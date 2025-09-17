Az AI tudatos bevezetésért kiált – Jövőálló jó gyakorlatok az MBH kkv klubrendezvényén

"Az alapvető banki szolgáltatásokat bármelyik pénzintézet képes nyújtani. Mi azonban partneri kapcsolatot szeretnénk kialakítani ügyfeleinkkel, és ez a legnagyobb hozzáadott érték” – mondta el köszöntőjében Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese az MBH Bank kis- és középvállalatoknak szóló klubrendezvényén, ahol elsőként a makrokörnyezet állapotáról esett szó.

Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese

Az MBH Bank középvállalati üzletágának ügyvezető igazgatója, Nyisztor Péter szerint a folyamatos kihívások ellenére egyre inkább érzékelhető a piaci szereplők körében egyfajta bizakodás. „Ennek van egy pszichológiai része is – és minél többen hiszik el, annál nagyobb a valószínűsége, hogy be is következik” – fogalmazott. A forint utóbbi időben látott erősödését a magas kamatkülönbözet táplálta, ugyanakkor a makacs infláció továbbra is lassíthatja a kamatcsökkentési ciklust.

Nyisztor Péter, az MBH Bank középvállalati üzletágának ügyvezető igazgatója

Az ágazatok közül az ingatlanpiac húzza leginkább a növekedést, az építési engedélyek száma fél év alatt 43%-kal emelkedett, a lakásárak több mint ötödével nőttek. A turizmusban a külföldiek adják a bővülés motorját, és míg az építőipar stagnál, a járműipar – csakúgy mint szerte Európában – gyenge teljesítményt mutat. Nyisztor hangsúlyozta: „A kis- és középvállalatok adják a gazdaság gerincét”, ezért az MBH Bank célja, hogy valódi partnerként támogassa a 13 ezer céget számláló ügyfélkörét.

Eljött a digitális integrátorok kora

Livják Csaba, a BuildEXT alapítója arról beszélt, hogy a digitalizáció alapjaiban alakítja át az építőipart. „Ma már nem házakat tervezünk, hanem strukturált adatmodelleket építünk, amelyek adatbázisok térbeli kivetülései” – mondta. A digitális ikreknek és 3D modelleknek köszönhetően akár száz tervező is egyszerre dolgozhat ugyanazon a virtuális modellen, ami teljesen új szerepkört ad az építészeknek.

A jövőben akár „beszélgethetünk is majd az épületekkel”, de ehhez új szerepkörre,

digitális integrátorokra lesz szükség, akik összehangolják a különböző szereplőket és platformokat.

Livják Csaba, BuildEXT

A digitalizáció költségei gyorsan megtérülhetnek: a minimális többletkiadás akár 20–50-szeres hozamot is generálhat a teljes életciklus alatt. A szakember szerint a hierarchikus cégeknél nehezebb az innováció bevezetése, de a folyamat megállíthatatlan. Mint fogalmazott:

Olyan ez, mint a halkilátó – ha egy hal bemegy, a többi követi.

Bupa: új digitális platform a KKV-knak

Az MBH Csoport új digitális platformját, a Bupa a KKV-k adminisztrációs terheit hivatott csökkenteni, így többek között mesterséges intelligencia segítségével pályázati lehetőségeket azonosít percek alatt, automatizálja a számlakönyvelést és likviditási előrejelzéseket készít. Az „Iránytű” funkció 98%-os pontossággal kategorizálja a számlákat, a beépített AI-chatbot pedig pénzügyi kérdésekben nyújt támogatást.

Kovásznai Ádám, a BUPA üzletágvezetője szerint azt szeretnék, hogy a bank ne csupán finanszírozóként, hanem üzleti partnerként legyen jelen: „Nem az a cél, hogy ne legyen kapcsolat a vállalkozások és a bank között, hanem az, hogy hatékonyabbá tegyük ezt a működést” – hangsúlyozta.

Le kell szakítani az alacsony csüngő gyümölcsöket

Az AI céges környezetben történő használatáról, annak munkaerőre gyakorolt hatásairól, valamint a hatékonyságnövelés egyéb módozatairól dedikált panelbeszélgetésben beszéltek a meghívott szakértők Illés Kata, az Indivizo Zrt. társalapítójának moderálása mellett.

Hortay Olivér, Századvég Konjunktúrakutató Zrt. kutatóintézeti igazgatója rámutatott, hogy makro perspektívából az AI mindenképp gyorsítósáv, és mikro szinten is érdekes lehet, de ez esetben elsőként el kell végezni az adatgyűjtést. „Mérni kell tehát, hiszen ezen adatok bázisán mozgástér nyílik a hatékonyabb működésre. Ezeket az alacsonyan csüngő gyümölcsöket le kell szakítani” – jegyezte meg.

Szarka László, az MBH Bank hálózatirányítási igazgatója ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a kkv-knál nehéz előre megmondani, hogy egy-egy AI alkalmazás milyen megtérülést hozhat.

Ne azt nézzék, mennyivel kevesebb embert kell alkalmazniuk – azt kell megkeresni, hol tudjuk a repetitív munkákat kiváltani, hogy aztán az értékesítők ezt az időt minőségibb munkára, így főként kapcsolatépítésre tudják fordítani

– mondta, majd hozzátette, hogy megfelelő promptokkal tárgyalások előkészítéséhez kitűnően alkalmazható a technológia.

Vadász Gábor, BDO Digital Magyarország; Szarka László, MBH Bank; Hortay Olivért, Századvég; Csákvári Róbert, Work Force; Illés Kata, Indivizo (moderátor) - balról jobbra

Vadász Gábor, a BDO Digital Magyarország ügyvezetője emlékeztetett, hogy idehaza a kkv-k mindössze 3,7%- a használ AI-t az adatbiztonság és a nyelvi modellek gyakran előforduló hallucinációja miatt érzett fenntartásaik miatt. „Adatbiztonsági szempontból az ingyenes verziót nem érdemes használni,

a döntéselőkészítésnél pedig kulcs, hogy az emberi kontroll megmaradjon, azaz érvényesüljön a ’human in the loop’ elv.”

Csákvári Róbert, a Work Force Kft. ügyvezető igazgató az AI kettősségére hívta fel a figyelmet, hiszen például a kiválasztásnál előszűrésre kiválóan alkalmas. „De hogy beleillik-e a jelentkező a csapatba, azt már nem tudja megmondani a mesterséges intelligencia ehhez emberi tapasztalat és megérzés is kell. Márpedig a megfelelő kiválasztással többek között csökken a fluktuáció, ami növeli a hatékonyságot” – hangsúlyozta a szakember.

