Cáfol az UniCredit, szó sincs semmiféle összeolvadásról

Az UniCredit szerint nem folynak tárgyalások a BPER-rel és fő részvényesével, az Unipollal egy esetleges összeolvadásról, az ezzel kapcsolatos pletykákat a bank teljesen alaptalannak nevezte.

Az olasz bank szóvivője szerdán közölte, hogy a BPER-rel és az Unipollal folytatott esetleges egyeztetésekről szóló híresztelések "teljességgel megalapozatlanok". Hozzátette:

Csalódottak vagyunk a folyamatos találgatások és pletykák miatt.

A La Stampa értesülései szerint az UniCredit a júliusi, a Banco BPM felvásárlására irányuló kísérlet feladása után a BPER felé fordította figyelmét. A sikertelen lépés az olasz bankszektorban zajló konszolidációs hullámban partvonalra állította a bankot. Az Il Sole 24 Ore májusban piaci pletykákat említett arról, hogy az UniCredit BPER-részvényeket vásárolt.

"Kiváló a kapcsolatunk az Unipollal és a BPER-rel, rendszeresen egyeztetünk üzleti szinten számos témában, de nincs folyamatban megbeszélés a két csoport közötti kombinációról"

– fogalmazott a szóvivő.

A felvásárlási hullám közepette a BPER nemrég 5,4 milliárd euróért megvette a regionális Popolare di Sondrio bankot, piaci jelenlétének védelmére hivatkozva. Az Unipol mind a BPER, mind a Popolare di Sondrio fő részvényese, és biztosítási termékeit mindkét bankon keresztül értékesíti.

Az Il Sole 24 Ore tavalyi "értesülései" szerint az UniCredit állt egy, befektetési bankok által derivatív szerződésekkel felépített Popolare di Sondrio-részesedés mögött. Andrea Orcel vezérigazgató ezt egy interjúban cáfolta. Elemzők szerint pedig védekező célzatú lépés volt, hogy a BPER nemrég derivatívákon keresztül 9,9%-os sajátrészvény-pozíciót épített fel.

Orcel irányítása alatt az UniCredit jelentős részesedéseket szerzett a német Commerzbankban és a görög Alpha Bankban,

de a német kormány ellenállása ezidáig megakadályozta, hogy megállapodás szülessen a Commerzbank és az UniCredit német egysége, a HVB között.

Orcel jelezte, hogy az Alpha Bankkal kapcsolatos bármely további lépést a bankkal és a helyi hatóságokkal egyeztetve teszik meg, hogy ne veszélyeztessék a Görögországban kialakított nagyon jó kapcsolatokat.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio