Már betéti kártyával is vásárolhatunk részletre: így működik az új szolgáltatás

A napokban jelentette be a Mastercard és az Erste Bank, hogy a világon először Magyarországon válik elérhetővé a betéti kártyás vásárlásokra a Mastercard Részletfizetés. Az új szolgáltatás jelentős fizetéstechnológiai újításnak számít, eddig ez a lehetőség csak bizonyos hitelkártyáknál volt elérhető. A Portfolio a részletekről kérdezte Romvári Frigyest, a Mastercard régiós ügyfélkapcsolati igazgatóját, és Annus Norbertet, az Erste Bank Kártya és Fogyasztási Hitelek Igazgatóságának vezetőjét.

Pontosan hogy működik a szolgáltatás a gyakorlatban, és miért pont most került sor a bevezetésére?

Romvári Frigyes: A szolgáltatás lényege, hogy a felhasználó bármely, 20 ezer forint feletti Mastercard kártyás vásárlásnál dönthet úgy, hogy nem egy összegben terheli meg pénztárcáját az adott kiadással, hanem részletekben, hosszabb idő alatt fizeti vissza a vásárlás összegét. Ráadásul a hitelkártyánál vagy a folyószámlahitelnél kedvezőbb kondíciókkal. A szolgáltatás további előnye, hogy nem csupán egyetlen nagyobb értékű termék megvásárlásakor vehető igénybe, hanem bármikor, ha kártyás költésének összértéke meghaladja a 20 ezer forintot, így akár több, alacsonyabb árú terméket is megvehet ilyen módon az ügyfél.

Annus Norbert: Az Erste Bank az elmúlt években komoly tapasztalatot szerzett a különböző, új típusú részletfizetési megoldások területén. A részletfizetés lehetősége mára jelentős szolgáltatássá fejlődött a hitelkártyapiacon, az ott szerzett pozitív tapasztalataink alapján úgy gondoltuk, hogy ez a szolgáltatás a betéti kártyák/folyószámlahitelek piacán is egy izgalmas újdonságot hozhat. A folyószámlahitel már-már alapszolgáltatásnak számít, sokan automatikusan megnyitják egy új bankszámla esetében, de ez egy egyszerű, kevésbé rugalmas megoldás. A Mastercard Részletfizetés ezzel szemben az ügyfelek igényeihez maximálisan igazítható, tulajdonképpen egy gombnyomással igénybe vehető megoldás.

Az Erste Bank nincs jelen a fizikai áruhitelezési piacon, a Mastercard Részletfizetés szolgáltatással viszont terveink szerint a digitális áruhitelezésben hamarosan vezető szerepet fogunk betölteni. A szolgáltatás versenyképessége az egyszerűség és a rugalmasság mellett abban rejlik, hogy olyan vásárlások, kiadások esetében is megteremti a részletfizetés lehetőségét, ahol eddig ez egyáltalán nem volt kivitelezhető. Gondolok itt az egészségügyi szolgáltatások, vagy akár a szakszervizek kiadásainak részletekben történő kiegyenlítésére, ezeken a területeken a nem egy összegben történő fizetésre eddig egyáltalán nem volt lehetőség. A termékkel egyébként egy új ügyfélszegmens felé is nyitunk azáltal, hogy már 20 ezer forint felett elérhető, nem csak a nagyobb összegeknél.

Mennyire számít ez újdonságnak? Hitelkártyáknál találkoztunk már hasonló megoldásokkal.

Annus Norbert: Az újdonság természetesen elsősorban abban rejlik, hogy betéti kártyára eddig még nem történt ilyen jellegű fejlesztés sehol a világon.

Hitelkártyánál a részletfizetés lehetősége évek óta létezik, ezzel az újdonsággal azonban egy jóval szélesebb ügyfélkörnek válik elérhetővé ez a szolgáltatás: azok számára, akiknek van betéti kártyájuk és folyószámla-hitelkeretük. Egyfajta digitális áruhitelnek is tekinthető ez a szolgáltatás, amelyet az ügyfél mindenféle adminisztráció nélkül gyakorlatilag egy gombnyomással vehet igénybe. Ezzel a lehetőséggel akár a legkisebb boltok is tudnak majd áruhitelt nyújtani anélkül, hogy a papírmunkával foglalkozniuk kellene.

Biztos vagyok abban, hogy a jövőben más bankok is követik majd a példánkat, és hamarosan egy standard termékké válik ez a szolgáltatás.

Ez a világszinten is egyedülálló innováció az Erste Bank és a Mastercard szoros együttműködésében valósult meg. Azt gondolom, hogy ez a sikeres együttműködés, valamint a termék jövőbeni sikere, amelyben nagyon bízunk, pozitív példa lesz az Erste Csoport többi tagja számára is.

Romvári Frigyes: Korábban láthattunk már hasonló megoldásokat Horvátországban vagy Romániában, de azok kevéssé voltak átjárhatók: a Mastercard standardizációs szabályrendszere minden esetben előírja, hogy ha valaki ilyen szolgáltatást szeretne nyújtani, hogyan kell fejlesztenie, akár bankkártya kibocsátóként, akár elfogadóként (a POS-terminált felkészítve a kereskedő számára). Magyarországon a terminálok háromnegyede alkalmas erre a szolgáltatásra, és a jövőben a lefedettség további emelését tervezzük.

Mire számítanak, tipikusan milyen vásárlásoknál használják majd az ügyfelek ezt a szolgáltatást?

Annus Norbert: A hitelkártyáknál szerzett tapasztalatok alapján a részletfizetést leginkább 50-100 ezer forint közötti összegsávban választják az ügyfelek, és jellemzően olyan esetekben, amikor a vásárláshoz kapcsolódó egyéb kölcsönre nincs lehetőség, vagy az túl sok ügyintézéssel járna.

Annus Norbert

Arra számítok, hogy a vásárlási jellemzők szignifikánsan nem térnek majd el a hitelkártyáknál tapasztalt igénybevételi jellemzőktől. Ott jellemzően nagyobb értékű áruk vásárlásánál, szolgáltatásoknál (például fogorvosi ellátás, vagy szakszervizek) használják az ügyfelek a részletfizetést, illetve olyan online webáruházakban is, ahol áruhitelt nem kínáltak eddig. Népszerű a termék az elektronikai- és számítástechnikai áruházaknál, online és offline egyaránt. De volt példa tranzakcióra utazási irodában, vagy tandíj fizetéskor.

Milyen tennivalója van a kereskedőnek, ha szeretné ezt a szolgáltatást nyújtani a vevőjének?

Romvári Frigyes: A szolgáltatásnak ez a része nem bankspecifikus: a Mastercard standardizációs dokumentumában leírtaknak megfelelően kerül lefejlesztésre elfogadói oldalon és a szolgáltatás elérhetővé válik.

Romvári Frigyes

Mindössze egy szoftverfrissítésre lehet szükség a POS terminálokon, vagy a webes fizetési felületen. és onnantól kezdve a terminál 20 ezer forint feletti Mastercard kártyás vásárlás esetén automatikusan fel fogja ajánlani ezt a lehetőséget azoknak, akiknek a bankjuk ezt lehetővé teszi és ha a kártyán a szolgáltatás aktiválásra került. Fontos, hogy a kereskedő megkapja a vásárlás teljes összegét: ez nem egy kereskedői finanszírozási program, hanem a vásárló saját pénzintézete, esetünkben most az Erste Bank hitelezi meg az összeget az ügyfélnek.

Az, hogy erre bizonyos kereskedők akciókat nyújtanak, vagy, hogy egyes időszakokra kedvezőbb díjazással érhető el, az már a bank és az adott kereskedőlánc együttműködésén múlik.

Annus Norbert: A forgalomban lévő betéti kártyák száma jóval magasabb, mint a hitelkártyáké ezért az, hogy a részletfizetést kiterjesztjük a betéti kártyákra egy jelentős új piaci szegmenst nyit meg a kereskedőknél. Azt gondolom, hogy a megnövekedett piaci potenciál miatt további kereskedőket és szolgáltatókat is sikeresen be tudunk majd vonni ebbe a szolgáltatásba, hiszen ezzel a lehetőséggel ők is növelni tudják a forgalmukat. Reményeink szerint a termék a készpénzhasználat csökkentéséhez is hozzájárul majd, azaz elősegíti azt a célunkat, hogy minél több ügyletet bankkártyás fizetés felé tereljünk.

Az ügyfelek mekkora része tudja használni akár már most, a karácsonyi szezonban ezt a terméket?

Annus Norbert: A folyószámla-hitelkereteink 60 százaléka olyan számlák mögött van, amihez Mastercard-típusú bankkártya tartozik, ezeknek az ügyfeleknek minimális szűrésen kell átmenniük. A legfrissebb számok szerint ezen a bázison minden negyedik ügyfél regisztrált már a szolgáltatásra, ami előrevetíti az ügyféligényt. Nagyon sok tapasztalatunk van a hitelkártyákkal kapcsolatban, ott jelentős bevételeket realizálunk a részletfizetésből, az ügyfelek rendszeresen használják. A folyószámla-hitelkerettel rendelkezők esetében azt gondolom, hogy szükség van az ügyfelek további edukációjára, tájékoztatására: meg kell ismertetni velük, meg kell szokniuk a terméket. A cél, hogy a mindennapi életben tudatosan használják.ne

Ügyfél-akvirációs tervek is vannak mögötte?

Annus Norbert: Természetesen igen, ez egy olyan kiegészítő, az Erste Bank számára jelentős versenyelőnyt kínáló szolgáltatás, amellyel egyedülálló lesz a piacon, kedvező részletfizetési lehetőséget adunk ügyfeleink kezébe. Azt gondolom, hogy jelentős potenciál van a termékben, jól használható haszonérv lesz az új ügyfélszerzéseknél.

Romvári Frigyes: Úgy gondolom, hogy minél több szolgáltatást ajánl egy bank az ügyfeleinek, annál nagyobb versenyelőnyre tesz szert. Ez akár bankváltásra is ösztönözheti az embereket. Nekünk, a Mastercardnál az a célunk, hogy a Részletfizetés egy piaci szintű standard szolgáltatás legyen. Bízunk benne, hogy más pénzintézetek is követik majd a jó példát.

Kamat szempontjából mire kell számítaniuk a felhasználóknak?

Annus Norbert: Ugyanúgy járunk el, mint a hitelkártyák esetén: a törlesztőrészletek minden esetben kedvezőbbek, mint a rulírozó hitelkeret. Kiszámíthatóságot biztosít a termék, ugyanis havi egyenlő részletekben kell törleszteni, egy előre meghatározott időszak alatt. Ellentétben a rulírozó hitelkeret-típusokkal, ahol havonta változik a fizetendő összeg. Ráadásul a vásárlás pillanatában fogja tudni az ügyfél, hogy mennyit kell visszafizetnie.

Romvári Frigyes: Tegyük hozzá, hogy ez egy nagyon rugalmas szolgáltatás, ami sokkal nagyobb mozgásteret biztosít, mondjuk egy kereskedővel közös akcióban. Hiszünk abban, hogy mind az ügyfelek, mind a kereskedők hamar meg fogják ismerni a részletfizetésben rejlő előnyöket és a jövőben ez egy közismert, bárhol elérhető és kényelmes fizetési megoldássá válik.

