Kiszivárogtak a tervek: gigantikus bevásárlásra készül az OTP Oroszországban

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

Az OTP oroszországi leánybankja irodaházat tervez vásárolni moszkvai székhelyének, közölte négy ingatlanpiaci forrás: a leánybanknál

50 ezer négyzetméter alapterületű ingatlanokat vizsgálnak a legfontosabb üzleti negyedekben.

Az OTP és a Ricci, amelyet a Kommerszant forrásai a potenciális ügylet tanácsadójának neveznek, nem kívántak nyilatkozni.

Ksenia Kharkevich, az Invest7 tanácsadó cég irodai részlegének vezetője szerint egy 50 ezer négyzetméteres üzleti központ megvásárlása valószínűleg 22,5–30 milliárd rubelbe fog kerülni az OTP banknak. A tranzakciót saját forrásaiból finanszírozhatja a cég: 2025-ben a szervezet fel nem osztott nyeresége 67%-kal, 78,5 milliárd rubelre nőtt, derül ki az IFRS szerinti beszámolóból.

Az OTP leánycégénél Oroszországban 2025 végén 6 ezer ember dolgozott. Jelenleg a vállalat kulcsfontosságú szervezeti egységei két irodaházban találhatók a moszkvai északi részén, ez 6,5 ezer négyzetméter bérbe vett területet jelent a „Metropolis” épületben, valamint egy 4,6 ezer négyzetméteres, a Klara Zetkin utcában található, a bank tulajdonában lévő épületet – összesen 11,1 ezer négyzetmétert.

Ekaterina Belova, az IBC Real Estate irodai ingatlanokért felelős részlegének vezetője nem zárja ki, hogy a bank – többek között a személyzet létszámának várható növekedésére számítva – lényegesen nagyobb alapterületet vásárolhat. Az OTP bank oroszországi tevékenységének profiljának és mértékének bővítésére vonatkozó terveiről az elemző hitelminősítő ügynökség már 2024 nyarán beszámolt.

Az OTP Bank ügylete meglehetősen jelentősnek bizonyulhat a moszkvai irodapiac iránti kereslet általános visszaesése fényében. A Ricci adatai szerint 2025-ben összesen 597 ezer négyzetmétert adtak el, ami 37%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A 2026-ra vonatkozó előrejelzés 28%-os csökkenést jelez, 430 ezer négyzetméterre. A fejlesztők jelenleg rendkívül óvatosan hoznak piacra új ingatlanokat.

