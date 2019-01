Beszáll a hulladékgyűjtésbe egy magyar tőzsdei cég

Illik a stratégiába A divízió vezetőjének Simon Anitát nevezték ki, aki a környezetiparban eltöltött 15 éves szakmai múlttal rendelkezik Magyarországon és az EU-ban fenntarthatósági szakemberként, cégvezetőként, illetve hulladékkereskedelemmel foglalkozó vállalkozóként.



"A tendencia, amely szerint egyre többet 'szemetelünk', együtt jár azzal, hogy az innovatív technológiai megoldások és előre mutató jó gyakorlatok kialakítása mellett magas szintű környezetvédelmi lehetőségeket tárunk fel. Az új tevékenységi körrel mind a komplex hulladékkereskedelmi, mind a hasznosítási oldalon új lehetőségeket nyílnak az Alteo Nyrt. számára" - mondta Simon Anita, a Hulladékgazdálkodás Divízió újonnan kinevezett vezetője.



"A Hulladékgazdálkodás Divízió illeszkedik az Alteo stratégiájába, amely az üzletileg, környezetileg és társadalmilag is fenntartható gazdasági fejlődésben rejlő lehetőségek kiaknázására összpontosít. Úgy gondolom, hogy az Energiatermelés és Energetikai Szolgáltatások Üzletágban megszerzett tapasztalatokat kiválóan tudjuk majd kamatoztatni az új divízióban" - mondta ifj. Chikán Attila, a vállalat vezérigazgatója.

Amint arról pénteken beszámoltunk, hulladékgazdálkodás divíziót hoz létre az Alteo csoport, a lépés célja, hogy a társaság tovább bővítse eddigi jelenlétét az energetikai célú hulladékhasznosítási piacon, illetve hogy fellendítse a hulladékgazdálkodás kereskedelmi és hasznosítási oldalát a vállalatcsoporton belül. Az új divízó az Energiatermelés és Energetikai Szolgáltatások Üzletága keretein belül indul el 2019-ben, és az Alteo tervei szerint a harmadik profitcenter lesz az Energiatermelés, Üzemeltetés és Karbantartás, valamint a Vállalkozás és Projektfejlesztés divízió mellett. A változás az Alteo csoport másik üzletágát, az Energiakereskedelem Üzletágat nem érinti.Bár a divízió felállítása egy új tevékenységi kör alapításáról is szól, ezzel együtt az Alteónál nem előzmények nélküli a hulladékok energetikai célú hasznosítása. A társaság több, depóniagázt, vagyis a hulladéklerakókban képződő gázt energiatermelési céllal hasznosító projektet működtet Debrecenben és élelmiszeripari hulladékokat is hasznosító biogáz üzemet Nagykőrösön, az energiatermelési divízió keretein belül. Az új divízió ezektől függetlenül, de az eddigi tapasztalatok szinergiáit kihasználva fog működni.Míg azonban a már futó a projektek az átvételt és az energetikai célú hasznosítást végzik, az új divízóval az Alteo a teljes hulladékgazdálkodási értékláncra ki kívánja terjeszteni tevékenységét - mondta el Papp András, a társaság általános vezérigazgató-helyettese a Portfolio-nak. Ez azt jelenti, hogy a társaság a begyűjtési tevékenységbe is beszáll, de azt is, hogy a felhasználandó hulladékok köre is bővül. Ebbe a körbe a nagy szervesanyag-tartalmú hulladékok fognak tartozni, ami például az élelmiszeriparból, vagy az áruházláncoktól származó hulladékokat is jelenti. Ami a lakossági, kommunális hulladékot illeti, az ezzel kapcsolatos feladatokat a jogszabályok alapján jelenleg csak állami többségi tulajdonban álló társaság folytathat Magyarországon, így az új Divízió tevékenysége nem terjed ki erre, de ezzel együtt az Alteónál az állami hulladékkezelő holdinggal való együttműködést is elképzelhetőnek tartanak.Az új Divízió létrehozását alapvetően motiválta az, a hulladékgazdálkodási ágazatban általános trend, miszerint a szereplők igyekeznek mind jobban a hasznosítás felé elmozdulni az egyszerű lerakás felől. Ez a folyamat, amelyet a fenntarthatósági szempontok és a körforgásos gazdaság folyamatos erősödése támogat, pedig garantálhatja az Alteo új, Hulladékhasznosítási Divíziójának eredményességét.Mivel az új Divízió üzleti és stratégiai tervezése jelenleg is folyamatban van, Papp András egyelőre nem közölt az üzletágra vonatkozó konkrét célszámokat és további részleteket; az ezeket is tartalmazó hosszabb távú stratégiai terveket 2019 első félév végéig fogják kidolgozni. Az azonban biztos, hogy kizárólag energetikai célú hulladékhasznosításban gondolkodnak. A vezérigazgató-helyettes tájékoztatása szerint alapvetően organikus növekedést terveznek, ugyanakkor az üzleti tervek alakulásától függően nem zárta ki teljesen azt sem, hogy akvizíciókat is végrehajtanak.Hétfőn délután a zárás előtt jó félórával az Alteo-részvény árfolyama fél és egy százalék közötti erősödéssel 660 forinton jár.