Magyarország leggyorsabban növekvő bankja készül a tőzsdére lépni

Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy fintech szereplő, digitális bank vagy tradicionális bank-e a Gránit Bank, akkor a köztes kategóriának számító digitális bank a legpontosabb meghatározás. Ugyanakkor mind a fintechek, mind a tradicionális bankok üzleti modelljéből sokat merített a társaság, sikeresen ötvözve ezek előnyeit. A fintechekre a digitális kompetenciákra épülő daily banking szolgáltatások és a költséghatékony működés, a tradicionális bankokra a tőkeigényes mérlegépítés emlékeztet, ez utóbbi aktív betétgyűjtési és hitelezési tevékenységet egyaránt magában foglal.

A bank működésének kezdete, 2010 óta a bankrendszer szereplőinek száma 39-ról 22-re csökkent (csoportszintű adat), közülük a Gránit Bank a 35. helyről a 8. helyre lépett előre (a speciális feladatokat ellátó bankokat nem számítva). A bank mérlegfőösszege 2010 óta éves átlagban 45%-kal növekedett, és mind 2022-ben, mind 2023-ban többszörösen felülmúlta a növekedési sorrendben utána következő bank mérlegdinamikáját.

A digitális bankokkal ellentétben nem egy-egy niche piacra lépett be a társaság, hanem kifejezetten univerzális bankot épít. A vállalati hitelezésben 2,2%-os, a lakossági jelzálog- és babaváró hitelezésben 0,5%-os, mérlegfőösszeg arányosan pedig 1,8%-os a Gránit Bank piaci részesedése, a betétgyűjtésben pedig rendre 4,6%-os, illetve 1,2%-os arányt láthatunk.

Ez így együtt a bankrendszer átlagához képest alacsony hitel/betét arányt jelent, egyszerre bizonyítva a magas likviditást és a konzervatív hitelezési politikát.

Vállalati üzletág: a bank vállalati üzletága a számlavezetési- és tranzakcionális szolgáltatások területén a teljes vállalati szegmenst célpiacnak tekinti az innovatív digitális megoldásokra alapozva. Ügyfélmérettől függetlenül, a vállalati szegmensben is lehetővé tette a bank a személyes megjelenést nem igénylő, digitális csatornákon történő számlanyitást: az ügyfélazonosítás, valamint a bankszámla- és bankkártya szerződések aláírása a Videobankon történik.

A vállalati hitelezés területén ennél konzervatívabb ügyfélszerzési stratégia jellemzi a bankot: a stabil pénzügyi háttérrel és erős cash flow termelési képességgel rendelkező nagy- és középvállalatok jelentették eddig az elsődleges célpiacot. Ma már a vállalatfinanszírozási termékkör teljes skáláját kínálja a bank: forgóeszköz-, beruházási- és projekthitelek, lízingkonstrukciók, bankgaranciák, valamint vállalati kötvények is elérhetők nála. A támogatott hitelek közül a standard Széchenyi Kártya konstrukciók, valamint az MFB Pont hitelkonstrukciók a kisebb vállalkozások részére is elérhetőek, de a kisvállalati- és mikro szegmensek standard hiteltermékekkel és folyamatokkal történő kiszolgálása jövőbeni üzleti lehetőséget jelent a bank számára. A nagy- és középvállalati ügyfeleknek treasury szolgáltatásokat, egyedi árfolyamjegyzésű konverziókat határidős és derivatív termékeket kínálnak.

Lakossági üzletág: a bank lakossági üzletága a digitális pénzügyi megoldásokra fogékony ügyfélkört célozza meg elsősorban, ők az eBank mobilapplikációban, Videóbankon keresztül és a netbankon keresztül tudják intézni pénzügyeiket a két budapesti fiók mellett. Külön értékajánlata van a banknak a diákok, az egészségügyi dolgozók és a vállalati ügyfelek munkavállalói részére.

A vagyonos ügyfélkört dedikált szenior ügyfélkapcsolattartó segíti, betétet 1 hónaptól 2 évig terjedő időtávra lehet a banknál lekötni, a számlavezetés és megtakarítások mellett kedvező devizaváltás és lakásbiztosítás is elérhető minden csatornájukon. 2023-ban már minden ötödik lakossági ügyfél a Gránit Banknál nyitott számlát, ez 2024 első félévében tovább növekedett, így már minden harmadik új lakossági ügyfélszámlát náluk nyitnak meg. A jelentős összegű tranzakciók esetében a Treasury közvetlenül is kiszolgálja a lakossági ügyfeleket egyedi kondíciókat biztosítva a betétlekötés, állampapír vételeladás és devizaváltás területén. Az utóbbi hetekben a romániai piacra is belépett a bank számla- és tranzakciós szolgáltatásaival, határon átnyúló szolgáltatás keretében.

A lakossági hitelezés területén 2021-ben a jelzáloghitelezés teljes folyamatát a szerződés aláírásáig digitális csatornára optimalizálta a bank, kalkulátor segíti az ügyfelek számára a piaci és támogatott konstrukciók legkedvezőbb kombinációjának a megtalálását, az ügyfélfiókon keresztül benyújtható az igénylés, és nyomon követhető a teljes hitelezési folyamat. A stabil jövedelemmel és fedezettel bíró ügyfeleknek lakáshitelt, szabad felhasználású jelzáloghitelt, babaváró hitelt, CSOK-ot és folyószámlahitelt is nyújt a bank, hamarosan pedig hitelkártya szolgáltatását is bevezeti. Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató a Portfolio-nak adott interjújában elárulta: jövőre új fogyasztási hitelek elindítását tervezik, többek között a személyi kölcsön piacra való belépést is komolyan fontolóra veszik.

A Gránit Bank egyedi árbevételén belül 77%-os a vállalati ügyfelek részesedése 2024 első félévének adatai szerint. A teljes ügyfélvagyon 57,7 %-a a vállalati üzletághoz, 24%-a treasury területhez és 18,3%-a lakossági üzletághoz tartozik. A bank előrejelzése szerint a következő tízéves időszak végén a társaság eszközoldalának meghatározó kitettsége továbbra is a vállalati hitelezés lesz, azonban annak részaránya mérséklődni fog a lakossági hitelek részaránya emelkedésének köszönhetően. A vállalati üzletágban is nyitni kívánnak a kisebb vállalkozások felé standardizált („dobozos”) termékekkel, a fogyasztási hitelezés említett erősítése mellett pedig a befektetési szolgáltatás és a privátbanki üzletág jelentős növekedésével is kalkulálnak az ügyfelek teljeskörű kiszolgálása és a csoportszinergiák kihasználása érdekében.

Tízéves előrejelzésében 2033 végére 5 335 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeggel és 520 milliárd forintos saját tőkével számol a bank.

A vállalati hitelpiacon egy évtized alatt 6,0-7,0%-os, a lakosság hitelpiacon 1,5-2,0%-os részesedést tűztek ki célul. Eredményességben a 2023-as, 21,6 milliárd forintos csoportszintű adózott eredmény 2033-ra 110-122 milliárd forintra emelkedhet 18-19%-os átlagos éves növekedési ráta (CAGR) mellett. Mindezt továbbra is konzervatív hitelezési politika mellett tervezik, így a legutóbbi adatok szerint alacsony, 0,2%-os nemteljesítési arány a hitelportfólióban (szemben a hazai hitelintézeti rendszer 2,9%-os átlagával) csak kis mértéken emelkedhet.

A cikk megjelenését a Gránit Bank támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ