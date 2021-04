Jönnek a tömeges hitelbedőlések a moratórium után? Nincsenek könnyű helyzetben a bankok

Portfolio Cikk mentése Megosztás In English

Közeledünk a hitelmoratórium végéhez, de elképzelhető, hogy a kormányok a nehezebb helyzetben lévő hiteladósok esetében kitolják a határidőt. Győrfi Gábor, a Qualco üzletfejlesztési igazgatója a Portfolio-nak adott interjúban elmondta, hogy a vállalati szektor mellett nagy a nemfizetési kockázat a lakosság körében is, utóbbi esetben a hitelbedőlések mértéke még a pandémia során képzett extra megtakarítások szintjét is meghaladhatja. A szakember szerint nehezíti a bankok helyzetét, hogy az elmúlt évben jelentősen megváltozott az ügyfeleik fizetési és vásárlási preferenciája, ilyen környezetben pedig nagyon nehéz előrejelezni. A gépi tanuláson alapuló követeléskezelési rendszerek fontossága tehát most jobban felértékelődik, mint valaha.