. Egyedi gyógynövénykertet gondoznak élelmezési és betegedukációs céllal, valamint preventív lakossági szemléletformáló kardiotannövény-programot is indítottak.

Az épületberuházás eredménye, hogy AA+ energetikai besorolást kapott az épület, összességében tehát a projekt következményeként a kórház a környezeti és természeti erőforrásokat hosszú távon optimálisan és költséghatékonyan tudja felhasználni, miközben a betegeket és dolgozókat edukálják a fenntartható megoldások alkalmazására.

Az Év Jó Ügye: Heti Betevő önkéntesei

A Heti Betevő története 2013 karácsonya után indult Budapesten, a VII. kerületi Kisüzem vendéglátóhelyen. Az ott dolgozó szakácsokat mélyen elgondolkodtatta, hogy a vendégek milyen összegeket költenek ételekre és italokra, miközben sokan a napi meleg ételhez sem jutnak hozzá. Az ötlet hirtelen jött: ha a környékbeli szórakozóhelyeken kihelyezett perselyekbe dobott pénzből főznének meleg ételt, azzal közvetlenül segíthetnének a rászorulókon. A következő vasárnap meg is főztek 50 adag ételt, amit barátaikkal együtt osztottak ki a Klauzál téren. Innen indult a Heti Betevő mozgalom, amely azóta minden vasárnap meleg étellel várja a nélkülözőket.

Az évek során a Heti Betevő civil közösséggé, majd egyesületté nőtte ki magát, és ma már több városban is jelen van. A VII. kerületi csapat központja továbbra is a Kisüzem, innen szervezik az ételosztásokat kizárólag önkéntesekkel, politikától és egyházi szervezetektől függetlenül, adományokból. Hitük szerint az aktív részvétel közelebb hozza egymáshoz a segítőt és a rászorulót, miközben fontos társadalmi érzékenyítést is végeznek: példát mutatnak arra, hogy egy kis cselekvés is komoly hatással lehet a környezetünkre. A Heti Betevő védjegye a bőséges, éttermi minőségű meleg étel és a házi sütemény, amit az önkéntesek készítenek. A nélkülözők segítése mellett másik céljuk, hogy kiemelten figyeljenek a környezeti fenntarthatóságra is, és erre másokat is buzdítsanak. Évek óta csökkentik az ételpazarlást: pékségektől, éttermektől, magánszemélyektől gyűjtik össze a megmaradt, de jó minőségű élelmiszereket, amelyeket meleg ételként vagy kiegészítőként adnak át. A 7. kerületi csapat arra is ügyel, hogy az ételosztások környezeti terhelését minimalizálja. Folyamatosan ösztönzik a vendégeket a tisztaságra, összegyűjtik a szemetet, szelektíven gyűjtik a hulladékot, és ahol lehet, újrahasznosítható anyagokat használnak. Önkéntes munkájuk csendes, de hatásos példája annak, hogyan kapcsolódhat össze a szociális felelősségvállalás és a környezettudatos gondolkodás. Több mint tíz éve dolgoznak azért, hogy ne csak ételt adjanak, hanem figyelmet és méltóságot is.

Az Év Zöld Példaképe: Sipos Katalin (ügyvezető, WWF Magyarország)

A WWF Magyarország igazgatója több mint 30 éve dolgozik a természetvédelem első vonalában. Karrierjét egy Nemzeti Parknál kezdte, ahol betekintést nyert az élőhelyek és fajok védelmének mélyrétegeibe: környezetjoggal, védett területekkel, terepi kutatásokkal, élőhelyek rekonstrukciójával, területhasználati konfliktusokkal foglalkozott. 10 éve vezeti a WWF csapatát, amely vezetőjéhez hasonlóan, ha kell csendesen, ha szükséges, hangosabban dolgozik Magyarország és a régió természeti értékeinek megőrzéséért, hazánk biológiai sokféleségéért. Vezetése alatt a WWF több országos jelentőségű természetvédelmi ügyet nyert meg széles társadalmi mozgósítással: a Csarna-Völgy 2018-as megmentése, a Hajógyári-sziget természeti értékeinek megőrzése ’20-ból, a ’22-es tűzifarendelet módosítása csak néhány példa. Nem csak a vízmegtartás szószólója, a WWF Tisza programjának egyik motorja is: kollégáival a klímaváltozásra, a tájak szárazodására, a talajok elvesztésére, a vidéki életlehetőségek szűkülésére keresnek természetközeli megoldásokat az alföldön.

Ahogyan Katalin a biodiverzitás fogalmát (és gazdasági aspektusait) bevezette és megértette az üzleti szférán belül, amilyen lelkesedéssel beszél az élőhelyfejlesztésekről, a vállalatok természetvédelembe integrálásáról, komoly hullámokat vet. A vállalati partnerségek mellett nagy hangsúlyt fektet a civil szféra együttműködésére és közös fellépésére is, számos közös szakpolitikai javaslat kidolgozását koordinálta már. Ő az az előadó, akinek mindegy, hogy művészetfilozófiai kérdéseket boncolgató kerekasztalba kell a természeti értékek és fenntarthatóság kérdéseit integrálni, vagy több száz ember előtt kell TEDx beszédet, netán vállalati szemléletformáló előadást tartania, vagy épp a jövő vezetőit és fenntarthatósági szakembereit oktatni, mert tökéletesen megoldja, és közben inspirál, motivál és mindvégig célvezérelt.

Kuratórium Különdíja: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary - Partifecske költőfal a gyárterületen

2025-ben a zsűri egy Különdíjat is átadott egy olyan vállalati tevékenységért, ami üzenetértékű lehet más vállalatok számára is, a természet és a biodiverzitás megőrzésének kezelésében. A projekt egy mesterséges partifecske költőfal létrehozása és hosszú távú gondozása a Mercedes-Benz kecskeméti gyárának területén.

A Mercedes-Benz kecskeméti gyár új üzemrészeinek építési területein védett madárfajok jelentek meg a számukra ideális költőhelynek tűnő humuszdepóknál. A zavartalan költés érdekében azonnal leállították a munkálatokat és természetvédelmi szakemberek javaslatára 2024-ben mesterséges költőfalat építettek a partifecskéknek, ahol azóta sok száz fecskepár neveli utódait. A projekt tartós, biztonságos költőhelyet biztosít a madarak számára és garantálja a zavartalan költést, így segítve a madárpopulációk diverzitásának és stabilitásának növelését. Látványos, madárgyűrűzéssel egybekötött felmérést végeztek a költőfalhoz visszatérő partifecske-populációról, a Kiskunsági Nemzeti Park szakembereinek közreműködésével. Az eseményen nemcsak munkatársaik, hanem a kecskeméti Mercedes-Benz Iskola diákjai is részt vettek, akik aktívan bekapcsolódtak a megfigyelési és ismeretterjesztő tevékenységekbe. Mivel az első madárgyűrűzés 2024-ben történt, így idén az első összehasonlító adatok természetvédelmi szempontból is nagy jelentőséggel bírnak. A projekt eddigi és várható távlati eredményeként legalább 10 évre biztosított a partifecskék költése.

Gratulálunk a győztesnek! Jövőre folytatjuk a Green Awards díjazásokat!

