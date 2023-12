Karácsonyi vásárláshoz és síeléshez is segíthet a magyar bankok legújabb szolgáltatása

Sok ügyfél keresi azokat a hazai banki termékeket, amelyek hatékonyan veszik fel a versenyt a neobankokkal és fintechekkel. A Gránit Bank például 550 ezer forintig kínál kedvező devizaváltást ügyfeleinek új szolgáltatásában, és kalkulációik szerint, kondícióik bizonyos tekintetben a Revolut ajánlatainál is jobbak: sok ügyfél téli utazásokhoz és online vásárlásokhoz használja a terméket.

November közepén jelentette be a Gránit Bank, hogy kibővítette digitális devizaszolgáltatásait, a mobilapplikációban kiemelten kedvező digitális árfolyamon lehet napközben devizát váltani díjak nélkül. Az új szolgáltatáshoz újfajta ügyfélélmény is tartozik: könnyen átlátható grafikonokon követhető az árfolyam aktuális és múltbéli szintje, az appba épített kalkulátor pedig azonnal megmutatja az átváltás utáni összeget.

Mint megtudtuk, a Gránit ezzel párhuzamosan belépett a neobankok, fintechek által diktált versenybe is: új szolgáltatásában havi 550 ezer forint összegig lehet banki munkanapokon 9 és 17 óra között devizát váltani kedvező árfolyamon, átváltási díj felszámítása nélkül EUR, USD, CHF, és GBP devizanemű bankszámlákon.

A bank az ún. digitális árfolyamot – eltérően az általános piaci gyakorlattól –az aktuális devizapiaci középárfolyam alapján határozza meg, 5 percenként frissítve azt.

A pénzintézet a Portfolio megkeresésére most arról tájékoztatott, hogy népszerű az ügyfelek körében az új szolgáltatás. Tapasztalataik szerint sokan a karácsonyi vásárlás (illetve korábban a novemberi akciók, például a Cyber week, a Black Friday) miatt használják a kedvező árfolyamú váltás lehetőségét. Sokan ugyanis külföldről rendelnek ajándékot – például műszaki cikket, ruhaneműt, bútorokat -, és elsősorban euróban vagy dollárban fizetnek.

Ugyanakkor a szolgáltatás népszerű a külföldre utazók körében is: a szezon már elkezdődött az Alpok sírégióiban, de népszerű úticél a magyarok körében a bécsi vagy a prágai karácsonyi vásár is. Sokan pedig külföldön szilvesztereznek, vagy karácsony és újév között utaznak, így nem mindegy számukra, hogy milyen árfolyamon tudnak fizetni.

A pénzintézet számításai szerint egyébként több szempontból is kedvezőbbek a kondícióik, mint a szegmensben piacvezető Revolutnak (1 millió forintig a devizaváltás marzsa és díja, számlavezetési/csomagdíj, első éves kártyadíj alapján):

a Gránitnál a devizaváltás költsége munkaidőben (figyelembe véve az átváltáskor használt marzsot és az átváltás díját) mindig kedvezőbb, mint a Revolut Standard, függetlenül a havi váltás nagyságától

ha beleszámítjuk a számlavezetési díjat/csomagdíjat/kártyadíjat is, akkor a Gránit ajánlata havi 1,6 millió forint váltásig kedvezőbb, mint a Revolut Plus

Platinum ajánlatuk havi kb. 800 ezer forint váltásig kedvezőbb, mint a Revolut Premium

Jendrolovics Péter a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője szerint egyfajta globális trend is kirajzolódik azzal kapcsolatban, hogy a bankok felveszik a versenyt a fintech-ekkel: „A Gránit Bank korábban számos más szolgáltatást is elsőként vezetett be a piacon a mobilbanki alkalmazásában, tehát a fejlesztések terén – mondhatjuk akár így is – fintech tempót diktál. Ezt a szolgáltatási palettát egészítette ki, tette teljessé egy kedvező deviza-értékajánlattal, amely tartalmazza az app-ban az azonnali díjmentes devizaváltást és a digitálisan igényelhető és azonnal használható EUR és USD alapú devizakártyát.”

Lekötött betétek euróban és dollárban

A pénzintézet tájékoztatása szerint a középárfolyamú váltás népszerűségéhez kapcsolódva euró-, dollár-, svájci frank- és font-alapú betéteket is kínál ügyfeleinek, akciós jelleggel, december végéig. Ezek éves kamatai piacvezetők a maguk devizanemében, és akár a 4%-ot is elérhetik.

A bank mobilapplikációjában a megfelelő devizaszámlát kiválasztva elérhetővé válnak ezek a deviza betétek, és mindössze néhány gombnyomással le is köthető a kívánt összeg, ha pedig feltörnék a betétet, azt is pár kattintással megtehetik. Tapasztalataik szerint sokan tartalékok képzésére választják ezeket a termékeket, például egy későbbi utazásra felhasználva a betéti összegeket.

A cikk megjelenését a Mastercard támogatta.