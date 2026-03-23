Kiszivárogtak a tervek: gigantikus bevásárlásra készül az OTP Oroszországban

Az OTP oroszországi leánybankja irodaházat tervez vásárolni moszkvai székhelyének, közölte négy ingatlanpiaci forrás: a leánybanknál
50 ezer négyzetméter alapterületű ingatlanokat vizsgálnak a legfontosabb üzleti negyedekben.
Az OTP és a Ricci, amelyet a Kommerszant forrásai a potenciális ügylet tanácsadójának neveznek, nem kívántak nyilatkozni.
Ksenia Kharkevich, az Invest7 tanácsadó cég irodai részlegének vezetője szerint egy 50 ezer négyzetméteres üzleti központ megvásárlása valószínűleg 22,5–30 milliárd rubelbe fog kerülni az OTP banknak. A tranzakciót saját forrásaiból finanszírozhatja a cég: 2025-ben a szervezet fel nem osztott nyeresége 67%-kal, 78,5 milliárd rubelre nőtt, derül ki az IFRS szerinti beszámolóból.
Az OTP leánycégénél Oroszországban 2025 végén 6 ezer ember dolgozott. Jelenleg a vállalat kulcsfontosságú szervezeti egységei két irodaházban találhatók a moszkvai északi részén, ez 6,5 ezer négyzetméter bérbe vett területet jelent a „Metropolis” épületben, valamint egy 4,6 ezer négyzetméteres, a Klara Zetkin utcában található, a bank tulajdonában lévő épületet – összesen 11,1 ezer négyzetmétert.
Ekaterina Belova, az IBC Real Estate irodai ingatlanokért felelős részlegének vezetője nem zárja ki, hogy a bank – többek között a személyzet létszámának várható növekedésére számítva – lényegesen nagyobb alapterületet vásárolhat. Az OTP bank oroszországi tevékenységének profiljának és mértékének bővítésére vonatkozó terveiről az elemző hitelminősítő ügynökség már 2024 nyarán beszámolt.
Az OTP Bank ügylete meglehetősen jelentősnek bizonyulhat a moszkvai irodapiac iránti kereslet általános visszaesése fényében. A Ricci adatai szerint 2025-ben összesen 597 ezer négyzetmétert adtak el, ami 37%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A 2026-ra vonatkozó előrejelzés 28%-os csökkenést jelez, 430 ezer négyzetméterre. A fejlesztők jelenleg rendkívül óvatosan hoznak piacra új ingatlanokat.
Kritikus problémára keresi a megoldást Európa egyik legerősebb országa
Fókuszban az üzemanyagellátás.
Kiszivárgott a hangfelvétel: kiderült, mi okozta a New York-i repülőgép-balesetet
Nem ez az első ilyen incidens.
Kulcsfontosságú támadást indított Izrael
Az Iszlám Forradalmi Gárda fő biztonsági parancsnoksága a célpont.
Robbanhat a botrány: nagyon furcsa dolgok történtek Trump bejelentése előtt
Bennfentes kereskedés történt?
Itt a szomorú lista: a forint eddig a háború legnagyobb vesztese
Miért pont a magyar devizát viselte meg a háború?
Sziklaszilárd bizonyítékról beszél Zelenszkij - Oroszország titokban segítheti Iránt!
"Megcáfolhatatlan" bizonyíték.
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Így kaphatsz személyi kölcsönt 100% online, akár 24 órán belül
Elromlott az autó, azonnali orvosi költség ütötte fel a fejét, vagy szembejött egy kihagyhatatlan ár/értékű nyaraló? Ilyenkor nincs idő hetekig tartó folyamatra, mappányi papírmunkára és
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Úgy néz ki, Trump félrerántja a kormányt - Mi jön most?
Megmozdultak a piacok.
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?